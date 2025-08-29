Tiết lộ vai diễn của NSND Tự Long trong phim Hộ linh tráng sĩ

Mới đây, dự án phim điện ảnh huyền sử, võ thuật "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" (Hộ linh tráng sĩ) đã được giới thiệu tại Triển lãm Quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập, phim là một bản anh hùng ca bi tráng, kể về hành trình của 7 tráng sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật cuối cùng của Vua Đinh Tiên Hoàng.

Bộ phim không chỉ là những màn võ thuật mãn nhãn, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và hơn hết là khát vọng bảo vệ "linh thổ quốc gia" – một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi tấc đất Việt Nam đều được đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông.

NSND Tự Long tham gia phim Hộ linh tráng sĩ. Ảnh BTC

NSND Tự Long và đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng dự án phim Hộ linh tráng sĩ. Ảnh BTC

Sau nhân vật đầu tiên của phim được tiết lộ là Hữu tướng do Johnny Trí Nguyễn đảm nhận, nhân vật tiếp theo được công bố là một thầy mo người Mường. Đây là một người có kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tâm linh.

Thầy mo là người luôn nhìn xa trông rộng, là người Vua Đinh tin tưởng để chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho bảo vệ long mạch, linh khí của đất nước, chịu trách nhiệm về cúng lễ và lăng mộ khi Vua Đinh băng hà. Vai diễn này do NSND Tự Long đảm nhận.

NSND Tự Long tại sự kiện.

NSND Tự Long chia sẻ: “Vai diễn này là một vị pháp sư, giống như vị thầy mo của một tộc người, có những sự huyền bí, không giống đời thực. Vai diễn sẽ mang màu sắc huyền bí chứ không vui vẻ tưng bừng như kiểu mình đi chơi gameshow hay những vai diễn trong các chương trình nghệ thuật khác. Vì vậy đây vừa là khó khăn, vừa là thử thách, vì mình phải nhập vai với cái bản ngã khác con người của mình, nên cũng khá thú vị”.

Cũng tại Triển lãm Quốc gia, đoàn phim mang đến một không gian đặc biệt, nơi lịch sử được tái hiện một cách sống động và đầy cảm hứng. Khán giả được trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa, kiến trúc, phục trang, binh khí và võ thuật thời nhà Đinh, lịch sử của mặt nạ Tuồng, mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ Tày và Mường… thông qua những hiện vật được phỏng dựng công phu, thể hiện sự nỗ lực tìm tòi của ê-kíp sản xuất với sự tư vấn của các chuyên gia.

Tự Long dẫn đầu đoàn diễu hành cổ phục tại sự kiện triển lãm.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng nhiều nghệ sĩ bất ngờ đến thăm gian triển lãm của Hộ linh tráng sĩ.

Tham gia diễu hành cổ phục tại triển lãm, NSND Tự Long bày tỏ: “Tôi rất hy vọng thông qua phim có thể giúp các bạn trẻ hiểu hơn về đồng tiền được đúc đầu tiên, bộ việt phục, binh khí, thành quách đều mang vóc dáng của người Việt, nét riêng biệt dành cho người Việt”.