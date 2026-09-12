[Gallery]Tất cả những thứ "chưa từng có" mà Apple dồn vào iPhone Duo

Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.