Bé trai đeo balo đi lạc trên đường dẫn cao tốc trong đêm

Phát hiện bé trai đi bộ một mình trên đường dẫn cao tốc, tài xế đã dừng xe đưa em đến công an. Khi được hỏi về cha mẹ, cháu bật khóc khiến nhiều người xót xa.

Video: Hà Nội 24h / Facebook

Ngày 13/9, lực lượng chức năng xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, cho biết gia đình đã đón bé trai đi lạc trên đường dẫn cao tốc về nhà an toàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một bé trai đeo cặp sách, một mình đi trên tuyến đường dẫn cao tốc vào ban đêm. Trong lúc lái xe, một nam tài xế phát hiện cháu nên lập tức dừng lại. Nhận thấy việc một đứa trẻ xuất hiện trên tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại rất nguy hiểm, anh tiến đến hỏi thăm và tìm người thân cho cháu.

Khi anh hỏi “Ba mẹ con đâu?”, bé trai bật khóc, đáp: “Ba con bỏ con rồi”. Nam tài xế sau đó trấn an cháu, đưa em đến trụ sở công an để nhờ hỗ trợ. Do đang chở vợ đi làm gấp, anh bàn giao bé cho lực lượng chức năng rồi tiếp tục công việc.

Đến rạng sáng hôm sau, anh Hoài nhận được tin gia đình đã đến trụ sở công an và đón cháu về.

Theo tin nhắn của một người tự nhận là cha bé trai, tối hôm đó anh phải đi làm ca đêm nên gửi con tại nhà chị gái ở khu vực gần cao tốc. Trong lúc ngủ, bé thức dậy nhưng không thấy cha, sau đó tự đi tìm và bị lạc ra đường dẫn cao tốc.

Người cha gửi lời cảm ơn nam tài xế vì đã kịp thời phát hiện, đưa con đến nơi an toàn. Gia đình cho rằng nếu cháu tiếp tục đi về phía quốc lộ, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

Sự việc nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh lời cảm kích dành cho tài xế, nhiều người cũng lo lắng trước tình huống một trẻ nhỏ có thể tự đi ra khu vực giao thông nguy hiểm vào ban đêm.