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[VIDEO] Quy định châu Âu buộc Lego, Volkswagen chi tỷ đô mua nhựa tái chế

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[VIDEO] Quy định châu Âu buộc Lego, Volkswagen chi tỷ đô mua nhựa tái chế

Liên minh châu Âu yêu cầu bao bì tái chế và xe mới chứa 25% nhựa tái chế, khiến Lego và Volkswagen đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ xử lý nhựa.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách môi trường EU #Nhựa tái chế #Lego #Volkswagen #Quỹ gia tộc

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