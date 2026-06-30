[GALLERY] Ford Fiesta "hồi sinh" thành hatchback điện, ra mắt vào năm 2027

Ford Fiesta sau 4 năm bị khai tử được cho là sẽ chính thức trở lại vào 2027 dưới hình hài hatchback thuần điện, chung nền tảng với Renault 5 và Nissan Micra.