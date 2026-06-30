[GALLERY] Top điện thoại bàn phím giá rẻ bền bỉ đáng mua năm 2026

Điện thoại bàn phím vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ pin lâu, độ bền cao và giá rẻ. Dưới đây là những mẫu nổi bật đáng cân nhắc trong năm 2026.