[GALLERY] Cận cảnh Honda Monkey FTR - "xe máy khỉ" hơn 100 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.
Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.
Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.
Siêu xe điện Spéirling PURE của hãng McMurtry, Anh đã đi vào sản xuất với công suất 1.000 mã lực, xe có giá bán 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).
AI và thuật toán mạng xã hội đang định hình cách con người chọn điểm đến, quán ăn và lịch trình du lịch.
Ferrari 12Cilindri Manuale mới ra mắt kết hợp khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đầy phấn khích của Maranello với cảm giác lái chân thực từ hộp số sàn 6 cấp.
Bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas đều có ưu, nhược điểm riêng về tốc độ nấu, độ an toàn và chi phí sử dụng mà người dùng cần cân nhắc trước khi chọn mua.
Không phải AI càng thông minh càng hiệu quả. Chiến lược "trí thông minh đủ dùng" đang giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và khai thác AI Agent bền vững.
VinFast VF2 vừa ra mắt Việt Nam, đây là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân được tinh chỉnh, tối ưu từ ôtô điện chạy dịch vụ Minio Green.
Robot hình người U1 của UBTech Robotics với tạo hình như siêu mẫu có khuôn mặt và lớp da silicon mềm mại mô phỏng người thật kèm mô hình AI cảm xúc.
Suzuki Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu hyper underbone Suzuki Satria F150 phiên bản 2026 tại thị trường Việt Nam, xe có hai phiên bản Satria và Satria Pro.
Mẫu coupe thể thao phát triển cùng BMW là Toyota GR Supra đã ngừng sản xuất, nhưng vẫn hút khách hàng. Trong khi người anh em GR86 giá rẻ hơn lại gặp khó khăn.
Hãng xe sang Bentley mới đây đã tiết lộ ba chủ đề phối màu chuyển sắc độc quyền cho dòng Continental GT Supersports hàng đầu của mình đến từ bộ phận Mulliner.
Một mẫu SUV mới của BYD vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, theo quan sát có thể thấy đây là mẫu BYD Sealion 05 tại Trung Quốc.
Mẫu SUV hạng sang lâu năm Land Rover Discovery nay chỉ còn sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực.
Sony tuyên bố dừng phát hành đĩa game mới từ năm 2028, đánh dấu bước ngoặt lớn của PlayStation và thúc đẩy ngành game bước vào kỷ nguyên số hóa.
Hệ thống giường nằm đầu tiên dành cho hành khách Economy – Air New Zealand đang thử giải bài toán lớn nhất của những chuyến bay siêu dài ở độ cao 10.000 mét.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Burgman 15 tại thị trường Philippines, đánh dấu sự xuất hiện của một cái tên mới trong phân khúc maxi scooter cỡ nhỏ.
Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt Honda Civic e:HEV S+ SHIFT 2026 tại Thái Lan trong tháng 7/2026, với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trải nghiệm lái.
Từ một ứng dụng giao đồ ăn, Meituan bất ngờ tạo ra mô hình AI 1,6 nghìn tỷ tham số, huấn luyện hoàn toàn bằng chip nội địa.
Nếu như thương hiệu Brough Superior được ví như "Rolls-Royce 2 bánh", chiếc Dagger S mới nhất có thể được so với phiên bản Black Badge của hãng ôtô siêu sang.
Phát biểu của CEO Jensen Huang về làm mát siêu máy tính bằng nước nóng bất ngờ thổi bùng cơn sốt "làm mát bằng kim cương".