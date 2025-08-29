Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Tiết lộ vai diễn của NSND Tự Long trong phim Hộ linh tráng sĩ

Sau Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long được công bố đảm nhận vai diễn quan trọng trong dự án phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Diệu Nga

Mới đây, dự án phim điện ảnh huyền sử, võ thuật "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" (Hộ linh tráng sĩ) đã được giới thiệu tại Triển lãm Quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập, phim là một bản anh hùng ca bi tráng, kể về hành trình của 7 tráng sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật cuối cùng của Vua Đinh Tiên Hoàng.

Bộ phim không chỉ là những màn võ thuật mãn nhãn, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và hơn hết là khát vọng bảo vệ "linh thổ quốc gia" – một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi tấc đất Việt Nam đều được đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông.

tu-long.jpg
NSND Tự Long tham gia phim Hộ linh tráng sĩ. Ảnh BTC
tnt-0566.jpg
NSND Tự Long và đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng dự án phim Hộ linh tráng sĩ. Ảnh BTC

Sau nhân vật đầu tiên của phim được tiết lộ là Hữu tướng do Johnny Trí Nguyễn đảm nhận, nhân vật tiếp theo được công bố là một thầy mo người Mường. Đây là một người có kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tâm linh.

Thầy mo là người luôn nhìn xa trông rộng, là người Vua Đinh tin tưởng để chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho bảo vệ long mạch, linh khí của đất nước, chịu trách nhiệm về cúng lễ và lăng mộ khi Vua Đinh băng hà. Vai diễn này do NSND Tự Long đảm nhận.

ho-linh-trang-si-3.jpg
NSND Tự Long tại sự kiện.

NSND Tự Long chia sẻ: “Vai diễn này là một vị pháp sư, giống như vị thầy mo của một tộc người, có những sự huyền bí, không giống đời thực. Vai diễn sẽ mang màu sắc huyền bí chứ không vui vẻ tưng bừng như kiểu mình đi chơi gameshow hay những vai diễn trong các chương trình nghệ thuật khác. Vì vậy đây vừa là khó khăn, vừa là thử thách, vì mình phải nhập vai với cái bản ngã khác con người của mình, nên cũng khá thú vị”.

Cũng tại Triển lãm Quốc gia, đoàn phim mang đến một không gian đặc biệt, nơi lịch sử được tái hiện một cách sống động và đầy cảm hứng. Khán giả được trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa, kiến trúc, phục trang, binh khí và võ thuật thời nhà Đinh, lịch sử của mặt nạ Tuồng, mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ Tày và Mường… thông qua những hiện vật được phỏng dựng công phu, thể hiện sự nỗ lực tìm tòi của ê-kíp sản xuất với sự tư vấn của các chuyên gia.

ho-linh-trang-si-1.jpg
Tự Long dẫn đầu đoàn diễu hành cổ phục tại sự kiện triển lãm.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng nhiều nghệ sĩ bất ngờ đến thăm gian triển lãm của Hộ linh tráng sĩ.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng nhiều nghệ sĩ bất ngờ đến thăm gian triển lãm của Hộ linh tráng sĩ.

Tham gia diễu hành cổ phục tại triển lãm, NSND Tự Long bày tỏ: “Tôi rất hy vọng thông qua phim có thể giúp các bạn trẻ hiểu hơn về đồng tiền được đúc đầu tiên, bộ việt phục, binh khí, thành quách đều mang vóc dáng của người Việt, nét riêng biệt dành cho người Việt”.

#NSND Tự Long vai thầy mo #phim Hộ linh tráng sĩ #vai diễn huyền bí #vai pháp sư #đóng vai trong phim lịch sử Việt Nam #võ thuật trong phim Hộ linh tráng sĩ

Bài liên quan

Căn nhà ngập “rừng” lan đón Tết của NSND Tự Long

Chiều theo sở thích của vợ, NSND Tự Long trang trí đủ các loại lan rực rỡ sắc màu trong căn nhà để đón Tết.

Can nha ngap “rung” lan don Tet cua NSND Tu Long
Mới đây, Minh Nguyệt - bà xã NSND Tự Long chia sẻ hình ảnh ngập tràn hoa lan trong ngôi nhà khiến nhiều khán giả xuýt xoa. Ảnh: FBNV 
Xem chi tiết

Giải trí

Vợ của NSND Tự Long nhan sắc lộng lẫy, kín tiếng đời tư

Minh Nguyệt - vợ của NSND Tự Long có sự nghiệp và nhan sắc rực rỡ.

Vo cua NSND Tu Long nhan sac long lay, kin tieng doi tu

Xem chi tiết

Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng ám chỉ NSND Tự Long là “thế lực ngầm“?

Tuấn Hưng chia sẻ về những kỷ niệm của anh tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", trong đó nhắc tới "thế lực ngầm".

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân và ngay lập tức nhận được sự tương tác lớn bởi ngôn từ dí dỏm, lôi cuốn. Theo đó, anh chia sẻ về một nhân vật "xuất hiện với giao diện độc lạ, không ngại va chạm với bất cứ thế lực nào trong chương trình và có khả năng ứng biến vào loại "hiếm có khó tìm".
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới