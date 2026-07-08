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[GALLERY] Ford Ranger PHEV có thể thay thế máy phát điện di động tại gia

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Ranger PHEV có thể thay thế máy phát điện di động tại gia

Ford đang định hướng Ranger PHEV không chỉ là một chiếc bán tải sử dụng hệ truyền động điện hóa mà còn như nguồn cấp điện lưu động phục vụ ngoài hiện trường.

Nguyễn Anh
Hãng xe Ford đang đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu Ranger Plug-In Hybrid, không chỉ như một mẫu bán tải điện hóa phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn như một nguồn cấp điện di động cho công việc ngoài hiện trường.
Hãng xe Ford đang đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu Ranger Plug-In Hybrid, không chỉ như một mẫu bán tải điện hóa phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn như một nguồn cấp điện di động cho công việc ngoài hiện trường.
Theo hãng xe Mỹ, với hệ thống Pro Power Onboard, Ranger PHEV có thể giúp nhiều người dùng không còn phải mang theo máy phát điện chạy xăng trong các chuyến công tác, công trường, sự kiện hoặc những khu vực xa nguồn điện.
Theo hãng xe Mỹ, với hệ thống Pro Power Onboard, Ranger PHEV có thể giúp nhiều người dùng không còn phải mang theo máy phát điện chạy xăng trong các chuyến công tác, công trường, sự kiện hoặc những khu vực xa nguồn điện.
Điểm đáng chú ý là Ford không chỉ tuyên bố Ranger PHEV có thể thay thế máy phát điện, mà còn cho rằng mẫu bán tải này vận hành hiệu quả hơn ở nhiều tiêu chí quan trọng, đặc biệt là khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Điểm đáng chú ý là Ford không chỉ tuyên bố Ranger PHEV có thể thay thế máy phát điện, mà còn cho rằng mẫu bán tải này vận hành hiệu quả hơn ở nhiều tiêu chí quan trọng, đặc biệt là khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Trong các thử nghiệm được thực hiện tại trung tâm kỹ thuật của Ford ở Dunton, Anh, hãng đã so sánh một máy phát điện chạy xăng di động công suất 4 kW (5,3 mã lực) với hệ thống Pro Power Onboard công suất 6,9 kW (9,2 mã lực) trên Ranger PHEV. Các thử nghiệm bao gồm sạc pin cho dụng cụ điện, vận hành máy sưởi, đun nước bằng ấm điện và duy trì tải điện cao trong thời gian dài.
Trong các thử nghiệm được thực hiện tại trung tâm kỹ thuật của Ford ở Dunton, Anh, hãng đã so sánh một máy phát điện chạy xăng di động công suất 4 kW (5,3 mã lực) với hệ thống Pro Power Onboard công suất 6,9 kW (9,2 mã lực) trên Ranger PHEV. Các thử nghiệm bao gồm sạc pin cho dụng cụ điện, vận hành máy sưởi, đun nước bằng ấm điện và duy trì tải điện cao trong thời gian dài.
Theo Ford, dù tạo ra mức điện năng tương đương, máy phát điện trong thử nghiệm phát thải cao hơn đáng kể so với Ranger PHEV. Ở một số kịch bản, lượng oxit nitơ từ máy phát điện được cho là cao hơn hơn 9.000 lần, trong khi lượng carbon monoxide cao hơn hơn 1.200 lần so với mẫu bán tải plug-in hybrid.
Theo Ford, dù tạo ra mức điện năng tương đương, máy phát điện trong thử nghiệm phát thải cao hơn đáng kể so với Ranger PHEV. Ở một số kịch bản, lượng oxit nitơ từ máy phát điện được cho là cao hơn hơn 9.000 lần, trong khi lượng carbon monoxide cao hơn hơn 1.200 lần so với mẫu bán tải plug-in hybrid.
Sự khác biệt này đến từ việc máy phát điện di động không phải tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải nghiêm ngặt như ôtô. Trong khi đó, Ranger PHEV được trang bị các hệ thống kiểm soát khí thải, bộ chuyển đổi xúc.
Sự khác biệt này đến từ việc máy phát điện di động không phải tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải nghiêm ngặt như ôtô. Trong khi đó, Ranger PHEV được trang bị các hệ thống kiểm soát khí thải, bộ chuyển đổi xúc.
Về mức tiêu thụ nhiên liệu, Ford cho biết Ranger PHEV cũng có lợi thế rõ rệt. Hãng đã thử nghiệm xe trong nhiều trạng thái khác nhau, từ pin đầy, pin cạn với động cơ nguội cho đến pin cạn khi động cơ đã đạt nhiệt độ vận hành. tác và công nghệ quản lý nhiên liệu hiện đại.
Về mức tiêu thụ nhiên liệu, Ford cho biết Ranger PHEV cũng có lợi thế rõ rệt. Hãng đã thử nghiệm xe trong nhiều trạng thái khác nhau, từ pin đầy, pin cạn với động cơ nguội cho đến pin cạn khi động cơ đã đạt nhiệt độ vận hành. tác và công nghệ quản lý nhiên liệu hiện đại.
Dù vậy, các số liệu trên vẫn đến từ thử nghiệm nội bộ của Ford và cần được kiểm chứng độc lập trong điều kiện thực tế. Nhưng nếu kết quả sử dụng ngoài đời tiệm cận dữ liệu mà hãng công bố, Ranger PHEV có thể tạo ra một giá trị rất thực tế.
Dù vậy, các số liệu trên vẫn đến từ thử nghiệm nội bộ của Ford và cần được kiểm chứng độc lập trong điều kiện thực tế. Nhưng nếu kết quả sử dụng ngoài đời tiệm cận dữ liệu mà hãng công bố, Ranger PHEV có thể tạo ra một giá trị rất thực tế.
Không chỉ là một chiếc bán tải plug-in hybrid, mà còn là một nguồn điện di động sạch hơn, tiết kiệm hơn và tiện lợi hơn cho người dùng thường xuyên làm việc xa nguồn điện. Hiện tại, Ford Ranger PHEV được bán tại châu Âu, Anh và Australia.
Không chỉ là một chiếc bán tải plug-in hybrid, mà còn là một nguồn điện di động sạch hơn, tiết kiệm hơn và tiện lợi hơn cho người dùng thường xuyên làm việc xa nguồn điện. Hiện tại, Ford Ranger PHEV được bán tại châu Âu, Anh và Australia.
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Ford Ranger PHEV vs Ranger.
Nguyễn Anh
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