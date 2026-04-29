Honda City 2026 chốt lịch ra mắt, cạnh tranh Toyota Vios và Hyundai Accent

Honda City 2026 nâng cấp dự kiến sẽ có một số thay đổi nhỏ về thiết kế, vừa đủ sức cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ B với Toyota Vios và Hyundai Accent.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Honda City mới sau 1 năm sử dụng.

Mới đây, những hình ảnh Honda City 2026 được ngụy trang và chạy thử trên đường đã được đăng tải trên một số trang tin quốc tế, đồng thời cho biết hãng xe Nhật Bản đã chốt lịch ra mắt phiên bản nâng cấp này tại thị trường Ấn Độ vào ngày 22/5.

Đây là lần nâng cấp giữa vòng đời thứ hai của thế hệ Honda City thứ 5, sau bản cập nhật năm 2023. Thay vì “lột xác” toàn diện, Honda tiếp tục lựa chọn cách làm quen thuộc, chỉnh sửa nhẹ thiết kế và bổ sung trang bị.

Honda City 2026 chỉ có một số thay đổi nhỏ ở ngoại thất.

Theo các thông tin rò rỉ ban đầu, Honda City 2026 chỉ có một số thay đổi nhỏ ở ngoại thất. Phần đầu xe nhiều khả năng sẽ được làm mới ở lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn LED định vị ban ngày, được cho là lấy cảm hứng từ Honda Civic.

Bộ la-zăng hợp kim cũng có thiết kế mới nhằm tạo sự khác biệt so với bản hiện hành. Ở phía sau, các chi tiết như đèn hậu và cản sau được tinh chỉnh nhẹ, đủ để người dùng dễ nhận ra đây là bản nâng cấp.

Không gian nội thất dự kiến không thay đổi nhiều về bố cục.

Không gian nội thất dự kiến không thay đổi nhiều về bố cục. Các tiện ích quen thuộc như màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, Android Auto/Apple CarPlay không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số và công nghệ xe kết nối nhiều khả năng vẫn được giữ lại. Một số nâng cấp nhỏ có thể đến từ vật liệu bọc ghế, chi tiết trang trí hoặc bổ sung tính năng tiện nghi như làm mát ghế, camera 360 độ.

Gói an toàn chủ động Honda Sensing vẫn sẽ là trang bị quan trọng trên City 2026. Hệ thống này bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo và phanh giảm thiểu va chạm.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 120 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT.

Về vận hành, Honda City 2026 không có thay đổi lớn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 120 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Đáng chú ý, tại Ấn Độ, Honda City còn có phiên bản hybrid e:HEV có công suất 126 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nhiều khả năng sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Honda City 2026 cũng sẽ sớm được giới thiệu tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Honda City hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda2. Năm 2025, mẫu xe này bán được tổng cộng 10.899 xe, vươn lên đứng 2 toàn phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam sau Toyota Vios.

Honda City facelift 2027 - tinh chỉnh thiết kế và trang bị, chờ ra mắt

Phiên bản thử nghiệm được nguỵ trang của mẫu xe sedan Honda City facelift 2027 đã bị bắt gặp ở nhiều thị trường, chuẩn bị được ra mắt dự kiến vào cuối năm nay.

Theo các nguồn tin, do thế hệ hoàn toàn mới của Honda City dự kiến chỉ xuất hiện vào năm 2028, nên bản facelift lần này sẽ không có thay đổi lớn về nền tảng, mà tập trung chủ yếu vào tinh chỉnh thiết kế và bổ sung trang bị.

Những hình ảnh chạy thử cho thấy Honda City facelift 2027 được ngụy trang kín, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra một số chi tiết mới như lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước hầm hố hơn và cụm đèn pha được tinh chỉnh theo hướng thể thao. Ngôn ngữ thiết kế mới được cho là chịu ảnh hưởng từ Honda Civic thế hệ gần đây.

Honda City 2026 lộ diện - nâng cấp nhẹ nhưng "đắt giá"

Honda vừa hé lộ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ B City. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Video: Mẫu xe sedan Honda City 2026 mới lộ diện.

Dựa trên hình ảnh rò rỉ có thể thấy, Honda City 2026 có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, hướng đến phong cách hiện đại và trẻ trung hơn so với thế hệ hiện hành. Phần đầu và đuôi xe được tinh chỉnh nhằm tăng tính nhận diện. Cản trước và cản sau được thiết kế lại, kết hợp cùng lưới tản nhiệt và hệ thống đèn chiếu sáng mới.

Doanh số sedan cỡ B tại Việt Nam - Honda City bứt phá, vẫn thua Toytoa Vios

Phân khúc sedan hạng B tháng 10/2025 tại Việt Nam chứng kiến màn bứt phá của Honda City với mức tăng tới 170%, nhưng Toyota Vios giữ vững ngôi vương.

Video: Đánh giá Honda City mới sau 1 năm sử dụng - Cố vấn chắc gì đã tốt?

Doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 10/2025 tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi hầu hết các mẫu xe đều có mức tăng trưởng tích cực. Điểm nổi bật nhất thuộc về cuộc cạnh tranh giữa ba Vios - City - Accent.

