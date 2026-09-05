Hãng xe Kia đã âm thầm nâng cấp công suất cho mẫu xe SUV Sorento Hybrid ở cả các phiên bản hệ động lực hybrid thường và hybrid plug-in tại châu Âu.

Video: Đánh giá mẫu xe SUV Kia Sorento tại Việt Nam.

Hãng xe Hàn Quốc đã âm thầm nâng cấp công suất cho Kia Sorento Hybrid ở cả các phiên bản hệ động lực hybrid thường và hybrid plug-in tại châu Âu. Cụ thể tại đây, Sorento có ba tùy chọn hệ thống truyền động. Động cơ diesel 2.2 lít CRDi vẫn không thay đổi. Kia đang tập trung nhiều hơn vào các phiên bản hybrid, bao gồm phiên bản hybrid tự sạc và phiên bản hybrid cắm điện. Phiên bản hybrid tự sạc sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh 1.6 T-GDi kết hợp với một động cơ điện.

Kia Sorento bất ngờ được tăng công suất cho các phiên bản điện hoá.

Với những nâng cấp được giới thiệu cho hệ thống hybrid này, công suất hiện đạt 239 mã lực. Đó là mức tăng 24 mã lực , tương đương khoảng 11%. Mặc dù phần cứng động cơ và thông số kỹ thuật pin vẫn không thay đổi, nhưng sự tăng công suất đến từ những thay đổi trong phần mềm/điều chỉnh ECU và lập trình đầu ra động cơ điện. Điều này dẫn đến sự gia tăng công suất tổng thể của hệ thống.

Hãng xe Hàn Quốc đã âm thầm nâng cấp công suất cho Kia Sorento Hybrid ở cả các phiên bản hệ động lực hybrid thường và hybrid plug-in tại châu Âu.

Tại Việt Nam Kia cũng đang bán Sorento HEV nhưng với tổng công suất kết hợp công bố là 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367Nm. Tuy nhiên sự chênh lệch khả năng cao chỉ do sai số đo tại từng thị trường. Khi ra mắt, THACO Kia cũng từng tuyên bố Sorento HEV tại Việt Nam sử dụng công nghệ hybrid mới với công suất Motor điện được tăng thêm từ 44.2 lên 47.7kW giúp xe tăng hiệu suất, di chuyển ở chế độ thuần điện trong dải tốc độ thấp và khả năng tăng tốc tức thời tốt hơn.

Tại Việt Nam Kia cũng đang bán Sorento HEV nhưng với tổng công suất kết hợp công bố là 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367Nm.

Tại châu Âu, Sorento cũng có phiên bản PHEV, với công suất hệ thống kết hợp được tăng thêm 36 mã lực . Công suất mới đạt 288 mã lực, tăng hơn 14%. Phiên bản PHEV sử dụng động cơ xăng 1.6 T-GDi kết hợp với một mô-tơ điện. Chỉ có cấu hình dẫn động bốn bánh (AWD), Sorento PHEV tại châu Âu được trang bị bộ pin NMC 13,8kWh. Pin này cho phép phạm vi lái xe thuần điện lên đến 55km (WLTP). Với khả năng hoạt động ở chế độ thuần điện, Sorento PHEV tại châu Âu đủ điều kiện được coi là xe Không phát thải.