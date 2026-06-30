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[GALLERY] Ford Fiesta "hồi sinh" thành hatchback điện, ra mắt vào năm 2027

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Fiesta "hồi sinh" thành hatchback điện, ra mắt vào năm 2027

Ford Fiesta sau 4 năm bị khai tử được cho là sẽ chính thức trở lại vào 2027 dưới hình hài hatchback thuần điện, chung nền tảng với Renault 5 và Nissan Micra.

Nguyễn Chung
Theo một số nguồn tin, Ford Fiesta mới sẽ là kết quả của sự hợp tác giữa Ford và Renault, trong bối cảnh các hãng xe đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa và tối ưu chi phí phát triển.Việc sử dụng chung nền tảng với Renault 5 được xem là một lợi thế đáng kể, khi mẫu xe Pháp vừa giành danh hiệu Car of the Year 2025 do What Car bình chọn.
Theo một số nguồn tin, Ford Fiesta mới sẽ là kết quả của sự hợp tác giữa Ford và Renault, trong bối cảnh các hãng xe đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa và tối ưu chi phí phát triển.Việc sử dụng chung nền tảng với Renault 5 được xem là một lợi thế đáng kể, khi mẫu xe Pháp vừa giành danh hiệu Car of the Year 2025 do What Car bình chọn.
Nếu giữ nguyên cấu hình kỹ thuật từ Renault 5, Ford Fiesta mới nhiều khả năng sẽ có hai phiên bản mô-tơ điện. Bản tiêu chuẩn dùng mô-tơ 119 mã lực, dẫn động cầu trước và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 9 giây. Trong khi đó, bản cao hơn dự kiến đạt 148 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 7,9 giây.
Nếu giữ nguyên cấu hình kỹ thuật từ Renault 5, Ford Fiesta mới nhiều khả năng sẽ có hai phiên bản mô-tơ điện. Bản tiêu chuẩn dùng mô-tơ 119 mã lực, dẫn động cầu trước và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 9 giây. Trong khi đó, bản cao hơn dự kiến đạt 148 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 7,9 giây.
Về pin, Fiesta mới được cho là sẽ có hai tùy chọn gồm bộ pin 40 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 305 km, và bản pin lớn hơn 52 kWh với quãng đường tối đa khoảng 402 km sau mỗi lần sạc. Khả năng sạc nhanh DC tối đa dự kiến đạt 100 kW, cho phép sạc từ 15% lên 80% pin trong khoảng 30 phút.
Về pin, Fiesta mới được cho là sẽ có hai tùy chọn gồm bộ pin 40 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 305 km, và bản pin lớn hơn 52 kWh với quãng đường tối đa khoảng 402 km sau mỗi lần sạc. Khả năng sạc nhanh DC tối đa dự kiến đạt 100 kW, cho phép sạc từ 15% lên 80% pin trong khoảng 30 phút.
Dù chia sẻ nền tảng với Renault 5 và Micra, Ford khẳng định Fiesta mới sẽ là một sản phẩm mang bản sắc riêng, từ thiết kế đến cảm giác lái. Theo đại diện hãng, đây không đơn thuần là việc “mua một danh sách linh kiện” rồi lắp ráp lại.
Dù chia sẻ nền tảng với Renault 5 và Micra, Ford khẳng định Fiesta mới sẽ là một sản phẩm mang bản sắc riêng, từ thiết kế đến cảm giác lái. Theo đại diện hãng, đây không đơn thuần là việc “mua một danh sách linh kiện” rồi lắp ráp lại.
Ford vốn nổi tiếng với triết lý tạo ra những mẫu xe có cảm giác lái tốt, kể cả ở các dòng SUV như Ford Puma. Vì vậy, Fiesta mới nhiều khả năng vẫn sẽ được tinh chỉnh để giữ chất thể thao vốn là điểm mạnh của dòng xe này.
Ford vốn nổi tiếng với triết lý tạo ra những mẫu xe có cảm giác lái tốt, kể cả ở các dòng SUV như Ford Puma. Vì vậy, Fiesta mới nhiều khả năng vẫn sẽ được tinh chỉnh để giữ chất thể thao vốn là điểm mạnh của dòng xe này.
Những hình ảnh phác họa ban đầu cho thấy Fiesta thế hệ mới có thể mang phong cách mạnh mẽ hơn, với phần thân dưới được ốp nhựa đen, dáng xe cao hơn và tư thế đứng gần với SUV đô thị. Giá bán dự kiến của Fiesta điện sẽ khởi điểm từ khoảng 24.000 bảng Anh (tương đương 31.700 USD).
Những hình ảnh phác họa ban đầu cho thấy Fiesta thế hệ mới có thể mang phong cách mạnh mẽ hơn, với phần thân dưới được ốp nhựa đen, dáng xe cao hơn và tư thế đứng gần với SUV đô thị. Giá bán dự kiến của Fiesta điện sẽ khởi điểm từ khoảng 24.000 bảng Anh (tương đương 31.700 USD).
Bên trong cabin, xe dự kiến được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ nhỏ và màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Thay vì sử dụng giao diện nền tảng Google như Renault, Ford có thể trang bị hệ điều hành Sync Move – từng xuất hiện trên mẫu SUV điện Capri.
Bên trong cabin, xe dự kiến được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ nhỏ và màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Thay vì sử dụng giao diện nền tảng Google như Renault, Ford có thể trang bị hệ điều hành Sync Move – từng xuất hiện trên mẫu SUV điện Capri.
Video: Xem bản dựng xe Ford Fiesta chạy điện mới.
Nguyễn Chung
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