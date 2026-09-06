Kia Sportage thế hệ mới lộ diện, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson dè chừng?

Kia Sportage thế hệ mới xuất hiện được cho là sẽ có kích thước lớn hơn, thiết kế vuông vức và nhiều nét tương đồng với mẫu SUV đầu bảng Telluride.

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Kia Sportage thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2021 và được nâng cấp vào năm 2025. Mới đây, nguyên mẫu thử nghiệm của thế hệ tiếp theo đã được bắt gặp trên đường phố với lớp ngụy trang dần được tháo bớt. Những hình ảnh này cung cấp thêm cơ sở để hình dung về hướng thiết kế của mẫu SUV mới.

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Dựa trên các chi tiết xuất hiện trên xe thử nghiệm, trang Kolesa.ru đã thực hiện ảnh phác họa thiết kế Kia Sportage thế hệ mới. Hình ảnh cho thấy mẫu SUV có thể được phát triển theo hướng vuông vức và khỏe khoắn hơn, tương tự phong cách đang được Kia áp dụng trên Telluride.

Theo ảnh phác họa, kích thước tổng thể của Sportage mới có thể được gia tăng nhằm cải thiện không gian bên trong và tính thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED Star Map thiết kế mới, tạo diện mạo hiện đại và tăng khả năng nhận diện.

Sportage thế hệ mới được dự đoán sử dụng cụm đèn hậu LED dạng kéo dài theo phương ngang, tạo sự liên kết về thiết kế với phần đầu xe.

Ở phía sau, Sportage thế hệ mới được dự đoán sử dụng cụm đèn hậu LED dạng kéo dài theo phương ngang, tạo sự liên kết về thiết kế với phần đầu xe.

Bên trong cabin, những thông tin ban đầu cho thấy Sportage mới có thể được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect, phát triển trên nền tảng Android Automotive OS.

Những thông tin ban đầu cho thấy Sportage mới có thể được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect, phát triển trên nền tảng Android Automotive OS.

Hệ thống này dự kiến kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn với các nút điều khiển vật lý bên dưới. Giao diện được thiết kế theo phong cách tương tự smartphone, hỗ trợ tùy biến nhiều cửa sổ.

Mẫu SUV cũng có thể được tích hợp trợ lý giọng nói thông minh Gleo AI, nhằm hỗ trợ người dùng điều khiển các chức năng trên xe thông qua khẩu lệnh. Về hệ truyền động, Sportage thế hệ mới được cho là sẽ chú trọng hơn đến các phiên bản hybrid. Mẫu xe dự kiến sử dụng hệ thống hybrid thế hệ mới TMED-II của Kia.

Phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Kia Sportage mới được kỳ vọng cải thiện phạm vi hoạt động thuần điện so với thế hệ hiện tại.

Theo thông tin được công bố, hệ thống hai mô-tơ mới có khả năng lựa chọn giữa chế độ EV và Hybrid dựa trên điều kiện vận hành phía trước nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Hệ truyền động này dự kiến kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L.

Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) được kỳ vọng cải thiện phạm vi hoạt động thuần điện so với thế hệ hiện tại. Kia hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt Sportage thế hệ mới. Những hình ảnh trên vì vậy vẫn chỉ mang tính tham khảo, dựa trên xe thử nghiệm và các thông tin hiện có.