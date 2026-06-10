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Số hóa - Xe

Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn

Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.

Nguyễn Thảo
Video: Xem Jeep Gladiator 2025 thử nghiệm an toàn.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Jeep đang phải tiến hành đợt triệu hồi với hai mẫu Wrangler và Gladiator do lỗi của bộ phận bơm trợ lực lái điện (EHPSP) có thể làm tăng điện trở ở các tiếp điểm của hệ thống điện, làm tăng nguy cơ cháy xe.

Jeep phải triệu hồi tổng cộng 1.076.699 ôtô tại thị trường Mỹ, toàn bộ thuộc đời từ năm 2021 - 2025, cụ thể gồm: 787.887 chiếc Wrangler và 289.112 chiếc Gladiator. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế bộ phận bị lỗi nếu cần thiết.

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Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn.

Tính đến ngày 18/5/2026, Jeep đã nhận được tổng cộng 63 yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng, 72 báo cáo sự cố (trong đó có 35 báo cáo được xác nhận có liên quan đến lỗi triệu hồi) và 12 hồ sơ dịch vụ khác có khả năng bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi hai mẫu Wrangler và Gladiator.

Trước đó, tập đoàn Fiat Chrysler (FCA) cũng vừa tiến hành nhiều đợt triệu hồi với các mẫu xe liên quan đến lỗi camera lùi, ảnh hưởng đến các mẫu xe: Chrysler Pacifica (2019 - 2023), Ram 1500 (2024), Ram 2500 (2024) và Jeep Wrangler (2024-2025), Jeep Grand Wagoneer và Grand Wagoneer L (thuộc đời 2026).

Cuối tháng 5/2026 vừa qua, hãng xe Jeep cũng tiến hành triệu hồi loạt xe Grand Cherokee và Grand Cherokee L với số lượng bị ảnh hưởng tới 419.000 chiếc do vấn đề liên quan đến túi khí bên hông có thể bung ra chậm trong trường hợp có tai nạn, làm tăng nguy cơ tai nạn.

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Hơn 61.000 xe Jeep Cherokee vì lỗi hệ truyền động gây nguy hiểm

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa công bố đợt triệu hồi quy mô lớn đối với hơn 61.000 chiếc Jeep Cherokee đời 2019-2023 lỗi hệ truyền động gây nguy hiểm.

Video: Đánh giá Jeep Grand Cherokee tại Việt Nam.

Đây là đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống truyền động lần thứ tư của dòng xe này. Trước đó, lỗi ở các khớp nối đầu vào và vòng khóa vi sai đã buộc FCA phải mở các chiến dịch triệu hồi vào tháng 6/2020 (đời 2014-2017), tháng 4/2023 và tháng 1/2025 (đời 2017-2019).

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