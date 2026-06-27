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[GALLERY] Tin nhắn lạ xuất hiện, coi chừng điện thoại bị theo dõi

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tin nhắn lạ xuất hiện, coi chừng điện thoại bị theo dõi

Những tin nhắn bất thường trên điện thoại có thể là dấu hiệu thiết bị bị cài phần mềm gián điệp, đe dọa nghiêm trọng đến dữ liệu cá nhân.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người thường bỏ qua các tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại mà không biết rằng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo thiết bị đang bị tin tặc nhắm tới hoặc đã bị cài phần mềm gián điệp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và các thông tin quan trọng khác.
Nhiều người thường bỏ qua các tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại mà không biết rằng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo thiết bị đang bị tin tặc nhắm tới hoặc đã bị cài phần mềm gián điệp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và các thông tin quan trọng khác.
Các chuyên gia bảo mật cho biết những tin nhắn chứa mã OTP, thông báo đăng nhập từ mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến mà người dùng không hề yêu cầu là tín hiệu nguy hiểm, bởi điều này cho thấy có đối tượng đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát tài khoản của nạn nhân.
Các chuyên gia bảo mật cho biết những tin nhắn chứa mã OTP, thông báo đăng nhập từ mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến mà người dùng không hề yêu cầu là tín hiệu nguy hiểm, bởi điều này cho thấy có đối tượng đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát tài khoản của nạn nhân.
Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo hiện nay còn thường xuyên giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc đơn vị vận chuyển để gửi tin nhắn chứa đường link độc hại, đánh vào tâm lý lo lắng hoặc cấp bách nhằm dụ người dùng nhấp vào và vô tình tải mã độc về thiết bị.
Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo hiện nay còn thường xuyên giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc đơn vị vận chuyển để gửi tin nhắn chứa đường link độc hại, đánh vào tâm lý lo lắng hoặc cấp bách nhằm dụ người dùng nhấp vào và vô tình tải mã độc về thiết bị.
Đáng chú ý, những tin nhắn chỉ gồm các ký tự khó hiểu, đoạn mã lạ hoặc thậm chí không có nội dung cụ thể cũng không nên xem nhẹ, bởi đây có thể là các lệnh điều khiển từ xa được gửi đến phần mềm gián điệp đang âm thầm hoạt động trên điện thoại.
Đáng chú ý, những tin nhắn chỉ gồm các ký tự khó hiểu, đoạn mã lạ hoặc thậm chí không có nội dung cụ thể cũng không nên xem nhẹ, bởi đây có thể là các lệnh điều khiển từ xa được gửi đến phần mềm gián điệp đang âm thầm hoạt động trên điện thoại.
Khi bị xâm nhập, điện thoại thường xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như pin tụt nhanh, máy nóng dù không sử dụng, hiệu suất giảm rõ rệt hoặc dung lượng dữ liệu di động tăng đột biến do liên tục truyền thông tin cá nhân ra bên ngoài.
Khi bị xâm nhập, điện thoại thường xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như pin tụt nhanh, máy nóng dù không sử dụng, hiệu suất giảm rõ rệt hoặc dung lượng dữ liệu di động tăng đột biến do liên tục truyền thông tin cá nhân ra bên ngoài.
Ngoài các biểu hiện trên, người dùng cũng cần đặc biệt cảnh giác nếu màn hình điện thoại tự sáng, thiết bị tự khởi động lại vào ban đêm hoặc biểu tượng camera, micro xuất hiện dù không mở bất kỳ ứng dụng nào liên quan.
Ngoài các biểu hiện trên, người dùng cũng cần đặc biệt cảnh giác nếu màn hình điện thoại tự sáng, thiết bị tự khởi động lại vào ban đêm hoặc biểu tượng camera, micro xuất hiện dù không mở bất kỳ ứng dụng nào liên quan.
Ngay khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, việc cần làm đầu tiên là ngắt toàn bộ kết nối internet bằng cách tắt Wi-Fi, dữ liệu di động hoặc chuyển sang chế độ máy bay để chặn quá trình gửi dữ liệu từ thiết bị đến máy chủ của kẻ gian.
Ngay khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, việc cần làm đầu tiên là ngắt toàn bộ kết nối internet bằng cách tắt Wi-Fi, dữ liệu di động hoặc chuyển sang chế độ máy bay để chặn quá trình gửi dữ liệu từ thiết bị đến máy chủ của kẻ gian.
Sau đó, người dùng nên rà soát các ứng dụng đã cài đặt, thu hồi quyền truy cập nhạy cảm đối với phần mềm không rõ nguồn gốc, đồng thời sao lưu dữ liệu quan trọng và khôi phục cài đặt gốc nếu nghi ngờ điện thoại đã bị nhiễm mã độc nghiêm trọng nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Sau đó, người dùng nên rà soát các ứng dụng đã cài đặt, thu hồi quyền truy cập nhạy cảm đối với phần mềm không rõ nguồn gốc, đồng thời sao lưu dữ liệu quan trọng và khôi phục cài đặt gốc nếu nghi ngờ điện thoại đã bị nhiễm mã độc nghiêm trọng nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI.
Thiên Trang (TH)
#tin nhắn lạ #theo dõi điện thoại #gián điệp #bảo mật #mã độc #dữ liệu cá nhân

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