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Số hóa - Xe

Đổ nước giặt sai ngăn máy giặt, nhiều người vẫn mắc lỗi

Nhiều người sử dụng máy giặt mỗi ngày nhưng vẫn đổ nước giặt sai ngăn mà không hay biết. Sai lầm này có thể khiến quần áo giặt không sạch và giảm hiệu quả giặt.

Thiên Trang (th)

Máy giặt hiện đại thường được trang bị khay chứa chất giặt tẩy với ba ngăn riêng biệt, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ chức năng của từng ngăn. Trên thực tế, nhiều người chỉ quen sử dụng một hoặc hai ngăn, thậm chí đổ nước giặt hoặc bột giặt vào vị trí không phù hợp. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả làm sạch quần áo mà còn khiến chất tẩy rửa bị lãng phí, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải sau thời gian dài sử dụng.

Ngăn được ký hiệu "I" hoặc có biểu tượng giặt sơ chỉ được sử dụng khi người dùng chọn chương trình giặt sơ. Nếu đổ nước giặt hoặc bột giặt vào ngăn này trong những lần giặt thông thường, chất tẩy rửa có thể không được sử dụng hết hoặc bị lưu lại trong khay, gây lãng phí. Trong khi đó, ngăn ký hiệu "II", thường có kích thước lớn nhất, mới là nơi dành cho chu trình giặt chính và phù hợp với hầu hết các loại nước giặt, bột giặt hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng.

Khay chứa chất giặt trên máy giặt gồm ba ngăn với chức năng riêng, người dùng cần sử dụng đúng để đạt hiệu quả giặt tối ưu.

Bên cạnh việc sử dụng đúng ngăn, người dùng cũng không nên quá phụ thuộc vào mức định lượng được in trên khay chứa hoặc hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Lượng nước giặt cần dùng còn phụ thuộc vào khối lượng quần áo, mức độ bám bẩn và độ cứng của nguồn nước. Việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa không đồng nghĩa với việc quần áo sẽ sạch hơn, ngược lại còn có thể để lại cặn bám trên sợi vải và trong lồng giặt.

Ngăn còn lại, thường có biểu tượng bông hoa, được thiết kế riêng để chứa nước xả vải. Máy giặt chỉ đưa nước xả từ ngăn này vào ở chu trình xả cuối nhằm giúp quần áo mềm mại và lưu hương lâu hơn. Nếu đổ nước xả vào sai vị trí, dung dịch sẽ bị xả ra quá sớm, làm giảm đáng kể hiệu quả sử dụng. Đối với viên giặt, các chuyên gia cũng khuyến nghị nên đặt trực tiếp vào lồng giặt trước khi cho quần áo vào để viên giặt tan hoàn toàn trong suốt chu trình.

Đổ nước giặt và nước xả đúng ngăn giúp quần áo sạch hơn, tiết kiệm chất tẩy rửa và bảo vệ máy giặt trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen sử dụng đầy muỗng hoặc nắp đong đi kèm theo hướng dẫn trên bao bì mà không điều chỉnh theo lượng quần áo thực tế. Các chuyên gia cho rằng mức định lượng do nhà sản xuất đưa ra đôi khi cao hơn nhu cầu sử dụng, vì vậy người dùng nên cân nhắc linh hoạt để vừa tiết kiệm chất giặt tẩy, vừa đảm bảo hiệu quả làm sạch và góp phần kéo dài tuổi thọ của máy giặt.

#máy giặt #nước giặt #ngăn chứa #hiệu quả giặt #hướng dẫn sử dụng

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