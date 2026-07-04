[GALLERY] Điện thoại có hút sét không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều người cho rằng bật điện thoại khi trời giông sẽ dễ bị sét đánh, nhưng các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm và chỉ ra nguyên nhân thực sự.