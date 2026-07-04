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[GALLERY] Honda CR-V vượt mặt Toyota RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda CR-V vượt mặt Toyota RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ

RAV4 từng đánh bại Ford F-150, nhưng mức sụt giảm doanh số tới 36% đã khiến mẫu SUV này rời khỏi cuộc đua, đưa Honda CR-V vươn lên dẫn đầu trong nửa đầu 2026.

Tâm Võ
Ford F-150 từ lâu vẫn được xem là "ông vua doanh số" tại Mỹ khi dẫn đầu thị trường này trong 15 trên 16 năm gần nhất. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm 2026, mẫu xe bán tải này đang xếp thứ hai, nhường vị trí số 1 cho Honda CR-V với khoảng cách gần 20.000 xe. Dù vậy, cuộc đua vẫn chưa kết thúc và vị trí dẫn đầu của Honda một phần cũng đến từ những yếu tố khách quan.
Ford F-150 từ lâu vẫn được xem là "ông vua doanh số" tại Mỹ khi dẫn đầu thị trường này trong 15 trên 16 năm gần nhất. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm 2026, mẫu xe bán tải này đang xếp thứ hai, nhường vị trí số 1 cho Honda CR-V với khoảng cách gần 20.000 xe. Dù vậy, cuộc đua vẫn chưa kết thúc và vị trí dẫn đầu của Honda một phần cũng đến từ những yếu tố khách quan.
Theo Automotive News, Honda CR-V đạt doanh số 226.114 xe trong 6 tháng đầu năm nay tại thị trường Mỹ. Con số này vượt mức 209.311 xe ước tính của Ford F-150 và bỏ xa Toyota RAV4 với 153.955 xe được bàn giao.
Theo Automotive News, Honda CR-V đạt doanh số 226.114 xe trong 6 tháng đầu năm nay tại thị trường Mỹ. Con số này vượt mức 209.311 xe ước tính của Ford F-150 và bỏ xa Toyota RAV4 với 153.955 xe được bàn giao.
Đây là kết quả đáng chú ý bởi Toyota RAV4 từng là mẫu xe duy nhất vượt qua Ford F-150 về doanh số trong vòng 16 năm qua. Phân tích số liệu cho thấy Honda không chỉ dẫn đầu nhờ chiến lược bán hàng hiệu quả.
Đây là kết quả đáng chú ý bởi Toyota RAV4 từng là mẫu xe duy nhất vượt qua Ford F-150 về doanh số trong vòng 16 năm qua. Phân tích số liệu cho thấy Honda không chỉ dẫn đầu nhờ chiến lược bán hàng hiệu quả.
Một phần chiến thắng của Honda CR-V còn đến từ việc Toyota đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi dây chuyền lắp ráp cho RAV4 thế hệ mới khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn và nguồn cung xe sụt giảm. Hệ quả là doanh số của Toyota RAV4 đã giảm tới 36% trong nửa đầu năm nay.
Một phần chiến thắng của Honda CR-V còn đến từ việc Toyota đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi dây chuyền lắp ráp cho RAV4 thế hệ mới khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn và nguồn cung xe sụt giảm. Hệ quả là doanh số của Toyota RAV4 đã giảm tới 36% trong nửa đầu năm nay.
Trong khi đó, Ford cũng đối mặt với không ít thách thức. Một vụ hỏa hoạn tại nhà cung cấp nhôm lớn cho Ford vào cuối năm 2025 đã làm giảm sản lượng của F-150 trong nhiều tháng. Dù nhà cung cấp này đã khôi phục hoạt động nhưng Ford vẫn phải dành phần lớn thời gian trong nửa đầu năm 2026 để xử lý tình trạng thiếu nguồn cung.
Trong khi đó, Ford cũng đối mặt với không ít thách thức. Một vụ hỏa hoạn tại nhà cung cấp nhôm lớn cho Ford vào cuối năm 2025 đã làm giảm sản lượng của F-150 trong nhiều tháng. Dù nhà cung cấp này đã khôi phục hoạt động nhưng Ford vẫn phải dành phần lớn thời gian trong nửa đầu năm 2026 để xử lý tình trạng thiếu nguồn cung.
Dẫu vậy, Honda vẫn được ghi nhận là đã tận dụng tốt cơ hội. CR-V hiện là một trong những mẫu xe hybrid gầm cao bán chạy nhất tại thị trường Mỹ thời gian qua.
Dẫu vậy, Honda vẫn được ghi nhận là đã tận dụng tốt cơ hội. CR-V hiện là một trong những mẫu xe hybrid gầm cao bán chạy nhất tại thị trường Mỹ thời gian qua.
Các phiên bản hybrid chiếm 56% tổng doanh số từ đầu năm đến nay của dòng SUV cỡ C này. Honda cũng đẩy mạnh chính sách giữ chân người thuê xe, duy trì tới 75% khách hàng quay lại và nâng tỷ lệ khách hàng lựa chọn hình thức thuê xe lên 24%.
Các phiên bản hybrid chiếm 56% tổng doanh số từ đầu năm đến nay của dòng SUV cỡ C này. Honda cũng đẩy mạnh chính sách giữ chân người thuê xe, duy trì tới 75% khách hàng quay lại và nâng tỷ lệ khách hàng lựa chọn hình thức thuê xe lên 24%.
Chiến lược cho thuê xe của hãng hiện đang phát huy hiệu quả. Doanh số của Honda CR-V đã tăng 19% trong tháng 5 và tiếp tục tăng 30% trong tháng 6/2026.
Chiến lược cho thuê xe của hãng hiện đang phát huy hiệu quả. Doanh số của Honda CR-V đã tăng 19% trong tháng 5 và tiếp tục tăng 30% trong tháng 6/2026.
Các đại lý cho biết nhu cầu vẫn rất cao dù lượng xe tồn kho chỉ còn tương đương khoảng 15 ngày bán hàng, buộc Honda phải vận hành nhà máy sản xuất CR-V ở mức công suất tối đa.
Các đại lý cho biết nhu cầu vẫn rất cao dù lượng xe tồn kho chỉ còn tương đương khoảng 15 ngày bán hàng, buộc Honda phải vận hành nhà máy sản xuất CR-V ở mức công suất tối đa.
Việc Honda CR-V có thể giữ vững vị trí dẫn đầu hay không vẫn còn là dấu hỏi. Toyota đang tăng tốc sản xuất RAV4 thế hệ mới trong khi Ford kỳ vọng sản lượng F-150 sẽ phục hồi trong nửa cuối năm. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đua giành ngôi vị xe bán chạy nhất tại Mỹ vẫn còn rất nhiều diễn biến phía trước.
Việc Honda CR-V có thể giữ vững vị trí dẫn đầu hay không vẫn còn là dấu hỏi. Toyota đang tăng tốc sản xuất RAV4 thế hệ mới trong khi Ford kỳ vọng sản lượng F-150 sẽ phục hồi trong nửa cuối năm. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đua giành ngôi vị xe bán chạy nhất tại Mỹ vẫn còn rất nhiều diễn biến phía trước.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda CR-V TrailSport Hybrid 2026.
Tâm Võ
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