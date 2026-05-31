BYD Seal 5 giảm tới 70 triệu đồng, đua doanh số phân khúc sedan cỡ C

BYD Seal 5 đang giảm tới 70 triệu tại đại lý, đưa giá thực tế chỉ còn 626 triệu đồng. Mức ưu đãi này giúp mẫu sedan PHEV trở nên đáng chú ý hơn trong phân khúc.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá BYD Seal 5 hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

BYD Seal 5 hiện được áp dụng mức giảm lên tới 70 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng tại Việt Nam. Nhờ ưu đãi này, giá bán thực tế của mẫu sedan hạng C giảm từ 696 triệu đồng xuống còn khoảng 626 triệu đồng. Bên cạnh mức giá mới, khách mua xe vẫn được tặng kèm bộ sạc công suất 2,2 kW.

Sau điều chỉnh, BYD Seal 5 bước vào vùng giá cạnh tranh hơn đáng kể. Mức 626 triệu đồng hiện tương đương các phiên bản tầm trung của Mazda3 hoặc Kia K3, trong khi mẫu xe Trung Quốc lại là mẫu sedan cỡ C duy nhất sở hữu hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).

BYD Seal 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Cấu hình này cho tổng công suất 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, đi kèm hộp số tự động E-CVT.

Theo công bố của nhà sản xuất, Seal 5 có thể chạy thuần điện tối đa 120 km. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.200 km. Mẫu xe này sử dụng pin Blade do BYD phát triển, đồng thời có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3,8 lít/100 km khi dung lượng pin còn trên 25%.

Về kích thước tổng thể, xe có thông số chiều dài x rộng c ao tương ứng là 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở dài 2.718 mm. Nếu so với Honda Civic, mẫu sedan của BYD sở hữu thân xe dài hơn, nhưng trục cơ sở lại không bằng đối thủ Nhật Bản.

Về ngoại hình, Seal 5 không đi theo phong cách quá tương lai như nhiều mẫu ôtô thuần điện. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn, tạo cảm giác gần với xe xăng truyền thống. Danh sách trang bị ngoại thất của xe gồm cụm đèn pha LED có chức năng tự động bật/tắt, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện kèm đèn báo rẽ, cùng bộ la-zăng hợp kim 17 inch.

Xe được bảo hành trong 6 năm hoặc 150.000 km, tùy mốc nào đến trước. Trong khi đó, pin và mô-tơ điện có thời gian bảo hành riêng lên tới 8 năm hoặc 160.000 km.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng gọn gàng, hiện đại. Xe được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, sạc điện thoại không dây, lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống âm thanh 8 loa. Ghế ngồi bọc da tổng hợp, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Về công nghệ an toàn, BYD Seal 5 sở hữu 6 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình, chống tăng tốc ngoài ý muốn và hệ thống kiểm soát thân xe chủ động.

BYD Seal 08 - sedan cỡ lớn chạy tới 300 km "không uống 1 giọt xăng"

Nằm trong dòng xe Ocean, mẫu sedan cỡ lớn BYD Seal 08 2026 mới sở hữu tới 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid sạc điện tiết kiệm xăng (PHEV) và thuần điện (EV).

Vào hồi đầu tháng 3/2026, trong sự kiện giới thiệu pin Blade thế hệ mới và công nghệ sạc siêu nhanh Fast Charging, BYD đã vén màn mẫu sedan đầu bảng mang tên Seal 08. Đến nay, hãng xe Trung Quốc mới chính thức ra mắt mẫu xe sedan cỡ lớn này trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.
Nằm trong dòng xe Ocean của BYD, mẫu xe này có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid sạc điện tiết kiệm xăng (PHEV) và thuần điện (EV). Trong đó, bản hybrid sạc điện có tên DM-p PHEV và dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 kW (154 mã lực). Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 200 kW (268 mã lực). Xe sử dụng pin LFP có dung lượng 45,36 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện theo tiêu chuẩn WLTC là 270 km hoặc 300 km.
BYD Seal 6 từ 738 triệu đồng tại Thái Lan, rộng cửa về Việt Nam

BYD Seal 6 vừa ra mắt Thái Lan với 2 phiên bản là Dynamic và Premium có giá bán từ 899.900-949.900 Baht (khoảng 738-779 triệu đồng), đắt hơn xe ở Malaysia.

Vào hồi tháng 9/2025, hãng xe BYD của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu dòng sedan thuần điện Seal 6 ở thị trường Malaysia. Đến Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026, BYD tiếp tục ra mắt mẫu xe này ở thị trường Thái Lan.
Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm e-platform 3.0, BYD Seal 6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.720 x 1.860 x 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.820 mm và khoảng sáng gầm 165 mm. Tuy có kích thước như sedan hạng D nhưng xe lại được hãng định vị trong phân khúc sedan cỡ C, thấp hơn đàn anh Seal.
BYD Seal 07 EV bản thuần điện lộ diện, lộ thông số trước ngày ra mắt

Mẫu xe sedan điện BYD Seal sẽ có tên mới là BYD Seal 07 EV 2026 sau khi bản facelift ra mắt với động cơ 240kW, cảm biến LiDAR.

Mẫu xe hybrid cắm sạc BYD Seal 07 DM-i thế hệ hiện tại, ra mắt vào tháng 9 năm 2025, đã được nâng cấp với cảm biến LiDAR gắn trên nóc và hệ thống lái thông minh “God's Eye-B” (DiPilot 300).
Nối tiếp bản hybrid, BYD Seal điện thuần cũng sẽ chuẩn bị được cập nhật, cũng với tên mới là Seal 07. Hồ sơ đăng kiểm của xe tại Trung Quốc đã nêu chi tiết kích thước và các tính năng kỹ thuật trước ngày ra mắt.
