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[GALLERY] Hyundai Creta Lounge Edition trang bị xịn sò, chỉ từ 576 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Creta Lounge Edition trang bị xịn sò, chỉ từ 576 triệu đồng

Hyundai vừa ra mắt phiên bản Lounge Edition mới cho Creta, Creta Electric và Alcazar, tập trung nâng cấp thiết kế, không gian nội thất và tiện nghi cao cấp hơn.

Tâm Võ
Hyundai đã ra mắt phiên bản Lounge Edition mới của các mẫu xe Creta, Alcazar và Creta Electric tại thị trường Ấn Độ. Hướng đến những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn ở hàng ghế sau, cả 3 mẫu xe đều được trang bị hệ thống giải trí mới cùng các nâng cấp nội thất và ngoại thất độc quyền.
Hyundai đã ra mắt phiên bản Lounge Edition mới của các mẫu xe Creta, Alcazar và Creta Electric tại thị trường Ấn Độ. Hướng đến những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn ở hàng ghế sau, cả 3 mẫu xe đều được trang bị hệ thống giải trí mới cùng các nâng cấp nội thất và ngoại thất độc quyền.
Giá khởi điểm của Hyundai Creta Lounge Edition là 1.922.000 Rupee (khoảng 576 triệu đồng). Con số tương ứng của Alcazar Lounge Edition và Creta Electric Lounge Edition lần lượt là 2.181.000 Rupee (654 triệu đồng) và 2.434.000 Rupee (730 triệu đồng).
Giá khởi điểm của Hyundai Creta Lounge Edition là 1.922.000 Rupee (khoảng 576 triệu đồng). Con số tương ứng của Alcazar Lounge Edition và Creta Electric Lounge Edition lần lượt là 2.181.000 Rupee (654 triệu đồng) và 2.434.000 Rupee (730 triệu đồng).
Về thiết kế, Hyundai Creta Lounge Edition sở hữu ngoại thất màu nâu Golden Bronze được bổ sung như một tùy chọn mới cho Lounge Edition. Các chi tiết ngoại thất màu đen được sử dụng trên cả ba mẫu SUV để tạo sự khác biệt so với các phiên bản thông thường.
Về thiết kế, Hyundai Creta Lounge Edition sở hữu ngoại thất màu nâu Golden Bronze được bổ sung như một tùy chọn mới cho Lounge Edition. Các chi tiết ngoại thất màu đen được sử dụng trên cả ba mẫu SUV để tạo sự khác biệt so với các phiên bản thông thường.
Điểm chung của cả ba phiên bản Lounge Edition là hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình 11,6 inch. Hệ thống hỗ trợ phát video trực tuyến, game tương tác, kết nối với điện thoại và các ứng dụng được chứng nhận. Hệ thống giải trí này hoạt động cùng hệ thống âm thanh Bose 8 loa hiện có với loa trung tâm phía trước và loa siêu trầm.
Điểm chung của cả ba phiên bản Lounge Edition là hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình 11,6 inch. Hệ thống hỗ trợ phát video trực tuyến, game tương tác, kết nối với điện thoại và các ứng dụng được chứng nhận. Hệ thống giải trí này hoạt động cùng hệ thống âm thanh Bose 8 loa hiện có với loa trung tâm phía trước và loa siêu trầm.
Hyundai cũng giới thiệu nội thất dành riêng cho Lounge Edition với các chi tiết trang trí màu bạc, đèn viền nội thất Moonwhite và họa tiết ghế mới. Hành khách phía sau được trang bị tựa đầu mang logo Lounge. Trong khi đó, Hyundai Alcazar Lounge Edition nổi bật với cấu hình 5 chỗ độc quyền thay vì bố trí 3 hàng ghế 7 chỗ như phiên bản thông thường.
Hyundai cũng giới thiệu nội thất dành riêng cho Lounge Edition với các chi tiết trang trí màu bạc, đèn viền nội thất Moonwhite và họa tiết ghế mới. Hành khách phía sau được trang bị tựa đầu mang logo Lounge. Trong khi đó, Hyundai Alcazar Lounge Edition nổi bật với cấu hình 5 chỗ độc quyền thay vì bố trí 3 hàng ghế 7 chỗ như phiên bản thông thường.
Hyundai Creta Lounge Edition được phát triển dựa trên phiên bản King và cung cấp hai cấu hình động cơ, bao gồm máy xăng MPi 1.5L, kết hợp hộp số IVT; và máy dầu CRDi 1.5L, đi kèm hộp số tự động. Creta Electric Lounge Edition được phát triển dựa trên phiên bản Excellence Long Range
Hyundai Creta Lounge Edition được phát triển dựa trên phiên bản King và cung cấp hai cấu hình động cơ, bao gồm máy xăng MPi 1.5L, kết hợp hộp số IVT; và máy dầu CRDi 1.5L, đi kèm hộp số tự động. Creta Electric Lounge Edition được phát triển dựa trên phiên bản Excellence Long Range
Ngoài các tính năng thông thường của phiên bản Lounge, Creta Electric Lounge còn được trang bị camera hành trình và bộ sạc không dây phía sau. Ngoại thất cũng được trang bị thêm các tấm chắn gầm màu đen, ốp sườn xe, cánh gió, giá nóc, ốp cột C và gương chiếu hậu ngoài. Xe sử dụng mâm hợp kim khí động học màu.
Ngoài các tính năng thông thường của phiên bản Lounge, Creta Electric Lounge còn được trang bị camera hành trình và bộ sạc không dây phía sau. Ngoại thất cũng được trang bị thêm các tấm chắn gầm màu đen, ốp sườn xe, cánh gió, giá nóc, ốp cột C và gương chiếu hậu ngoài. Xe sử dụng mâm hợp kim khí động học màu.
Video: hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Creta thế hệ mới.
Tâm Võ
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