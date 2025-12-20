Honda vừa hé lộ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ B City. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Video: Mẫu xe sedan Honda City 2026 mới lộ diện.

Dựa trên hình ảnh rò rỉ có thể thấy, Honda City 2026 có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, hướng đến phong cách hiện đại và trẻ trung hơn so với thế hệ hiện hành. Phần đầu và đuôi xe được tinh chỉnh nhằm tăng tính nhận diện. Cản trước và cản sau được thiết kế lại, kết hợp cùng lưới tản nhiệt và hệ thống đèn chiếu sáng mới.

Những thay đổi này giúp City 2026 trở nên sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của dòng sedan đô thị. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim với thiết kế hoàn toàn mới cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại cho xe.

Honda City 2026 lộ diện - nâng cấp nhẹ nhưng "đắt giá".

Tiến vào khoang cabin, dù Honda vẫn duy trì bố cục tổng thể đã định hình phong cách bấy lâu, nhưng hãng lại tập trung tối đa vào việc nâng cấp trải nghiệm cho người dùng. Không gian nội thất hứa hẹn sẽ trở nên sang trọng hơn nhờ các vật liệu bọc ghế và màu sắc trang trí mới, kết hợp cùng những tinh chỉnh nhỏ trên bảng táp-lô để tạo ra sự khác biệt về đẳng cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống camera 360 độ được coi là nâng cấp "đáng tiền" nhất trên phiên bản này. Đây chính là quân bài chiến lược giúp City củng cố năng lực cạnh tranh trong cuộc đua về tính năng an toàn và hỗ trợ lái vốn đang ngày càng gay gắt.

Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Khách hàng sẽ có 2 tùy chọn là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT.

Song song đó, phiên bản City Hybrid với tổng công suất khoảng 126 mã lực vẫn được duy trì như một lựa chọn hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và xu hướng điện hóa. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ giúp City cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe hybrid và điện hóa trong cùng phân khúc.

Tại thị trường Ấn Độ, Honda City hiện có giá bán dao động từ 14.200 - 24.700 USD (373,64 - 649,93 triệu VNĐ). Dù mức giá cho phiên bản 2026 có thể tăng nhẹ, nhưng giới chuyên môn nhận định đây vẫn là một khoản đầu tư xứng đáng cho những ai tìm kiếm giá trị thương hiệu và sự bền bỉ.