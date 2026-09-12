Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[Gallery]Tất cả những thứ "chưa từng có" mà Apple dồn vào iPhone Duo

Số hóa - Xe

[Gallery]Tất cả những thứ "chưa từng có" mà Apple dồn vào iPhone Duo

Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.

Tuệ Minh
Kiểu dáng chưa từng có. Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.
Kiểu dáng chưa từng có. Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.
iPhone màn hình lớn chưa từng có. Mở ra, màn hình trong 7,6 inch lớn hơn iPhone 18 Pro Max tới 50%. Để dễ hình dung, đây là kích thước gần với một chiếc máy tính bảng nhỏ chứ không còn là điện thoại.
iPhone màn hình lớn chưa từng có. Mở ra, màn hình trong 7,6 inch lớn hơn iPhone 18 Pro Max tới 50%. Để dễ hình dung, đây là kích thước gần với một chiếc máy tính bảng nhỏ chứ không còn là điện thoại.
iPhone Duo mỏng chưa từng có. Theo trang thông số kỹ thuật của Apple, máy dày 5,2mm khi mở, 11,3mm khi gập, nặng 254 gram. Kỷ lục mỏng nhất trước đó thuộc về iPhone Air với 5,6mm. Một chiếc máy gập mỏng hơn cả chiếc iPhone sinh ra để mỏng là điều ít ai đoán trước.
iPhone Duo mỏng chưa từng có. Theo trang thông số kỹ thuật của Apple, máy dày 5,2mm khi mở, 11,3mm khi gập, nặng 254 gram. Kỷ lục mỏng nhất trước đó thuộc về iPhone Air với 5,6mm. Một chiếc máy gập mỏng hơn cả chiếc iPhone sinh ra để mỏng là điều ít ai đoán trước.
Màn ngoài 5,4 inch giữ được 90% diện tích hiển thị của iPhone 18 Pro, và quan trọng hơn, nó có cùng tỷ lệ với màn trong. Nội dung vì thế co giãn đúng tỷ lệ khi mở hoặc gập, không bị cắt xén hay đảo bố cục. Phần lớn máy gập trên thị trường không làm được vì màn ngoài thường dài và hẹp hơn hẳn màn trong.
Màn ngoài 5,4 inch giữ được 90% diện tích hiển thị của iPhone 18 Pro, và quan trọng hơn, nó có cùng tỷ lệ với màn trong. Nội dung vì thế co giãn đúng tỷ lệ khi mở hoặc gập, không bị cắt xén hay đảo bố cục. Phần lớn máy gập trên thị trường không làm được vì màn ngoài thường dài và hẹp hơn hẳn màn trong.
Lớp Nanotech đầu tiên trên iphone: Công nghệ chống chói này trước đây Apple chỉ dùng cho Studio Display, Pro Display XDR và iPad Pro. Trên iPhone Duo, lớp phủ mờ có thêm nhiệm vụ thứ hai là làm nếp gấp giữa màn hình khó nhận ra. Tấm nền trong ghép từ 10 lớp siêu mỏng.
Lớp Nanotech đầu tiên trên iphone: Công nghệ chống chói này trước đây Apple chỉ dùng cho Studio Display, Pro Display XDR và iPad Pro. Trên iPhone Duo, lớp phủ mờ có thêm nhiệm vụ thứ hai là làm nếp gấp giữa màn hình khó nhận ra. Tấm nền trong ghép từ 10 lớp siêu mỏng.
Cơ cấu bản lề ghép từ hơn 100 chi tiết, vừa kiểm soát lực đóng mở vừa đỡ phần giữa để màn hình phẳng hoàn toàn khi mở. Khung máy và nắp bản lề làm từ titan cấp 5, riêng nắp bản lề in 3D từ titan tái chế 100%. Các lớp màn hình dán bằng loại keo cho phép chúng trượt lên nhau khi gập, cách Apple ví như các trang sách lật qua, để giảm ứng suất dồn vào nếp gấp.
Cơ cấu bản lề ghép từ hơn 100 chi tiết, vừa kiểm soát lực đóng mở vừa đỡ phần giữa để màn hình phẳng hoàn toàn khi mở. Khung máy và nắp bản lề làm từ titan cấp 5, riêng nắp bản lề in 3D từ titan tái chế 100%. Các lớp màn hình dán bằng loại keo cho phép chúng trượt lên nhau khi gập, cách Apple ví như các trang sách lật qua, để giảm ứng suất dồn vào nếp gấp.
Máy gập đạt chuẩn IP68 ở độ sâu 6 mét. Thiết bị có khe hở cơ khí mà vẫn kháng nước bụi IP68 trong 30 phút ở độ sâu 6 mét là mức hiếm gặp. Mặt lưng dùng Ceramic Shield, màn ngoài dùng Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn 3 lần thế hệ trước.
Máy gập đạt chuẩn IP68 ở độ sâu 6 mét. Thiết bị có khe hở cơ khí mà vẫn kháng nước bụi IP68 trong 30 phút ở độ sâu 6 mét là mức hiếm gặp. Mặt lưng dùng Ceramic Shield, màn ngoài dùng Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn 3 lần thế hệ trước.
Camera giấu dưới màn hình, lần đầu trên một thiết bị Apple. Camera FaceTime nằm dưới màn hình trong và chỉ hiện ra khi cần dùng, giúp mặt hiển thị liền mạch mà không cần khoét lỗ. Đổi lại, camera này chỉ quay ở mức 1080p.
Camera giấu dưới màn hình, lần đầu trên một thiết bị Apple. Camera FaceTime nằm dưới màn hình trong và chỉ hiện ra khi cần dùng, giúp mặt hiển thị liền mạch mà không cần khoét lỗ. Đổi lại, camera này chỉ quay ở mức 1080p.
Apple thêm 4 tính năng riêng cho iPhone Duo. Smart Take dùng mô hình AI chạy trên chip A20 Pro để theo dõi khung hình và tự bấm máy khi mọi người đã vào tư thế. Duo Preview đưa khung ngắm lên màn ngoài để người được chụp tự chỉnh dáng. Kid Cue phát hoạt hình Peanuts trên màn ngoài để trẻ nhìn vào ống kính. Duo FaceTime cho phép người ngồi cạnh tham gia cuộc gọi video qua màn ngoài.
Apple thêm 4 tính năng riêng cho iPhone Duo. Smart Take dùng mô hình AI chạy trên chip A20 Pro để theo dõi khung hình và tự bấm máy khi mọi người đã vào tư thế. Duo Preview đưa khung ngắm lên màn ngoài để người được chụp tự chỉnh dáng. Kid Cue phát hoạt hình Peanuts trên màn ngoài để trẻ nhìn vào ống kính. Duo FaceTime cho phép người ngồi cạnh tham gia cuộc gọi video qua màn ngoài.
Split View trên iOS 27 cho phép mở 2 ứng dụng cạnh nhau, mở 2 cửa sổ của cùng một ứng dụng như Safari để đối chiếu, hoặc lưu lại từng cặp ứng dụng hay dùng. Đây là thứ iPad có từ 2015 còn iPhone thì chưa bao giờ. Đây là iPhone đầu tiên chạy được 2 ứng dụng song song.
Split View trên iOS 27 cho phép mở 2 ứng dụng cạnh nhau, mở 2 cửa sổ của cùng một ứng dụng như Safari để đối chiếu, hoặc lưu lại từng cặp ứng dụng hay dùng. Đây là thứ iPad có từ 2015 còn iPhone thì chưa bao giờ. Đây là iPhone đầu tiên chạy được 2 ứng dụng song song.
Máy hỗ trợ Apple Pencil bản USB-C trên cả hai màn hình, dùng để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu. Tính năng chưa có ngay khi máy lên kệ, Apple hẹn bổ sung trong năm nay. Đây là iPhone đầu tiên dùng được Apple Pencil.
Máy hỗ trợ Apple Pencil bản USB-C trên cả hai màn hình, dùng để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu. Tính năng chưa có ngay khi máy lên kệ, Apple hẹn bổ sung trong năm nay. Đây là iPhone đầu tiên dùng được Apple Pencil.
Touch ID nằm trong nút nguồn, Face ID biến mất. Để giữ độ mỏng, Apple bỏ hẳn cụm Face ID. Cảm biến vân tay chuyển vào nút nguồn ở cạnh máy, cách làm quen thuộc trên iPad nhưng chưa từng có trên iPhone. Người dùng cũng mở khóa được bằng Apple Watch.
Touch ID nằm trong nút nguồn, Face ID biến mất. Để giữ độ mỏng, Apple bỏ hẳn cụm Face ID. Cảm biến vân tay chuyển vào nút nguồn ở cạnh máy, cách làm quen thuộc trên iPad nhưng chưa từng có trên iPhone. Người dùng cũng mở khóa được bằng Apple Watch.
iPhone đầu tiên có 2 viên pin. Mỗi bên máy một viên pin, hoạt động như một khối thống nhất nhờ thuật toán cân bằng năng lượng. Apple công bố tối đa 44 giờ xem video nếu chỉ dùng màn ngoài, 31 giờ nếu dùng màn trong, và khoảng 24 giờ sử dụng thực tế mỗi lần sạc khi dùng hai màn hình ngang nhau.
iPhone đầu tiên có 2 viên pin. Mỗi bên máy một viên pin, hoạt động như một khối thống nhất nhờ thuật toán cân bằng năng lượng. Apple công bố tối đa 44 giờ xem video nếu chỉ dùng màn ngoài, 31 giờ nếu dùng màn trong, và khoảng 24 giờ sử dụng thực tế mỗi lần sạc khi dùng hai màn hình ngang nhau.
iPhone đầu tiên xài chip 2nm. Chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm được nối thẳng vào một buồng hơi thiết kế riêng, kiểu đóng gói Apple lấy cảm hứng từ chip M trên máy Mac. Theo số liệu Apple công bố, hiệu năng duy trì lâu dài cao hơn iPhone 17 Pro 35%, con số có ý nghĩa với người chơi game hoặc dựng video liên tục.
iPhone đầu tiên xài chip 2nm. Chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm được nối thẳng vào một buồng hơi thiết kế riêng, kiểu đóng gói Apple lấy cảm hứng từ chip M trên máy Mac. Theo số liệu Apple công bố, hiệu năng duy trì lâu dài cao hơn iPhone 17 Pro 35%, con số có ý nghĩa với người chơi game hoặc dựng video liên tục.
Giá bán chưa từng có. Bản 256 GB có giá 1.999 USD, tại Việt Nam là 64,99 triệu đồng, biến iPhone Duo thành chiếc iPhone đắt nhất Apple từng bán. Bản 2 TB giá 3.199 USD, tại Việt Nam lên tới 103,99 triệu đồng.
Giá bán chưa từng có. Bản 256 GB có giá 1.999 USD, tại Việt Nam là 64,99 triệu đồng, biến iPhone Duo thành chiếc iPhone đắt nhất Apple từng bán. Bản 2 TB giá 3.199 USD, tại Việt Nam lên tới 103,99 triệu đồng.
iPhone Duo, điện thoại gập đầu tiên của Apple.
Tuệ Minh
Apple/Engadget/9to5Mac
#iPhone Duo #Công nghệ gập màn hình #Thiết kế Apple #Cảm biến vân tay #Chíp A20 Pro

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT