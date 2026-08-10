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[VIDEO] Hạ tầng bãi đỗ xe vành đai 1 sẵn sàng phục vụ vùng phát thải thấp

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[VIDEO] Hạ tầng bãi đỗ xe vành đai 1 sẵn sàng phục vụ vùng phát thải thấp

Hà Nội xây dựng điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại cửa ngõ vùng phát thải thấp, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi giao thông xanh khu vực trung tâm.

Minh Phương
#Hà Nội #bãi đỗ xe #Vành đai 1 #phát thải thấp #giao thông xanh #ô nhiễm

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