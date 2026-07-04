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[GALLERY] Điện thoại có hút sét không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Điện thoại có hút sét không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều người cho rằng bật điện thoại khi trời giông sẽ dễ bị sét đánh, nhưng các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm và chỉ ra nguyên nhân thực sự.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại thông minh từ lâu bị gắn với quan niệm là "vật hút sét", khiến không ít người vội vàng tắt nguồn hoặc cất thiết bị ngay khi trời xuất hiện mưa giông, tuy nhiên các chuyên gia vật lý cho biết nhận định này hoàn toàn không có cơ sở khoa học bởi năng lượng phát ra từ smartphone quá nhỏ để có thể tác động đến quỹ đạo của tia sét vốn mang hiệu điện thế hàng triệu vôn và cường độ dòng điện lên tới hàng trăm nghìn ampe.
Điện thoại thông minh từ lâu bị gắn với quan niệm là "vật hút sét", khiến không ít người vội vàng tắt nguồn hoặc cất thiết bị ngay khi trời xuất hiện mưa giông, tuy nhiên các chuyên gia vật lý cho biết nhận định này hoàn toàn không có cơ sở khoa học bởi năng lượng phát ra từ smartphone quá nhỏ để có thể tác động đến quỹ đạo của tia sét vốn mang hiệu điện thế hàng triệu vôn và cường độ dòng điện lên tới hàng trăm nghìn ampe.
Theo kỹ sư vật lý Ilya Rybalchenko, hướng đi của tia sét được quyết định bởi độ dẫn điện của khí quyển và con đường có điện trở nhỏ nhất để điện tích truyền từ đám mây xuống mặt đất, trong khi sóng vô tuyến RF hay điện trường sinh ra từ vi mạch bên trong điện thoại thông minh quá yếu, không thể bẻ cong, kích hoạt hoặc thu hút tia sét như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Theo kỹ sư vật lý Ilya Rybalchenko, hướng đi của tia sét được quyết định bởi độ dẫn điện của khí quyển và con đường có điện trở nhỏ nhất để điện tích truyền từ đám mây xuống mặt đất, trong khi sóng vô tuyến RF hay điện trường sinh ra từ vi mạch bên trong điện thoại thông minh quá yếu, không thể bẻ cong, kích hoạt hoặc thu hút tia sét như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc điện thoại đang bật, đang gọi điện, truy cập Internet hay đã tắt nguồn hoàn toàn đều không làm thay đổi xác suất bị sét đánh, bởi smartphone không đủ kích thước, khối lượng hay khả năng dẫn điện để hoạt động như một cột thu lôi di động giữa môi trường tự nhiên.
Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc điện thoại đang bật, đang gọi điện, truy cập Internet hay đã tắt nguồn hoàn toàn đều không làm thay đổi xác suất bị sét đánh, bởi smartphone không đủ kích thước, khối lượng hay khả năng dẫn điện để hoạt động như một cột thu lôi di động giữa môi trường tự nhiên.
Điều khiến nhiều người hiểu nhầm là trên thực tế vẫn có những trường hợp nạn nhân đang sử dụng điện thoại khi bị sét đánh, nhưng nguyên nhân không nằm ở thiết bị mà xuất phát từ vị trí đứng và điều kiện địa hình, bởi tia sét luôn ưu tiên đánh vào điểm cao hoặc vật dẫn điện thuận lợi nhất trong khu vực để giải phóng năng lượng.
Điều khiến nhiều người hiểu nhầm là trên thực tế vẫn có những trường hợp nạn nhân đang sử dụng điện thoại khi bị sét đánh, nhưng nguyên nhân không nằm ở thiết bị mà xuất phát từ vị trí đứng và điều kiện địa hình, bởi tia sét luôn ưu tiên đánh vào điểm cao hoặc vật dẫn điện thuận lợi nhất trong khu vực để giải phóng năng lượng.
Nếu một người đứng giữa cánh đồng, bãi biển, sân golf hoặc trú mưa dưới một cây đơn lẻ, chính cơ thể chứa nhiều nước và khoáng chất sẽ trở thành vật dẫn điện tốt hơn không khí xung quanh, khiến nguy cơ bị sét đánh tăng cao dù trên tay có cầm điện thoại hay hoàn toàn không mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào.
Nếu một người đứng giữa cánh đồng, bãi biển, sân golf hoặc trú mưa dưới một cây đơn lẻ, chính cơ thể chứa nhiều nước và khoáng chất sẽ trở thành vật dẫn điện tốt hơn không khí xung quanh, khiến nguy cơ bị sét đánh tăng cao dù trên tay có cầm điện thoại hay hoàn toàn không mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào.
Các chuyên gia cho biết trong điều kiện giông bão, yếu tố quyết định mức độ rủi ro là chiều cao tương đối của cơ thể, vị trí trong không gian mở và môi trường xung quanh, còn năng lượng điện từ phát ra từ smartphone gần như không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào trước sức mạnh khổng lồ của hiện tượng phóng điện trong khí quyển.
Các chuyên gia cho biết trong điều kiện giông bão, yếu tố quyết định mức độ rủi ro là chiều cao tương đối của cơ thể, vị trí trong không gian mở và môi trường xung quanh, còn năng lượng điện từ phát ra từ smartphone gần như không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào trước sức mạnh khổng lồ của hiện tượng phóng điện trong khí quyển.
Thay vì mất thời gian tắt nguồn điện thoại hoặc vứt bỏ thiết bị vì lo sợ hút sét, người dân nên ưu tiên rời khỏi khu vực trống trải, tránh đứng dưới cây cao, cột điện hoặc gần các vật thể kim loại lớn, đồng thời nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn.
Thay vì mất thời gian tắt nguồn điện thoại hoặc vứt bỏ thiết bị vì lo sợ hút sét, người dân nên ưu tiên rời khỏi khu vực trống trải, tránh đứng dưới cây cao, cột điện hoặc gần các vật thể kim loại lớn, đồng thời nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn.
Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo nơi trú ẩn an toàn nhất trong cơn giông là các tòa nhà kiên cố có hệ thống chống sét hoặc ô tô đóng kín cửa nhờ hiệu ứng lồng Faraday, vì vậy thay đổi hành vi ứng phó với thời tiết cực đoan mới là giải pháp bảo vệ tính mạng hiệu quả, thay vì tiếp tục tin vào quan niệm sai lầm rằng điện thoại thông minh là "vật hút sét".
Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo nơi trú ẩn an toàn nhất trong cơn giông là các tòa nhà kiên cố có hệ thống chống sét hoặc ô tô đóng kín cửa nhờ hiệu ứng lồng Faraday, vì vậy thay đổi hành vi ứng phó với thời tiết cực đoan mới là giải pháp bảo vệ tính mạng hiệu quả, thay vì tiếp tục tin vào quan niệm sai lầm rằng điện thoại thông minh là "vật hút sét".
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
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