Honda City facelift 2027 - tinh chỉnh thiết kế và trang bị, chờ ra mắt

Phiên bản thử nghiệm được nguỵ trang của mẫu xe sedan Honda City facelift 2027 đã bị bắt gặp ở nhiều thị trường, chuẩn bị được ra mắt dự kiến vào cuối năm nay.

Thảo Nguyễn

Theo các nguồn tin, do thế hệ hoàn toàn mới của Honda City dự kiến chỉ xuất hiện vào năm 2028, nên bản facelift lần này sẽ không có thay đổi lớn về nền tảng, mà tập trung chủ yếu vào tinh chỉnh thiết kế và bổ sung trang bị.

Những hình ảnh chạy thử cho thấy Honda City facelift 2027 được ngụy trang kín, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra một số chi tiết mới như lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước hầm hố hơn và cụm đèn pha được tinh chỉnh theo hướng thể thao. Ngôn ngữ thiết kế mới được cho là chịu ảnh hưởng từ Honda Civic thế hệ gần đây.

Phần thân xe có thể được bổ sung bộ mâm hợp kim thiết kế mới, trong khi khu vực phía sau dự kiến chỉ thay đổi nhẹ ở cản sau. Kích thước tổng thể nhiều khả năng giữ nguyên so với phiên bản hiện hành.

Bên trong, Honda City facelift được kỳ vọng nâng cấp vật liệu ghế và bổ sung một số trang bị mới. Tại thị trường Ấn Độ, xe có thể được trang bị thêm camera 360 độ và ghế làm mát, trong khi các tính năng còn lại nhiều khả năng giữ nguyên.

Honda City facelift 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ hiện tại. Tại Ấn Độ, xe dùng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 121PS và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Trong khi đó, phiên bản tại Brazil có công suất cao hơn ở mức 126 PS, với mô-men xoắn 155 Nm khi sử dụng ethanol và 152 Nm khi dùng xăng, kết hợp hộp số CVT giả lập 7 cấp.

Danh sách trang bị dự kiến không thay đổi đáng kể, với các tiện ích quen thuộc như màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động và lọc không khí PM2.5.

Mẫu xe cũng tiếp tục được trang bị gói an toàn với nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp độ 2), duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Nissan Almera...

#Honda City facelift 2027 ra mắt #giá xe Honda City facelift 2027 #Honda City facelift 2027 về Việt Nam #đối thủ Toyota Vios #Honda City facelift 2027 thế hệ mới #Honda City facelift 2027 nâng cấp

Honda City 2026 lộ diện - nâng cấp nhẹ nhưng "đắt giá"

Honda vừa hé lộ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ B City. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Video: Mẫu xe sedan Honda City 2026 mới lộ diện.

Dựa trên hình ảnh rò rỉ có thể thấy, Honda City 2026 có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, hướng đến phong cách hiện đại và trẻ trung hơn so với thế hệ hiện hành. Phần đầu và đuôi xe được tinh chỉnh nhằm tăng tính nhận diện. Cản trước và cản sau được thiết kế lại, kết hợp cùng lưới tản nhiệt và hệ thống đèn chiếu sáng mới.

Xem chi tiết

Doanh số sedan cỡ B tại Việt Nam - Honda City bứt phá, vẫn thua Toytoa Vios

Phân khúc sedan hạng B tháng 10/2025 tại Việt Nam chứng kiến màn bứt phá của Honda City với mức tăng tới 170%, nhưng Toyota Vios giữ vững ngôi vương.

Video: Đánh giá Honda City mới sau 1 năm sử dụng - Cố vấn chắc gì đã tốt?

Doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 10/2025 tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi hầu hết các mẫu xe đều có mức tăng trưởng tích cực. Điểm nổi bật nhất thuộc về cuộc cạnh tranh giữa ba Vios - City - Accent.

Xem chi tiết

Lý do Honda City hybrid mới sẽ không bán tại Việt Nam?

Mới đây, ông Yusuke Kondo - Giám đốc Kinh doanh ôtô Honda Việt Nam xác nhận, mẫu xe sedan cỡ B là City hybrid sẽ không được phân phối tại thị trường Việt.

Quyết định này được xem là khá bất ngờ khi Honda đang nỗ lực mở rộng dải xe hybrid tại Việt Nam, với các mẫu Civic e:HEV RS, CR-V e:HEV RS và HR-V e:HEV RS đã được giới thiệu. Đáng chú ý, ông Kondo cho biết mẫu CR-V e:HEV RS sẽ được lắp ráp trong nước từ năm 2026, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như hiện nay.
Giải thích lý do không đưa City e:HEV về Việt Nam, đại diện Honda cho biết hãng đã khảo sát thị trường và nhận thấy nhu cầu dành cho động cơ hybrid ở phân khúc xe khoảng 600 triệu đồng vẫn còn thấp. Vì vậy, Honda Việt Nam quyết định tiếp tục duy trì phiên bản thuần xăng cho City - mẫu sedan hạng B chủ lực của hãng.
Xem chi tiết

