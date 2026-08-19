Kia Sonet bản tiêu chuẩn tại Việt Nam vừa hạ giá còn 450 triệu đồng. So với Hyundai Venue, Toyots Raize và Suzuki Fronx, mẫu xe Hàn sở hữu giá cạnh tranh hơn.

Vieo: Đánh giá Kia Sonet tại Việt Nam sau hơn 1 năm sử dụng.

Kia Việt Nam mới đây tiếp tục điều chỉnh giá bán Sonet chỉ sau thời gian ngắn kể từ lần cập nhật trước đó. Ở đợt thay đổi mới, bản tiêu chuẩn của mẫu xe này được đưa về mức 450 triệu đồng, tức thấp hơn 19 triệu đồng so với giá 469 triệu đồng trước đây.

Kia Sonet giảm giá mạnh, "đua doanh số" Toyota Raize và Suzuki Fronx.

Với mức khởi điểm mới, Sonet đang có giá công bố thấp nhất trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ. Suzuki Fronx hiện được niêm yết từ 520 triệu đồng, Toyota Raize có giá từ 510 triệu đồng, còn Hyundai Venue giá từ 499 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá bán tại showroom lại cho thấy một bức tranh khác. Một số đại lý đang áp dụng ưu đãi cho Suzuki Fronx, đưa giá xe xuống quanh mức 430 triệu đồng. Hyundai Venue cũng được chào ở khoảng 475 triệu đồng tại một số nơi, thấp hơn đáng kể so với mức công bố chính thức.

Sonet đang có giá khởi điềm công bố thấp nhất trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ.

Riêng Sonet 1.5L AT đã trải qua hai lần điều chỉnh giá trong quãng thời gian chỉ hơn một tháng. Việc giảm trực tiếp giá niêm yết không chỉ giúp giá xe thấp hơn mà còn tác động đến chi phí đăng ký, do lệ phí trước bạ được tính dựa trên mức giá do cơ quan quản lý áp dụng.

Trường hợp của Fronx có phần khác biệt. Dù khách hàng có thể mua xe với giá thấp nhờ chương trình ưu đãi tại đại lý, mức tham chiếu để tính trước bạ vẫn đang ở 520 triệu đồng. Điều này khiến lợi thế giảm giá tại showroom không phản ánh hoàn toàn vào tổng chi phí để xe lăn bánh.

KIA Sonet được trang bị động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L, sinh công suất lớn nhất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm.

Sonet 1.5L AT hiện là phiên bản tiêu chuẩn trong dải sản phẩm của Kia Sonet. Phiên bản này bắt đầu xuất hiện trên thị trường Việt từ tháng 9/2025, với mức giá công bố ban đầu là 499 triệu đồng.

KIA Sonet được trang bị động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L, sinh công suất lớn nhất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm. Kết nối với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Trên các bản Luxury và Premium xuất hiện thêm tính năng thay đổi chế độ lái.