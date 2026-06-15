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Số hóa - Xe

[GALLERY] Google kiện nhóm Trung Quốc dùng AI tạo 9.000 web lừa đảo

Google lần đầu phối hợp FBI và các nhà mạng lớn của Mỹ để triệt phá đường dây dùng AI Gemini tạo 9.000 website giả, lừa đảo hàng trăm nghìn người.

Thiên Trang (TH)
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Google vừa gây chú ý khi đệ đơn kiện một tổ chức tội phạm mạng có tên Outsider Enterprise, bị cáo buộc lợi dụng trí tuệ nhân tạo Gemini để xây dựng mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhắm vào người dùng Mỹ. Đây được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến việc lạm dụng AI tạo sinh, đồng thời phản ánh xu hướng tội phạm mạng đang tận dụng công nghệ mới để mở rộng hoạt động với tốc độ chưa từng có.
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Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Liên bang Quận Nam New York, chỉ trong vòng hai tuần của tháng 5, nhóm này đã phát tán tới 2,5 triệu tin nhắn chứa liên kết độc hại tới người dùng Android. Các tin nhắn dẫn nạn nhân truy cập vào khoảng 9.000 website giả mạo được thiết kế tinh vi nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính hoặc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.
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Điều khiến giới chức đặc biệt lo ngại là quy mô và mức độ tự động hóa của chiến dịch này. Google cho biết mạng lưới của Outsider Enterprise còn liên kết với hơn một triệu địa chỉ web gian lận khác, tạo thành hệ sinh thái lừa đảo khổng lồ có khả năng tiếp cận hàng trăm nghìn người dùng chỉ trong thời gian rất ngắn.
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Theo nội dung vụ kiện, nhóm tội phạm đã sử dụng chính công cụ AI Gemini của Google để tạo ra 131 bộ công cụ phần mềm chuyên dụng. Những bộ công cụ này giúp các đối tượng dễ dàng sản xuất hàng loạt website giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Google, YouTube, Bưu chính Mỹ hay hệ thống thu phí giao thông E-ZPass nhằm tăng độ tin cậy và đánh lừa người dùng.
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Các bộ công cụ sau đó được chia sẻ, mua bán và liên tục cập nhật trong các nhóm Telegram kín, nơi thành viên trao đổi kinh nghiệm, phương thức tấn công và các phiên bản phần mềm mới. Việc AI được sử dụng để tự động hóa quy trình tạo website giả đã giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí cho các đối tượng lừa đảo, đồng thời làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công.
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Đây cũng là lần đầu tiên Google phối hợp cùng FBI và ba nhà mạng viễn thông lớn nhất nước Mỹ gồm AT&T, T-Mobile và Verizon trong một chiến dịch pháp lý nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm mạng. Sự hợp tác này cho thấy mức độ ảnh hưởng rộng lớn của vụ việc cũng như mối đe dọa ngày càng tăng từ các hình thức lừa đảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
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Google đang yêu cầu tòa án ban hành lệnh khẩn cấp để hỗ trợ cơ quan chức năng đóng cửa toàn bộ hệ thống liên quan đến Outsider Enterprise. FBI cảnh báo rằng các đối tượng tội phạm hiện đang sử dụng AI để tạo ra những nội dung lừa đảo thuyết phục hơn, khó nhận biết hơn và có khả năng vượt qua nhiều biện pháp phòng vệ truyền thống.
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Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh tội phạm mạng đang gây thiệt hại ngày càng lớn cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo của FBI, người dân Mỹ đã mất gần 21 tỷ USD vì các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm qua, trong đó khoảng 893 triệu USD có liên quan đến công nghệ AI. Những con số này cho thấy trí tuệ nhân tạo không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới mà còn trở thành công cụ nguy hiểm nếu bị các tổ chức tội phạm khai thác cho mục đích bất hợp pháp.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI.
#Google #FBI #AI lừa đảo #Web giả mạo #Tội phạm mạng #AI Gemini

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