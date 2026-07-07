Toyota Fortuner tại Việt Nam cắt bản máy dầu, bản máy xăng từ 1,19 tỷ

Nhà máy tại Việt Nam đã ngừng lắp ráp những chiếc xe SUV Toyota Fortuner phiên bản máy dầu, trong khi các đại lý đang bán nốt những chiếc xe còn tồn kho.

Video: Đánh giá Toyota Fortuner Legender tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, Toyota Việt Nam đã liên tục áp dụng những điều chỉnh đối với danh mục sản phẩm của mình. Sau khi ngừng bán toàn bộ dòng Corolla Altis và Camry bản máy xăng tiêu chuẩn, Toyota Việt Nam tiếp tục thay đổi số lượng phiên bản của SUV hạng trung Fortuner.

Theo đó, Toyota Việt Nam đã xác nhận thông tin ngừng bán các bản máy dầu của Fortuner. Hiện hãng chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định này. Chỉ biết rằng, nhà máy của Toyota Việt Nam đã ngừng lắp ráp Fortuner bản máy dầu. Trong khi đó, các đại lý sẽ bán nốt những chiếc xe còn tồn kho.

Toyota Fortuner tại Việt Nam bị cắt bản máy dầu, chỉ còn bản máy xăng.

Như vậy, Toyota Fortuner tại Việt Nam hiện chỉ còn 3 bản máy xăng, bao gồm 2.7 4x2 AT, 2.7 4x2 AT Legender và 2.7 4x4 AT Legender. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này là 1,19 tỷ, 1,29 tỷ và 1,395 tỷ đồng. So với trước, giá khởi điểm của xe đã tăng lên vì sự biến mất của bản máy dầu. Những chiếc Toyota Fortuner máy xăng tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Toyota Fortuner thế hệ hiện tại đã ra mắt thị trường Việt Nam từ hồi năm 2014. Kể từ năm 2024 đến nay, mẫu SUV hạng D này gần như không được bổ sung nâng cấp nào lớn.

Toyota Fortuner tại Việt Nam hiện chỉ còn 3 bản máy xăng, bao gồm 2.7 4x2 AT, 2.7 4x2 AT Legender và 2.7 4x4 AT Legender.

Trước đây, Toyota Fortuner từng là vua doanh số của phân khúc SUV hạng trung tại Việt Nam. Trong đó, các phiên bản máy dầu đóng góp phần lớn vào doanh số của dòng xe này. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Toyota Fortuner đã đánh mất sức hút vì sự cạnh tranh của những đối thủ như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe. Việc xe không thay đổi nhiều về thiết kế hay trang bị cũng khiến xe bị khách hàng trong nước quay lưng.

Trong năm 2020, Toyota Fortuner sở hữu doanh số 8.512 xe. Con số này giảm xuống 6.352 xe vào năm 2021 và tăng lên 7.653 xe vào năm 2022. Kể từ năm 2023 đến nay, doanh số của mẫu xe này liên tục đi ngang. Doanh số của Toyota Fortuner trong 3 năm 2023, 2024 và 2025 lần lượt là 3.492 xe, 3.511 xe và 3.489 xe.

oyota Fortuner đã đánh mất sức hút vì sự cạnh tranh của những đối thủ như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe do thiết kế bảo thủ không đổi mới.

Trong tháng 5/2026, hãng Toyota chỉ bán được 110 chiếc Fortuner cho người Việt, tăng trưởng 80,3% so với tháng liền trước. Trong khi đó, doanh số cộng dồn trong 5 tháng đầu năm nay của xe đạt 605 chiếc, thấp hơn nhiều so với con số 5.283 xe của Ford Everest.

Sự biến mất của các phiên bản 2.4L và 2.8L của Toyota Fortuner khiến phân khúc SUV hạng trung chỉ còn một số mẫu xe máy dầu như Ford Everest, Isuzu mu-X và Kia Sorento. Trước Toyota Fortuner, cũng đã có một vài mẫu SUV hạng trung bị cắt bản máy dầu, đó là Hyundai Santa Fe và Mitsubishi Pajero Sport.

Trước Toyota Fortuner, cũng đã có một vài mẫu SUV hạng trung bị cắt bản máy dầu, đó là Hyundai Santa Fe và Mitsubishi Pajero Sport.

Được biết, Toyota Việt Nam hiện đang cải tổ danh mục sản phẩm, loại bỏ những mẫu xe hoặc phiên bản bán kém. Trong thời gian tới, mẫu xe Toyota tiếp theo bị ngừng bán nhiều khả năng sẽ là Wigo. Trong 2 thàng gần đây, Toyota Wigo cũng đã không còn phát sinh doanh số.