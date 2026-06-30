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[GALLERY] Top điện thoại bàn phím giá rẻ bền bỉ đáng mua năm 2026

Số hóa - Xe

[GALLERY] Top điện thoại bàn phím giá rẻ bền bỉ đáng mua năm 2026

Điện thoại bàn phím vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ pin lâu, độ bền cao và giá rẻ. Dưới đây là những mẫu nổi bật đáng cân nhắc trong năm 2026.

Thiên Trang (TH)
Dù smartphone ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường, điện thoại bàn phím phổ thông vẫn duy trì sức hút nhờ ưu điểm giá bán phải chăng, thời lượng pin dài, độ bền cao và giao diện đơn giản, phù hợp với người lớn tuổi, học sinh, người lao động hoặc những ai cần một thiết bị phụ để nghe gọi và nhắn tin hằng ngày, đồng thời các mẫu điện thoại thế hệ mới còn được nâng cấp lên mạng 4G, cổng sạc USB Type-C và nhiều tiện ích hiện đại giúp kéo dài vòng đời sử dụng.
Dù smartphone ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường, điện thoại bàn phím phổ thông vẫn duy trì sức hút nhờ ưu điểm giá bán phải chăng, thời lượng pin dài, độ bền cao và giao diện đơn giản, phù hợp với người lớn tuổi, học sinh, người lao động hoặc những ai cần một thiết bị phụ để nghe gọi và nhắn tin hằng ngày, đồng thời các mẫu điện thoại thế hệ mới còn được nâng cấp lên mạng 4G, cổng sạc USB Type-C và nhiều tiện ích hiện đại giúp kéo dài vòng đời sử dụng.
Trong phân khúc dưới 1 triệu đồng, Nokia HMD 105 là một trong những mẫu điện thoại bàn phím nổi bật khi sở hữu màn hình QVGA 2,4 inch, vi xử lý Unisoc T127, bộ nhớ trong 128 MB và viên pin 1.450 mAh cho thời gian sử dụng nhiều ngày, bên cạnh đó máy còn hỗ trợ mạng 4G, cổng sạc USB Type-C và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP54, trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ với mức giá khoảng 700.000 đồng.
Trong phân khúc dưới 1 triệu đồng, Nokia HMD 105 là một trong những mẫu điện thoại bàn phím nổi bật khi sở hữu màn hình QVGA 2,4 inch, vi xử lý Unisoc T127, bộ nhớ trong 128 MB và viên pin 1.450 mAh cho thời gian sử dụng nhiều ngày, bên cạnh đó máy còn hỗ trợ mạng 4G, cổng sạc USB Type-C và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP54, trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ với mức giá khoảng 700.000 đồng.
Nếu yêu thích phong cách hoài cổ nhưng vẫn muốn trải nghiệm những công nghệ mới, Nokia 3210 là cái tên đáng chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu điện thoại huyền thoại một thời nhưng được bổ sung kết nối 4G, Bluetooth 5.0, vi xử lý Unisoc T107, camera sau 2 MP có đèn LED cùng viên pin 1.450 mAh và khả năng sử dụng hai Nano SIM, đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc và giải trí cơ bản với mức giá khoảng 1,5 triệu đồng.
Nếu yêu thích phong cách hoài cổ nhưng vẫn muốn trải nghiệm những công nghệ mới, Nokia 3210 là cái tên đáng chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu điện thoại huyền thoại một thời nhưng được bổ sung kết nối 4G, Bluetooth 5.0, vi xử lý Unisoc T107, camera sau 2 MP có đèn LED cùng viên pin 1.450 mAh và khả năng sử dụng hai Nano SIM, đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc và giải trí cơ bản với mức giá khoảng 1,5 triệu đồng.
Ở phân khúc tiết kiệm hơn, Masstel Izi 15 thu hút người dùng nhờ trọng lượng chỉ 76 gram, hỗ trợ mạng 4G VoLTE, màn hình 1,77 inch, chip Unisoc UMS9117 cùng bộ nhớ trong 128 MB, ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ Bluetooth 5.1, khe cắm thẻ nhớ MicroSD lên đến 128 GB và danh bạ lưu được 2.000 số liên lạc, trong khi giá bán chỉ khoảng 500.000 đồng nên rất phù hợp với người lớn tuổi hoặc người cần một chiếc điện thoại phụ.
Ở phân khúc tiết kiệm hơn, Masstel Izi 15 thu hút người dùng nhờ trọng lượng chỉ 76 gram, hỗ trợ mạng 4G VoLTE, màn hình 1,77 inch, chip Unisoc UMS9117 cùng bộ nhớ trong 128 MB, ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ Bluetooth 5.1, khe cắm thẻ nhớ MicroSD lên đến 128 GB và danh bạ lưu được 2.000 số liên lạc, trong khi giá bán chỉ khoảng 500.000 đồng nên rất phù hợp với người lớn tuổi hoặc người cần một chiếc điện thoại phụ.
Một lựa chọn đáng cân nhắc khác là Viettel T2, mẫu điện thoại phổ thông sở hữu màn hình TN QVGA 2,4 inch, chipset T107, bộ nhớ trong 128 MB và viên pin 1.400 mAh cho thời gian sử dụng dài, đồng thời được trang bị cổng sạc USB Type-C, Bluetooth và Wireless FM, đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi hằng ngày với mức giá khoảng 600.000 đồng, phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau.
Một lựa chọn đáng cân nhắc khác là Viettel T2, mẫu điện thoại phổ thông sở hữu màn hình TN QVGA 2,4 inch, chipset T107, bộ nhớ trong 128 MB và viên pin 1.400 mAh cho thời gian sử dụng dài, đồng thời được trang bị cổng sạc USB Type-C, Bluetooth và Wireless FM, đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi hằng ngày với mức giá khoảng 600.000 đồng, phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau.
Khi lựa chọn điện thoại bàn phím phổ thông, người dùng nên ưu tiên các mẫu đã hỗ trợ mạng 4G để đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài trong bối cảnh hạ tầng viễn thông ngày càng chuyển sang công nghệ mới, đồng thời cân nhắc thêm các yếu tố như thời lượng pin, chất lượng bàn phím, khả năng hỗ trợ hai SIM, cổng sạc hiện đại và dung lượng danh bạ để có trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.
Khi lựa chọn điện thoại bàn phím phổ thông, người dùng nên ưu tiên các mẫu đã hỗ trợ mạng 4G để đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài trong bối cảnh hạ tầng viễn thông ngày càng chuyển sang công nghệ mới, đồng thời cân nhắc thêm các yếu tố như thời lượng pin, chất lượng bàn phím, khả năng hỗ trợ hai SIM, cổng sạc hiện đại và dung lượng danh bạ để có trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.
Bên cạnh việc chọn đúng sản phẩm, người dùng cũng nên mua điện thoại tại các hệ thống bán lẻ uy tín để đảm bảo hàng chính hãng, chế độ bảo hành minh bạch và được hưởng nhiều chương trình ưu đãi, giúp yên tâm hơn trong quá trình sử dụng cũng như dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
Bên cạnh việc chọn đúng sản phẩm, người dùng cũng nên mua điện thoại tại các hệ thống bán lẻ uy tín để đảm bảo hàng chính hãng, chế độ bảo hành minh bạch và được hưởng nhiều chương trình ưu đãi, giúp yên tâm hơn trong quá trình sử dụng cũng như dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
Nhìn chung, Nokia HMD 105, Nokia 3210, Masstel Izi 15 và Viettel T2 đều là những mẫu điện thoại bàn phím giá rẻ đáng chú ý trong năm 2026 khi sở hữu độ bền cao, pin lâu, khả năng nghe gọi ổn định cùng nhiều nâng cấp hiện đại như hỗ trợ mạng 4G và cổng USB Type-C, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng đang tìm kiếm một thiết bị liên lạc đơn giản nhưng hiệu quả.
Nhìn chung, Nokia HMD 105, Nokia 3210, Masstel Izi 15 và Viettel T2 đều là những mẫu điện thoại bàn phím giá rẻ đáng chú ý trong năm 2026 khi sở hữu độ bền cao, pin lâu, khả năng nghe gọi ổn định cùng nhiều nâng cấp hiện đại như hỗ trợ mạng 4G và cổng USB Type-C, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng đang tìm kiếm một thiết bị liên lạc đơn giản nhưng hiệu quả.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
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