Tìm thấy bé trai 6 tuổi mất tích, chú chó trung thành không rời nửa bước

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy bé trai ở khu vực phía sau núi Ông Định, cách nhà hơn 10 km. Chú chó của gia đình luôn ở bên em suốt đêm.

Sáng 13/9, Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tìm thấy cháu Nguyễn Gia K. (SN 2020) sau gần một ngày mất tích. Khi được phát hiện, bé vẫn khỏe mạnh và ở cạnh chú chó đen của gia đình.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K., có biểu hiện chậm phát triển, rời khỏi nhà tại TDP Long Hải Bắc. Đến 16h30, gia đình không thấy cháu nên trình báo công an. Thời điểm đó, bé mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen, đi dép nhựa xanh và dắt theo chú chó gia đình nuôi khoảng 2 năm.

Công an phường Sông Cầu phối hợp với gia đình, người dân và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Khoảng 8h50 ngày 13/9, anh Trương Văn Dân, trú TDP Lệ Uyên, phát hiện cháu K. phía sau núi Ông Định, cách nhà hơn 10 km.

Điều khiến mọi người xúc động là chú chó vẫn nằm sát bên bé sau một đêm trên núi, không rời cậu chủ nhỏ. Theo gia đình, con vật rất quấn quýt với bé K. và thường xuyên đồng hành cùng em. Khi bé rời nhà, chú chó cũng đi theo và ở cạnh em cho đến lúc cả hai được tìm thấy.