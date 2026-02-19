Hà Nội

Hiếm khi chạy show Tết, Mỹ Tâm tận hưởng kỳ nghỉ bình yên bên gia đình

Giải trí

Hiếm khi chạy show Tết, Mỹ Tâm tận hưởng kỳ nghỉ bình yên bên gia đình

Trong khi nhiều nghệ sĩ tất bật biểu diễn dịp Tết, Mỹ Tâm lại chọn cho mình nhịp sống chậm, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và sum vầy cùng gia đình.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Mỹ Tâm)
Khác với nhiều nghệ sĩ tất bật chạy show vào dịp Tết, ca sĩ Mỹ Tâm hiếm khi nhận lịch diễn dày đặc, ưu tiên dành thời gian cho gia đình và bản thân.
Không còn lịch trình công việc kín mít, nữ ca sĩ tận hưởng những sinh hoạt đời thường giản dị như ăn cơm nhà, trò chuyện và nghỉ ngơi bên người thân.
Mỗi dịp xuân về, Mỹ Tâm lại cùng gia đình quây quần gói bánh chưng, làm mứt Tết – những việc làm quen thuộc nhưng mang đến cảm giác ấm áp, trọn vẹn. Trong trang phục đời thường giản dị, mái tóc buông nhẹ, 'họa mi tóc nâu' ghi điểm bởi vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi khi tự tay xếp lá dong, cho nếp, đậu, thịt vào khuôn bánh.
Từ việc nhóm lửa, canh bánh đến vớt bánh chưng, từng khoảnh khắc đều toát lên nét đảm đang, nhẹ nhàng rất riêng của Mỹ Tâm.
Nữ ca sĩ hào hứng khoe thành quả làm bánh ăn Tết, không giấu được niềm vui khi góp tay giữ gìn nếp nhà truyền thống.
Không gian gia đình Mỹ Tâm ngập tràn hương Tết, rộn ràng tiếng trò chuyện và tiếng cười sum vầy.
Nữ ca sĩ chăm chú đảo mứt, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện cùng người thân, ánh mắt ánh lên sự bình yên hiếm có sau một năm bận rộn.
Với Mỹ Tâm, Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian để trân trọng gia đình và những giá trị truyền thống.
Nữ ca sĩ từng chia sẻ đầy cảm xúc: “Chiều cuối năm không khí lúc nào cũng thật thích. Một năm nhiều cảm xúc, vui vẻ và tràn đầy sự biết ơn. Tết vui vẻ nhé mọi người.”
Gia đình Mỹ Tâm luôn đón Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng. Mùng 1 đầu năm, nữ ca sĩ hạnh phúc nhận lì xì từ bố mẹ trong không khí ấm áp, thân thương.
Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ gia đình – chỗ dựa tinh thần vững chắc để cô giữ được sự cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống riêng.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Mỹ Tâm)
#Mỹ Tâm #ca sĩ Mỹ Tâm #gia đình Mỹ Tâm #Mỹ Tâm đón Tết #Tết Nguyên đán

