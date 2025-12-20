Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Honda City 2026 lộ diện - nâng cấp nhẹ nhưng "đắt giá"

Honda vừa hé lộ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ B City. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Thảo Nguyễn
Video: Mẫu xe sedan Honda City 2026 mới lộ diện.

Dựa trên hình ảnh rò rỉ có thể thấy, Honda City 2026 có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, hướng đến phong cách hiện đại và trẻ trung hơn so với thế hệ hiện hành. Phần đầu và đuôi xe được tinh chỉnh nhằm tăng tính nhận diện. Cản trước và cản sau được thiết kế lại, kết hợp cùng lưới tản nhiệt và hệ thống đèn chiếu sáng mới.

Những thay đổi này giúp City 2026 trở nên sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của dòng sedan đô thị. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim với thiết kế hoàn toàn mới cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại cho xe.

1-5051.jpg
Honda City 2026 lộ diện - nâng cấp nhẹ nhưng "đắt giá".

Tiến vào khoang cabin, dù Honda vẫn duy trì bố cục tổng thể đã định hình phong cách bấy lâu, nhưng hãng lại tập trung tối đa vào việc nâng cấp trải nghiệm cho người dùng. Không gian nội thất hứa hẹn sẽ trở nên sang trọng hơn nhờ các vật liệu bọc ghế và màu sắc trang trí mới, kết hợp cùng những tinh chỉnh nhỏ trên bảng táp-lô để tạo ra sự khác biệt về đẳng cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống camera 360 độ được coi là nâng cấp "đáng tiền" nhất trên phiên bản này. Đây chính là quân bài chiến lược giúp City củng cố năng lực cạnh tranh trong cuộc đua về tính năng an toàn và hỗ trợ lái vốn đang ngày càng gay gắt.

Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Khách hàng sẽ có 2 tùy chọn là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT.

2-6422.jpg
Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm.

Song song đó, phiên bản City Hybrid với tổng công suất khoảng 126 mã lực vẫn được duy trì như một lựa chọn hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và xu hướng điện hóa. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ giúp City cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe hybrid và điện hóa trong cùng phân khúc.

Tại thị trường Ấn Độ, Honda City hiện có giá bán dao động từ 14.200 - 24.700 USD (373,64 - 649,93 triệu VNĐ). Dù mức giá cho phiên bản 2026 có thể tăng nhẹ, nhưng giới chuyên môn nhận định đây vẫn là một khoản đầu tư xứng đáng cho những ai tìm kiếm giá trị thương hiệu và sự bền bỉ.

#Honda City 2026 lộ diện #Honda City 2026 mới #Honda City 2026 nâng cấp #giá xe Honda City 2026 #Honda City 2026 thế hệ mới #Honda City 2026 về Việt Nam

Bài liên quan

Xe

Doanh số sedan cỡ B tại Việt Nam - Honda City bứt phá, vẫn thua Toytoa Vios

Phân khúc sedan hạng B tháng 10/2025 tại Việt Nam chứng kiến màn bứt phá của Honda City với mức tăng tới 170%, nhưng Toyota Vios giữ vững ngôi vương.

Video: Đánh giá Honda City mới sau 1 năm sử dụng - Cố vấn chắc gì đã tốt?

Doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 10/2025 tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi hầu hết các mẫu xe đều có mức tăng trưởng tích cực. Điểm nổi bật nhất thuộc về cuộc cạnh tranh giữa ba Vios - City - Accent.

Xem chi tiết

Xe

Lý do Honda City hybrid mới sẽ không bán tại Việt Nam?

Mới đây, ông Yusuke Kondo - Giám đốc Kinh doanh ôtô Honda Việt Nam xác nhận, mẫu xe sedan cỡ B là City hybrid sẽ không được phân phối tại thị trường Việt.

2-7523.jpg
Quyết định này được xem là khá bất ngờ khi Honda đang nỗ lực mở rộng dải xe hybrid tại Việt Nam, với các mẫu Civic e:HEV RS, CR-V e:HEV RS và HR-V e:HEV RS đã được giới thiệu. Đáng chú ý, ông Kondo cho biết mẫu CR-V e:HEV RS sẽ được lắp ráp trong nước từ năm 2026, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như hiện nay.
3-239.jpg
Giải thích lý do không đưa City e:HEV về Việt Nam, đại diện Honda cho biết hãng đã khảo sát thị trường và nhận thấy nhu cầu dành cho động cơ hybrid ở phân khúc xe khoảng 600 triệu đồng vẫn còn thấp. Vì vậy, Honda Việt Nam quyết định tiếp tục duy trì phiên bản thuần xăng cho City - mẫu sedan hạng B chủ lực của hãng.
Xem chi tiết

Xe

Nissan Almera V giảm tới 80 triệu "đấu" Toyota Vios và Honda City

Nissan Almera bản V đang được các đại lý giảm giá bán tới gần 80 triệu so với niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm còn phụ thuộc vào chính sách từng đại lý khu vực.

Video: Nên lựa chọn Nissan Almera 2025 bản V hay VL?

Mẫu xe sedan cỡ B la fNissan Almera bản V đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá sâu. Giá niêm yết 529 triệu đồng hiện giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 489 triệu đồng. Một số đại lý thậm chí mạnh tay hơn, giảm 50 triệu đồng cho khách mua xe.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới