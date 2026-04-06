Top ôtô bị ăn trộm nhiều nhất năm 2025 - Hyundai Elantra dẫn đầu.

sedan hạng trung Kia Optima
Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Bảo hiểm Tội phạm Quốc gia Mỹ (NICB), số lượng xe ôtô bị mất trộm tại quốc gia này đã giảm mạnh trong năm 2025 so với năm 2024. Thành quả này được cho là nhờ nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát, các nhà sản xuất ôtô và các công ty bảo hiểm.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NICB, ông David J. Glawe, cho biết: "Sự phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng thực thi pháp luật, các hãng xe, công ty bảo hiểm và NICB đang tạo ra tác động lớn, giúp giảm thiểu tình trạng trộm cắp phương tiện trên toàn nước Mỹ".
Ví dụ điển hình là Hyundai khi hãng xe này đã tung ra các bản cập nhật phần mềm cho những dòng ôtô không có hệ thống khởi động bằng nút bấm và thiết bị chống trộm mã hóa động cơ (immobilizer), giúp xe khó bị xâm nhập hơn. Số liệu thực tế cho thấy nỗ lực này đã mang lại kết quả khả quan khi số vụ trộm xe trên toàn nước Mỹ đã giảm liên tục kể từ năm 2023.
Cụ thể, số vụ trộm xe đã giảm 17%, từ hơn 1 triệu vụ vào năm 2023 xuống còn khoảng 850.000 vụ trong năm 2024. Con số này và tiếp tục giảm sâu 23% xuống còn 659.880 vụ vào năm 2025, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Dù con số tổng thể giảm ấn tượng nhưng báo cáo của NICB chỉ ra rằng nhiều dòng xe quen thuộc vẫn nằm trong tầm ngắm của tội phạm. Những cái tên phổ biến như Hyundai Elantra, Honda Accord, Hyundai Sonata và "gương mặt thân quen" Nissan Altima tiếp tục xuất hiện trong danh sách ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2025.
Dẫn đầu danh sách năm 2025 là Hyundai Elantra với 21.732 xe bị báo mất, giảm đáng kể so với con số 48.445 vụ của năm 2023. Đứng ngay sau là Honda Accord với 17.797 vụ, ít hơn khoảng 3.098 vụ so với năm 2023.
Một mẫu xe khác của Hyundai là Sonata cũng trở thành mục tiêu béo bở của kẻ gian với 17.687 xe bị đánh cắp. Xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trong top 10 ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm ngoái lần lượt là Chevrolet Silverado 1500 (16.764 xe) và Honda Civic (12.725 xe).
Đáng chú ý, dù đã bị ngừng sản xuất để nhường chỗ cho dòng K5 từ năm 2021 nhưng mẫu sedan hạng trung Kia Optima vẫn ghi nhận tới 11.521 vụ trộm trong năm qua. Các vị trí còn lại trong top 10 bao gồm: Ford F-150 (10.102 xe), Toyota Camry (9.833 xe), Honda CR-V (9.809 xe) và Nissan Altima (8.445 xe).
Dữ liệu của NICB cũng phác họa bức tranh về các điểm nóng tội phạm tại Mỹ. Theo đó, California là bang có tình trạng trộm xe báo động nhất với 136.988 vụ trong năm 2025. Theo sau là Texas với 75.269 vụ, Illinois (28.327 vụ) và Florida (27.142 vụ).
New York cũng ghi nhận con số đáng kể với 24.206 vụ, tiếp sau là Ohio (20.628 vụ), Pennsylvania (20.568 vụ) và Bắc Carolina (20.395 vụ). Tại bang Washington, tỷ lệ trộm xe giảm mạnh 39% so với năm trước, dừng lại ở mức 18.039 vụ. Missouri cũng nằm trong nhóm rủi ro cao với ít nhất 17.496 xe bị mất.
Xét theo khu vực đô thị, cụm Los Angeles-Long Beach-Anaheim (bang California) đứng đầu trên toàn nước Mỹ về số vụ trộm với 53.911 xe. Các khu vực lân cận như San Francisco-Oakland-Fremont và Riverside-San Bernardino-Ontario cũng đóng góp lần lượt 22.197 và 14.111 báo cáo tội phạm.
Khu vực có tỷ lệ mất trộm cao thứ hai toàn quốc là cụm đô thị New York-Newark-Jersey City (27.138 vụ) và đứng thứ ba là Chicago-Naperville-Elgin với 24.299 vụ vi phạm