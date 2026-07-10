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[GALLERY] Bố bỉm bất ngờ vì máy hút sữa AI giúp mẹ nhàn hơn hẳn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bố bỉm bất ngờ vì máy hút sữa AI giúp mẹ nhàn hơn hẳn

Không chỉ hút sữa, thế hệ máy hút sữa mới còn tích hợp công nghệ làm ấm, AI và thiết kế thông minh, giúp mẹ thoải mái hơn trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Thiên Trang (TH)
Từng nghĩ máy hút sữa chỉ cần lực hút mạnh và pin bền là đủ, một ông bố hai con đã hoàn toàn thay đổi quan điểm sau khi trải nghiệm eufy S1 Pro, mẫu máy hút sữa thế hệ mới tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại giúp giảm bớt áp lực cho mẹ trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ và mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn đáng kể so với các thiết bị truyền thống. (Ảnh: Genk)
Từng nghĩ máy hút sữa chỉ cần lực hút mạnh và pin bền là đủ, một ông bố hai con đã hoàn toàn thay đổi quan điểm sau khi trải nghiệm eufy S1 Pro, mẫu máy hút sữa thế hệ mới tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại giúp giảm bớt áp lực cho mẹ trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ và mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn đáng kể so với các thiết bị truyền thống. (Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất của eufy S1 Pro là công nghệ làm ấm HeatFlow với bảy mức nhiệt, giúp làm nóng đều phần phễu hút thay vì chỉ tập trung tại một vị trí, hỗ trợ thư giãn mô tuyến sữa, tạo cảm giác thoải mái trước mỗi cữ hút và góp phần giúp quá trình tiết sữa diễn ra thuận lợi hơn, đặc biệt với những mẹ thường gặp tình trạng sữa xuống chậm hoặc tắc tia sữa.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất của eufy S1 Pro là công nghệ làm ấm HeatFlow với bảy mức nhiệt, giúp làm nóng đều phần phễu hút thay vì chỉ tập trung tại một vị trí, hỗ trợ thư giãn mô tuyến sữa, tạo cảm giác thoải mái trước mỗi cữ hút và góp phần giúp quá trình tiết sữa diễn ra thuận lợi hơn, đặc biệt với những mẹ thường gặp tình trạng sữa xuống chậm hoặc tắc tia sữa.(Ảnh: Genk)
Theo trải nghiệm thực tế của gia đình, trong cùng khoảng thời gian hút khoảng 30 phút, lượng sữa thu được tăng gần 50% so với mẫu máy không dây từng sử dụng trước đây, dù hiệu quả vẫn phụ thuộc vào cơ địa từng người, chế độ dinh dưỡng và thời điểm sau sinh, nhưng cảm giác dễ chịu mà HeatFlow mang lại được đánh giá là yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt.(Ảnh: Genk)
Theo trải nghiệm thực tế của gia đình, trong cùng khoảng thời gian hút khoảng 30 phút, lượng sữa thu được tăng gần 50% so với mẫu máy không dây từng sử dụng trước đây, dù hiệu quả vẫn phụ thuộc vào cơ địa từng người, chế độ dinh dưỡng và thời điểm sau sinh, nhưng cảm giác dễ chịu mà HeatFlow mang lại được đánh giá là yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt.(Ảnh: Genk)
Không chỉ sở hữu lực hút tối đa 300 mmHg tương đương nhiều dòng máy y tế, eufy S1 Pro còn được trang bị công nghệ OptiRhythm cho phép tùy chỉnh linh hoạt lực hút, nhịp hút và tốc độ theo từng nhu cầu, mô phỏng chuyển động bú tự nhiên của em bé để tối ưu hiệu quả mà vẫn hạn chế cảm giác đau hay khó chịu trong suốt quá trình sử dụng.(Ảnh: Genk)
Không chỉ sở hữu lực hút tối đa 300 mmHg tương đương nhiều dòng máy y tế, eufy S1 Pro còn được trang bị công nghệ OptiRhythm cho phép tùy chỉnh linh hoạt lực hút, nhịp hút và tốc độ theo từng nhu cầu, mô phỏng chuyển động bú tự nhiên của em bé để tối ưu hiệu quả mà vẫn hạn chế cảm giác đau hay khó chịu trong suốt quá trình sử dụng.(Ảnh: Genk)
Thiết kế của sản phẩm cũng được cải tiến theo hướng gọn nhẹ và ôm sát cơ thể hơn, giúp mẹ dễ dàng hút sữa ngay cả khi đang làm việc, chăm con hoặc di chuyển trong nhà, đồng thời phần phễu chống rò rỉ và chân đế dựng đứng giúp việc bảo quản, đổ sữa cũng như vệ sinh trở nên thuận tiện hơn so với nhiều mẫu máy truyền thống.(Ảnh: Genk)
Thiết kế của sản phẩm cũng được cải tiến theo hướng gọn nhẹ và ôm sát cơ thể hơn, giúp mẹ dễ dàng hút sữa ngay cả khi đang làm việc, chăm con hoặc di chuyển trong nhà, đồng thời phần phễu chống rò rỉ và chân đế dựng đứng giúp việc bảo quản, đổ sữa cũng như vệ sinh trở nên thuận tiện hơn so với nhiều mẫu máy truyền thống.(Ảnh: Genk)
Một ưu điểm khác được đánh giá cao là độ ồn chỉ khoảng 46 dB, đủ êm để mẹ hút sữa ngay cạnh em bé đang ngủ mà không gây ảnh hưởng, trong khi các bộ phận tiếp xúc với sữa đều có thể tháo rời nhanh và khử trùng bằng hơi nước như bình thường, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.(Ảnh: Genk)
Một ưu điểm khác được đánh giá cao là độ ồn chỉ khoảng 46 dB, đủ êm để mẹ hút sữa ngay cạnh em bé đang ngủ mà không gây ảnh hưởng, trong khi các bộ phận tiếp xúc với sữa đều có thể tháo rời nhanh và khử trùng bằng hơi nước như bình thường, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.(Ảnh: Genk)
Bên cạnh phần cứng, eufy còn tích hợp ứng dụng eufy Baby cho phép kết nối điện thoại để điều chỉnh lực hút, chế độ hoạt động và theo dõi quá trình hút sữa từ xa, đồng thời phiên bản S1 Pro đi kèm hộp đựng kiêm sạc tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi đi làm hoặc di chuyển mà không cần mang nhiều phụ kiện.(Ảnh: Genk)
Bên cạnh phần cứng, eufy còn tích hợp ứng dụng eufy Baby cho phép kết nối điện thoại để điều chỉnh lực hút, chế độ hoạt động và theo dõi quá trình hút sữa từ xa, đồng thời phiên bản S1 Pro đi kèm hộp đựng kiêm sạc tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi đi làm hoặc di chuyển mà không cần mang nhiều phụ kiện.(Ảnh: Genk)
Trong bối cảnh các thiết bị chăm sóc mẹ và bé ngày càng ứng dụng nhiều công nghệ thông minh, eufy S1 Pro cho thấy xu hướng mới không chỉ nằm ở việc tăng sức hút mà còn hướng đến trải nghiệm toàn diện, giảm bớt những bất tiện lặp lại mỗi ngày để hành trình nuôi con bằng sữa mẹ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và hiệu quả hơn cho cả gia đình.(Ảnh: Genk)
Trong bối cảnh các thiết bị chăm sóc mẹ và bé ngày càng ứng dụng nhiều công nghệ thông minh, eufy S1 Pro cho thấy xu hướng mới không chỉ nằm ở việc tăng sức hút mà còn hướng đến trải nghiệm toàn diện, giảm bớt những bất tiện lặp lại mỗi ngày để hành trình nuôi con bằng sữa mẹ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và hiệu quả hơn cho cả gia đình.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#máy hút sữa #AI #eufy S1 Pro #công nghệ làm ấm #nuôi con bằng sữa mẹ #thiết bị chăm sóc mẹ bé

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