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[GALLERY] Dòng xe "nhích" trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đi 1km mất 45 phút

Xã hội

[GALLERY] Dòng xe "nhích" trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đi 1km mất 45 phút

Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TP HCM), có phương tiện mất tới 45 phút để đi qua quãng đường chỉ khoảng 1km.

Xuân Danh
Sáng 11/9, dòng xe ken đặc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng từ xã Bình Hưng về khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Sáng 11/9, dòng xe ken đặc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng từ xã Bình Hưng về khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Theo người dân, tình trạng ùn tắc tại khu vực này diễn ra trong thời gian dài kể từ khi cầu Ông Lớn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh được sửa chữa, nâng cấp.
Theo người dân, tình trạng ùn tắc tại khu vực này diễn ra trong thời gian dài kể từ khi cầu Ông Lớn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh được sửa chữa, nâng cấp.
Để phục vụ thi công sửa chữa cầu Ông Lớn, làn đường vốn dành riêng cho ô tô được đóng từ khu vực cầu Ông Bé.
Để phục vụ thi công sửa chữa cầu Ông Lớn, làn đường vốn dành riêng cho ô tô được đóng từ khu vực cầu Ông Bé.
Các ô tô và xe tải phải được điều tiết vào làn phía trong, khiến lượng phương tiện dồn lại và xảy ra ùn tắc kéo dài.
Các ô tô và xe tải phải được điều tiết vào làn phía trong, khiến lượng phương tiện dồn lại và xảy ra ùn tắc kéo dài.
Đại lộ Nguyễn Văn Linh có nhiều hố sâu trên mặt đường khiến phương tiện di chuyển chậm...
Đại lộ Nguyễn Văn Linh có nhiều hố sâu trên mặt đường khiến phương tiện di chuyển chậm...
Mặt đường khu vực này xuống cấp cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ, kẹt xe.
Mặt đường khu vực này xuống cấp cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ, kẹt xe.
Dòng phương tiện nối thành hàng dài về cầu Ông Lớn, nhiều thời điểm gần như không thể di chuyển nhanh.
Dòng phương tiện nối thành hàng dài về cầu Ông Lớn, nhiều thời điểm gần như không thể di chuyển nhanh.
Xe máy phải nhích từng mét giữa dòng phương tiện đông đúc, khiến hành trình vào trung tâm TP HCM kéo dài hơn bình thường.
Xe máy phải nhích từng mét giữa dòng phương tiện đông đúc, khiến hành trình vào trung tâm TP HCM kéo dài hơn bình thường.
Thảm cảnh ùn ứ trên tuyến đại lộ nhiều làn xe khu Nam TP HCM xảy ra nhiều ngày qua...
Thảm cảnh ùn ứ trên tuyến đại lộ nhiều làn xe khu Nam TP HCM xảy ra nhiều ngày qua...
Nhiều người đi xe máy tìm cách vượt qua đoạn ùn tắc bằng lề đường, nhưng tình trạng đông phương tiện khiến việc di chuyển vẫn rất khó khăn. Người dân phải mất 45 phút cho quãng đường khoảng 1km, không ít người sốt ruột vì trễ giờ làm.
Nhiều người đi xe máy tìm cách vượt qua đoạn ùn tắc bằng lề đường, nhưng tình trạng đông phương tiện khiến việc di chuyển vẫn rất khó khăn. Người dân phải mất 45 phút cho quãng đường khoảng 1km, không ít người sốt ruột vì trễ giờ làm.
Không thể di chuyển qua đoạn đường kẹt xe, nhiều người đành tấp xe lên vỉa hè để ngồi nghỉ.
Không thể di chuyển qua đoạn đường kẹt xe, nhiều người đành tấp xe lên vỉa hè để ngồi nghỉ.
Ai cũng mệt mỏi vì kẹt xe.
Ai cũng mệt mỏi vì kẹt xe.
Nhiều người trễ giờ làm, giờ học... khi "dính" kẹt xe trên tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Nhiều người trễ giờ làm, giờ học... khi "dính" kẹt xe trên tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Thường phải qua giờ cao điểm tình hình giao thông khu vực mới hạ nhiệt nhưng các phương tiện còn di chuyển chậm. Người dân mong việc thi công cầu Ông Lớn sớm hoàn tất để giao thông trở lại thông thoáng.
Thường phải qua giờ cao điểm tình hình giao thông khu vực mới hạ nhiệt nhưng các phương tiện còn di chuyển chậm. Người dân mong việc thi công cầu Ông Lớn sớm hoàn tất để giao thông trở lại thông thoáng.
Xuân Danh
#kẹt xe #TP HCM #Ùn tắc giao thông #Đại lộ Nguyễn Văn Linh #Cầu Ông Lớn #Kẹt xe TP HCM

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