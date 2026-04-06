Hyundai Elantra, Honda Accord, Hyundai Sonata và "gương mặt thân quen" Nissan Altima tiếp tục xuất hiện trong danh sách ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ.

sedan hạng trung Kia Optima

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Bảo hiểm Tội phạm Quốc gia Mỹ (NICB), số lượng xe ôtô bị mất trộm tại quốc gia này đã giảm mạnh trong năm 2025 so với năm 2024. Thành quả này được cho là nhờ nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát, các nhà sản xuất ôtô và các công ty bảo hiểm.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NICB, ông David J. Glawe, cho biết: "Sự phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng thực thi pháp luật, các hãng xe, công ty bảo hiểm và NICB đang tạo ra tác động lớn, giúp giảm thiểu tình trạng trộm cắp phương tiện trên toàn nước Mỹ".

Top ôtô bị ăn trộm nhiều nhất năm 2025 - Hyundai Elantra dẫn đầu.

Ví dụ điển hình là Hyundai khi hãng xe này đã tung ra các bản cập nhật phần mềm cho những dòng ôtô không có hệ thống khởi động bằng nút bấm và thiết bị chống trộm mã hóa động cơ (immobilizer), giúp xe khó bị xâm nhập hơn. Số liệu thực tế cho thấy nỗ lực này đã mang lại kết quả khả quan khi số vụ trộm xe trên toàn nước Mỹ đã giảm liên tục kể từ năm 2023.

Cụ thể, số vụ trộm xe đã giảm 17%, từ hơn 1 triệu vụ vào năm 2023 xuống còn khoảng 850.000 vụ trong năm 2024. Con số này và tiếp tục giảm sâu 23% xuống còn 659.880 vụ vào năm 2025, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Dù con số tổng thể giảm ấn tượng nhưng báo cáo của NICB chỉ ra rằng nhiều dòng xe quen thuộc vẫn nằm trong tầm ngắm của tội phạm. Những cái tên phổ biến như Hyundai Elantra, Honda Accord, Hyundai Sonata và "gương mặt thân quen" Nissan Altima tiếp tục xuất hiện trong danh sách ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2025.

Những cái tên phổ biến như Hyundai Elantra, Honda Accord, Hyundai Sonata và "gương mặt thân quen" Nissan Altima tiếp tục xuất hiện trong danh sách ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ.

Dẫn đầu danh sách năm 2025 là Hyundai Elantra với 21.732 xe bị báo mất, giảm đáng kể so với con số 48.445 vụ của năm 2023. Đứng ngay sau là Honda Accord với 17.797 vụ, ít hơn khoảng 3.098 vụ so với năm 2023.

Một mẫu xe khác của Hyundai là Sonata cũng trở thành mục tiêu béo bở của kẻ gian với 17.687 xe bị đánh cắp. Xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trong top 10 ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm ngoái lần lượt là Chevrolet Silverado 1500 (16.764 xe) và Honda Civic (12.725 xe).

Đáng chú ý, dù đã bị ngừng sản xuất để nhường chỗ cho dòng K5 từ năm 2021 nhưng mẫu sedan hạng trung Kia Optima vẫn ghi nhận tới 11.521 vụ trộm trong năm qua. Các vị trí còn lại trong top 10 bao gồm: Ford F-150 (10.102 xe), Toyota Camry (9.833 xe), Honda CR-V (9.809 xe) và Nissan Altima (8.445 xe).