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[GALLERY] Cận cảnh Hyundai Elantra 2027 vừa ra mắt, giá từ 453 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Hyundai Elantra 2027 vừa ra mắt, giá từ 453 triệu đồng

Mẫu Hyundai Avante 2027 mới (hay còn có tên gọi Hyundai Elantra) hiện đã có mặt tại Hàn Quốc với hai tùy chọn hệ truyền động: xăng truyền thống và hybrid.

Hải Nam
Mẫu xe sedan Hyundai Avante 2027 mới ra mắt được cung cấp hai tùy chọn động cơ.Phiên bản 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 149 PS. Trong khi đó, phiên bản hybrid 1.6L kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất 157 PS.
Mẫu xe sedan Hyundai Avante 2027 mới ra mắt được cung cấp hai tùy chọn động cơ.Phiên bản 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 149 PS. Trong khi đó, phiên bản hybrid 1.6L kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất 157 PS.
Hyundai cho biết hệ truyền động mới giúp cho Avante 2027 cải thiện khoảng 6% khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h, tăng 17% khả năng tăng tốc 80-120 km/h và nâng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thêm khoảng 10% trên phiên bản sử dụng mâm 17 inch.
Hyundai cho biết hệ truyền động mới giúp cho Avante 2027 cải thiện khoảng 6% khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h, tăng 17% khả năng tăng tốc 80-120 km/h và nâng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thêm khoảng 10% trên phiên bản sử dụng mâm 17 inch.
Hệ thống hybrid cũng được bổ sung nhiều công nghệ mới như Smart Regenerative Braking System 3.0, Predictive Hybrid Measurement Control và chế độ Stay Mode, cho phép người dùng sử dụng điều hòa hoặc hệ thống giải trí khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ.
Hệ thống hybrid cũng được bổ sung nhiều công nghệ mới như Smart Regenerative Braking System 3.0, Predictive Hybrid Measurement Control và chế độ Stay Mode, cho phép người dùng sử dụng điều hòa hoặc hệ thống giải trí khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ.
Hyundai Avante 2027 được phát triển trên nền tảng khung gầm cỡ trung mới, tích hợp kiến trúc Software-Defined Vehicle (SDV), nâng cấp kết cấu an toàn và cải thiện khả năng vận hành. Về thiết kế, Avante 2027 áp dụng ngôn ngữ Art of Steel mới nhất của Hyundai.
Hyundai Avante 2027 được phát triển trên nền tảng khung gầm cỡ trung mới, tích hợp kiến trúc Software-Defined Vehicle (SDV), nâng cấp kết cấu an toàn và cải thiện khả năng vận hành. Về thiết kế, Avante 2027 áp dụng ngôn ngữ Art of Steel mới nhất của Hyundai.
Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi sắc nét, hốc bánh cơ bắp cùng các bề mặt cắt xẻ táo bạo, tạo diện mạo hiện đại và thể thao hơn so với thế hệ trước. Xe có kích thước dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm.
Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi sắc nét, hốc bánh cơ bắp cùng các bề mặt cắt xẻ táo bạo, tạo diện mạo hiện đại và thể thao hơn so với thế hệ trước. Xe có kích thước dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm.
Khoang hành lý đạt dung tích 479 lít theo tiêu chuẩn VDA, đồng thời cửa cốp được mở rộng nhằm tăng tính tiện dụng khi xếp dỡ hành lý. Xe được cung cấp 9 màu sơn ngoại thất, trong đó có nhiều gam màu mới như Kodiak Blue Matte, Raptor Grey Matte hay Goyo Copper Pearl. Nội thất cũng được bổ sung bốn tùy chọn phối màu mới.
Khoang hành lý đạt dung tích 479 lít theo tiêu chuẩn VDA, đồng thời cửa cốp được mở rộng nhằm tăng tính tiện dụng khi xếp dỡ hành lý. Xe được cung cấp 9 màu sơn ngoại thất, trong đó có nhiều gam màu mới như Kodiak Blue Matte, Raptor Grey Matte hay Goyo Copper Pearl. Nội thất cũng được bổ sung bốn tùy chọn phối màu mới.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng tập trung vào người lái với vô-lăng Double D-cut. Dù được số hóa mạnh mẽ, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý dành cho những chức năng quan trọng như điều hòa và đèn cảnh báo khẩn cấp nhằm tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng tập trung vào người lái với vô-lăng Double D-cut. Dù được số hóa mạnh mẽ, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý dành cho những chức năng quan trọng như điều hòa và đèn cảnh báo khẩn cấp nhằm tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới, sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 hoặc 14,6 inch, kết hợp màn hình thông tin người lái 9,9 inch. Hệ thống hỗ trợ kho ứng dụng riêng và được phát triển trên nền tảng Android Automotive.
Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới, sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 hoặc 14,6 inch, kết hợp màn hình thông tin người lái 9,9 inch. Hệ thống hỗ trợ kho ứng dụng riêng và được phát triển trên nền tảng Android Automotive.
Bên cạnh đó, Avante 2027 còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ an toàn. Xe lần đầu tiên trang bị hệ thống SBW P-Stage Emergency Braking, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi cần số điện tử gặp sự cố, cùng Navigation Smart Cruise Control 2 có khả năng tự động giảm tốc khi phát hiện gờ giảm tốc, khúc cua hoặc giao lộ thông qua dữ liệu bản đồ.
Bên cạnh đó, Avante 2027 còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ an toàn. Xe lần đầu tiên trang bị hệ thống SBW P-Stage Emergency Braking, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi cần số điện tử gặp sự cố, cùng Navigation Smart Cruise Control 2 có khả năng tự động giảm tốc khi phát hiện gờ giảm tốc, khúc cua hoặc giao lộ thông qua dữ liệu bản đồ.
Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có 10 túi khí, hỗ trợ chống đạp nhầm chân ga, hệ thống giữ làn Lane Keeping Assist 2, chức năng tự động khóa cửa khi người lái rời xe và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).
Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có 10 túi khí, hỗ trợ chống đạp nhầm chân ga, hệ thống giữ làn Lane Keeping Assist 2, chức năng tự động khóa cửa khi người lái rời xe và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).
Ở các phiên bản cao cấp, Hyundai cung cấp thêm nhiều trang bị như hệ thống âm thanh Bang &amp; Olufsen 12 loa, cổng sạc USB-C công suất 100W, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2, camera hành trình tích hợp, kính cách âm hai lớp và cửa sổ trời toàn cảnh.
Ở các phiên bản cao cấp, Hyundai cung cấp thêm nhiều trang bị như hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa, cổng sạc USB-C công suất 100W, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2, camera hành trình tích hợp, kính cách âm hai lớp và cửa sổ trời toàn cảnh.
Tại Hàn Quốc, Hyundai Avante 2027 được phân phối với ba phiên bản Modern, Premium và Inspiration. Giá bán khởi điểm từ 23,98 triệu Won đối với bản 2.0L và từ 36,99 triệu Won đối với phiên bản hybrid 1.6L (dao động từ 453- 699 triệu đồng). Theo kế hoạch, Hyundai sẽ bắt đầu bàn giao phiên bản động cơ xăng trong quý III/2026.
Tại Hàn Quốc, Hyundai Avante 2027 được phân phối với ba phiên bản Modern, Premium và Inspiration. Giá bán khởi điểm từ 23,98 triệu Won đối với bản 2.0L và từ 36,99 triệu Won đối với phiên bản hybrid 1.6L (dao động từ 453- 699 triệu đồng). Theo kế hoạch, Hyundai sẽ bắt đầu bàn giao phiên bản động cơ xăng trong quý III/2026.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Avante 2027 mới.
Hải Nam
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