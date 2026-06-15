[GALLERY] Gen Z bỏ smartphone, U60 đổ xô học AI gây sốc

Trong khi Gen Z tìm cách “cai nghiện” smartphone bằng thiết bị retro, nhiều người U60 lại tích cực học AI và công nghệ mới, tạo nên nghịch lý thú vị năm 2026.
Trước IPO, SpaceX hợp tác với Google trị giá hàng chục tỉ USD, cung cấp 110.000 chip Nvidia, trả 920 triệu USD mỗi tháng đến 2029.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố nhận đặt giữ chỗ dòng CLA 200 electric thuần điện mới. Xe có giá iá dưới 1,7 tỷ đồng, sạc 10 phút lăn bánh 300 km.
Từ dự án sinh viên tại Harvard, Facebook đã trở thành hệ thống công nghệ khổng lồ vận hành hơn 3,4 tỷ người dùng với AI và hạ tầng dữ liệu đồ sộ.
Trực thăng tấn công Z-21 được mệnh danh là ‘Apache Trung Quốc’ sở hữu 6 giá treo vũ khí, cảm biến hiện đại và công nghệ giảm hồng ngoại tiên tiến.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV gầm cao Ford Mondeo Sport 2026 mới sẽ có 2 phiên bản với giá bán từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng).
UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.
Việc Kia K4 được mang đến trưng bày tại Malaysia có thể là dấu hiệu chứng tỏ mẫu xe sedan này sẽ sớm được bán ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân tìm ra điểm đột phá, sự nghiệp phát triển và tích lũy được khối tài sản lớn.
Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.
Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.
Jeep vừa tung chiến dịch quảng cáo gây sốc - tặng 100 chiếc Wrangler mới cho những người mang tên vị Tổng thống khai quốc nếu tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.
Nhiều gia đình than phiền Wi-Fi chậm nhưng không biết nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt router sai cách, khiến tín hiệu yếu và mạng chập chờn.
Tại Triển lãm di động quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, Toyota đã trưng bày mẫu sedan Corolla Concept hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.
Điều hòa làm lạnh kém chưa chắc do hết gas, một thao tác kiểm tra đơn giản có thể giúp người dùng tránh bị “vẽ bệnh” và tốn hàng triệu đồng không cần thiết.
Mẫu xe BMW M Concept Neue Klasse mới kết hợp hệ thống 4 mô-tơ điện với bộ pin 800 V và là hình ảnh đại diện rõ ràng cho tương lai xe điện của thương hiệu.
McDonald's thử nghiệm AI nhận đơn không cần nhân viên, xử lý hơn 1 triệu lượt gọi món nhưng vẫn đối mặt nhiều tranh cãi về việc làm và trải nghiệm khách hàng.
Toyota vừa ra mắt RAV4 GR Sport hybrid 2026 (HEV) tại Nam Phi, phiên bản thể thao này kết hợp giữa gói nâng cấp thiết kế GR Sport và hệ truyền động hybrid mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão hãy suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực và sử dụng tiền tiết kiệm vì cuộc sống tương lai.
Gọi video qua Messenger rất tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng bỏ qua các thiết lập quan trọng về mạng, quyền truy cập và bảo mật.
Ford vừa ra mắt gói tùy chọn Sinister dành cho mẫu SUV hiệu suất cao Explorer ST 2027, tập trung vào nâng cấp về ngoại hình thay vì tăng công suất động cơ.