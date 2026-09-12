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[GALLERY] Lexus LS vừa được nâng cấp nhẹ, giá bán từ hơn 2,3 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lexus LS vừa được nâng cấp nhẹ, giá bán từ hơn 2,3 tỷ đồng

Mẫu xe sedan hạng sang đầu bảng Lexus LS vẫn chưa bị "khai tử' sau gần 1 thập kỷ, xe vừa được nâng cấp nhẹ nhưng toàn diện tại thị trường quê nhà Nhật Bản.

Hải Nam
Dòng sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS vốn đã bị ngưng phân phối tại một số thị trường quốc tế, tuy nhiên mẫu xe này mới đây vừa tiếp tục nhận được bản cập nhật mới cho đời xe 2027 tại thị trường quê nhà Nhật Bản.
Dòng sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS vốn đã bị ngưng phân phối tại một số thị trường quốc tế, tuy nhiên mẫu xe này mới đây vừa tiếp tục nhận được bản cập nhật mới cho đời xe 2027 tại thị trường quê nhà Nhật Bản.
Mặc dù những điều chỉnh lần này không quá lớn để coi là một phiên bản nâng cấp facelift toàn diện, động thái này cho thấy Lexus vẫn chưa sẵn sàng "khai tử" mẫu xe đầu bảng tại thị trường nội địa.
Mặc dù những điều chỉnh lần này không quá lớn để coi là một phiên bản nâng cấp facelift toàn diện, động thái này cho thấy Lexus vẫn chưa sẵn sàng "khai tử" mẫu xe đầu bảng tại thị trường nội địa.
Ngoại thất và nội thất xe có một số thay đổi nhỏ. Mui panorama toàn cảnh hiện trở thành tùy chọn trên tất cả các phiên bản, đi kèm cánh đổi hướng gió dạng lưới giúp hạn chế tiếng ồn gió khi mở mui.
Ngoại thất và nội thất xe có một số thay đổi nhỏ. Mui panorama toàn cảnh hiện trở thành tùy chọn trên tất cả các phiên bản, đi kèm cánh đổi hướng gió dạng lưới giúp hạn chế tiếng ồn gió khi mở mui.
Phía sau xe, logo truyền thống được thay thế bằng dòng chữ tên thương hiệu Lexus. Bên trong khoang cabin, phiên bản cao cấp nhất bổ sung chi tiết trang trí bằng thủy tinh cắt thủ công cùng các tùy chọn màu da mới.
Phía sau xe, logo truyền thống được thay thế bằng dòng chữ tên thương hiệu Lexus. Bên trong khoang cabin, phiên bản cao cấp nhất bổ sung chi tiết trang trí bằng thủy tinh cắt thủ công cùng các tùy chọn màu da mới.
Về mặt kỹ thuật, phiên bản 2027 của Lexus LS tập trung cải thiện cảm giác lái và độ êm ái. Các kỹ sư đã gia cố bệ trung tâm cùng khu vực đầu và đuôi xe nhằm tăng độ cứng vững.
Về mặt kỹ thuật, phiên bản 2027 của Lexus LS tập trung cải thiện cảm giác lái và độ êm ái. Các kỹ sư đã gia cố bệ trung tâm cùng khu vực đầu và đuôi xe nhằm tăng độ cứng vững.
Hệ thống treo phía sau và các thanh giằng khoang hành lý được bổ sung cấu trúc giảm chấn giúp triệt tiêu các dao động tần số cao. Ngoài ra, hệ thống treo và trợ lực lái điện cũng trải qua tinh chỉnh nhằm mang lại phản hồi vô lăng tự nhiên hơn, giảm độ nghiêng thân xe khi vào cua.
Hệ thống treo phía sau và các thanh giằng khoang hành lý được bổ sung cấu trúc giảm chấn giúp triệt tiêu các dao động tần số cao. Ngoài ra, hệ thống treo và trợ lực lái điện cũng trải qua tinh chỉnh nhằm mang lại phản hồi vô lăng tự nhiên hơn, giảm độ nghiêng thân xe khi vào cua.
Tại Nhật Bản, Lexus LS 2027 được mở bán duy nhất dưới dạng cấu hình 500h, sử dụng động cơ hybrid V6 dung tích 3.5 lít. Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Tại Nhật Bản, Lexus LS 2027 được mở bán duy nhất dưới dạng cấu hình 500h, sử dụng động cơ hybrid V6 dung tích 3.5 lít. Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Mẫu xe sedan hạng sang Lexus LS 2027 tại Nhật Bản sẽ gồm ba phiên bản trang bị là F Sport, Version L và Executive, với mức giá dao động từ 14,14 triệu đến 18,05 triệu Yên (tương đương khoảng 2,385 tới 3,045 tỷ đồng).
Mẫu xe sedan hạng sang Lexus LS 2027 tại Nhật Bản sẽ gồm ba phiên bản trang bị là F Sport, Version L và Executive, với mức giá dao động từ 14,14 triệu đến 18,05 triệu Yên (tương đương khoảng 2,385 tới 3,045 tỷ đồng).
Video: Sự thật về công nghệ hybrid khiến Lexus LS 500h.
Hải Nam
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