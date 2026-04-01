Phiên bản thử nghiệm được nguỵ trang của mẫu xe sedan Honda City facelift 2027 đã bị bắt gặp ở nhiều thị trường, chuẩn bị được ra mắt dự kiến vào cuối năm nay.

Theo các nguồn tin, do thế hệ hoàn toàn mới của Honda City dự kiến chỉ xuất hiện vào năm 2028, nên bản facelift lần này sẽ không có thay đổi lớn về nền tảng, mà tập trung chủ yếu vào tinh chỉnh thiết kế và bổ sung trang bị.

Những hình ảnh chạy thử cho thấy Honda City facelift 2027 được ngụy trang kín, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra một số chi tiết mới như lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước hầm hố hơn và cụm đèn pha được tinh chỉnh theo hướng thể thao. Ngôn ngữ thiết kế mới được cho là chịu ảnh hưởng từ Honda Civic thế hệ gần đây.

Honda City facelift 2027 - tinh chỉnh thiết kế và trang bị, chờ ra mắt.

Phần thân xe có thể được bổ sung bộ mâm hợp kim thiết kế mới, trong khi khu vực phía sau dự kiến chỉ thay đổi nhẹ ở cản sau. Kích thước tổng thể nhiều khả năng giữ nguyên so với phiên bản hiện hành.

Bên trong, Honda City facelift được kỳ vọng nâng cấp vật liệu ghế và bổ sung một số trang bị mới. Tại thị trường Ấn Độ, xe có thể được trang bị thêm camera 360 độ và ghế làm mát, trong khi các tính năng còn lại nhiều khả năng giữ nguyên.

Honda City facelift 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ hiện tại. Tại Ấn Độ, xe dùng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 121PS và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Trong khi đó, phiên bản tại Brazil có công suất cao hơn ở mức 126 PS, với mô-men xoắn 155 Nm khi sử dụng ethanol và 152 Nm khi dùng xăng, kết hợp hộp số CVT giả lập 7 cấp.

Danh sách trang bị dự kiến không thay đổi đáng kể, với các tiện ích quen thuộc như màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động và lọc không khí PM2.5.

Mẫu xe cũng tiếp tục được trang bị gói an toàn với nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp độ 2), duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Nissan Almera...