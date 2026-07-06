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[GALLERY] Cận cảnh Honda Monkey FTR - "xe máy khỉ" hơn 100 triệu tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Honda Monkey FTR - "xe máy khỉ" hơn 100 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.

Tâm Võ
Honda Thái Lan thường tung ra các phiên bản đặc biệt của những dòng xe minibike của mình theo từng năm. Và năm 2026 này, hãng vừa ra mắt Monkey FTR 125 vào tháng 3 và giới hạn chỉ với 2.000 chiếc. Hiện tại, mẫu xe này đã có mặt tại Việt Nam thông qua một công ty kinh doanh xe nhập tư nhân ở TP.HCM.
Honda Thái Lan thường tung ra các phiên bản đặc biệt của những dòng xe minibike của mình theo từng năm. Và năm 2026 này, hãng vừa ra mắt Monkey FTR 125 vào tháng 3 và giới hạn chỉ với 2.000 chiếc. Hiện tại, mẫu xe này đã có mặt tại Việt Nam thông qua một công ty kinh doanh xe nhập tư nhân ở TP.HCM.
Đối với nhiều người chơi xe trên thế giới cũng như Việt Nam, cái tên Honda FTR250 hay FTR223 sẽ để lại ấn tượng đặc biệt. Đó là những mẫu xe được tạo hình đúng theo chiếc RS750 huyền thoại, chiếc xe đua flat tracker đã giành được 4 chức vô địch giải AMA Grand National tại Mỹ liên tiếp trong những năm 1980, vượt mặt cả Harley-Davidson XR750.
Đối với nhiều người chơi xe trên thế giới cũng như Việt Nam, cái tên Honda FTR250 hay FTR223 sẽ để lại ấn tượng đặc biệt. Đó là những mẫu xe được tạo hình đúng theo chiếc RS750 huyền thoại, chiếc xe đua flat tracker đã giành được 4 chức vô địch giải AMA Grand National tại Mỹ liên tiếp trong những năm 1980, vượt mặt cả Harley-Davidson XR750.
FTR250 được ra mắt vào năm 1986, chỉ được sản xuất trong 2 năm trước khi Honda tung ra chiếc FTR223 vào năm 1999 với thiết kế gần như y hệt, nhưng dựa trên nền tảng động cơ và máy khác. Lần cuối cùng Honda sản xuất FTR223 là vào năm 2013 tại Nhật Bản, và dòng xe này vẫn không có thế hệ kế tiếp từ đó tới nay.
FTR250 được ra mắt vào năm 1986, chỉ được sản xuất trong 2 năm trước khi Honda tung ra chiếc FTR223 vào năm 1999 với thiết kế gần như y hệt, nhưng dựa trên nền tảng động cơ và máy khác. Lần cuối cùng Honda sản xuất FTR223 là vào năm 2013 tại Nhật Bản, và dòng xe này vẫn không có thế hệ kế tiếp từ đó tới nay.
Do Monkey nguyên bản vốn trông đã "bụi bặm" với dè cao và lốp gai, nên Honda không phải tốn công để biến dáng của nó phần nào gợi nhớ tới những chiếc FTR flat tracker. Hãng chỉ đơn giản là bổ sung thêm mào chắn gió phía trên đèn pha và ốp bảng số ở bên cạnh pô.
Do Monkey nguyên bản vốn trông đã "bụi bặm" với dè cao và lốp gai, nên Honda không phải tốn công để biến dáng của nó phần nào gợi nhớ tới những chiếc FTR flat tracker. Hãng chỉ đơn giản là bổ sung thêm mào chắn gió phía trên đèn pha và ốp bảng số ở bên cạnh pô.
Sau đó mẫu xe minibike Honda Monkey FTR 2026 mới này cũng đã được phủ lên lớp sơn trắng cho thân xe, sơn đỏ ở khung, kèm các tem sọc đỏ-xanh đặc trưng và bọc lại yên màu đỏ đúng theo mẫu của FTR223 hay FTR250.
Sau đó mẫu xe minibike Honda Monkey FTR 2026 mới này cũng đã được phủ lên lớp sơn trắng cho thân xe, sơn đỏ ở khung, kèm các tem sọc đỏ-xanh đặc trưng và bọc lại yên màu đỏ đúng theo mẫu của FTR223 hay FTR250.
Dựa trên Monkey 2026, xe cũng có phanh ABS trên bánh trước. Phần còn lại của Monkey FTR 125 không thay đổi. Về vận hành, Monkey FTR 125 tiếp tục sử dụng động cơ 124cc xi-lanh đơn SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí và hộp số 5 cấp.
Dựa trên Monkey 2026, xe cũng có phanh ABS trên bánh trước. Phần còn lại của Monkey FTR 125 không thay đổi. Về vận hành, Monkey FTR 125 tiếp tục sử dụng động cơ 124cc xi-lanh đơn SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí và hộp số 5 cấp.
Khối động cơ trên Monkey FTR này cho công suất khoảng 9,25 mã lực và mô-men xoắn 11 Nm. Đây không phải những con số quá lớn nhưng lại hoàn toàn phù hợp với triết lý của Monkey: vui vẻ, linh hoạt và đầy cảm xúc.
Khối động cơ trên Monkey FTR này cho công suất khoảng 9,25 mã lực và mô-men xoắn 11 Nm. Đây không phải những con số quá lớn nhưng lại hoàn toàn phù hợp với triết lý của Monkey: vui vẻ, linh hoạt và đầy cảm xúc.
Người mua Monkey hiếm khi quan tâm đến việc xe có thể chạy nhanh bao nhiêu. Điều họ yêu thích là cảm giác lái nhẹ nhàng, khả năng di chuyển linh hoạt trong phố, sự thoải mái khi dạo phố cuối tuần và đặc biệt là việc chiếc xe luôn thu hút mọi ánh nhìn ở bất kỳ đâu xuất hiện.
Người mua Monkey hiếm khi quan tâm đến việc xe có thể chạy nhanh bao nhiêu. Điều họ yêu thích là cảm giác lái nhẹ nhàng, khả năng di chuyển linh hoạt trong phố, sự thoải mái khi dạo phố cuối tuần và đặc biệt là việc chiếc xe luôn thu hút mọi ánh nhìn ở bất kỳ đâu xuất hiện.
Bên cạnh đó là các trang bị khác cũng xuất hiện trên Monkey FTR phiên bản đặc biệt như bảng đồng hồ LCD, đèn pha LED, hệ thống phanh đĩa trước sau, giảm xóc trước USD và hai giảm xóc đôi phía sau.
Bên cạnh đó là các trang bị khác cũng xuất hiện trên Monkey FTR phiên bản đặc biệt như bảng đồng hồ LCD, đèn pha LED, hệ thống phanh đĩa trước sau, giảm xóc trước USD và hai giảm xóc đôi phía sau.
Kèm theo phiên bản này, Honda cũng tặng một mũ bảo hiểm được trang trí "ton-sur-ton" sơn 3 tông màu đặc trưng. Kèm theo phiên bản này, Honda cũng tặng một mũ bảo hiểm được trang trí "ton-sur-ton" sơn 3 tông màu đặc trưng. Mức giá cụ thể của xe không được hé lộ, nhưng ở mức trên 100 triệu đồng.
Kèm theo phiên bản này, Honda cũng tặng một mũ bảo hiểm được trang trí "ton-sur-ton" sơn 3 tông màu đặc trưng. Kèm theo phiên bản này, Honda cũng tặng một mũ bảo hiểm được trang trí "ton-sur-ton" sơn 3 tông màu đặc trưng. Mức giá cụ thể của xe không được hé lộ, nhưng ở mức trên 100 triệu đồng.
Trong thời đại mà nhiều mẫu xe ngày càng trở nên phức tạp, to lớn và đầy công nghệ, Monkey FTR lại đi theo hướng ngược lại. Xe nhỏ, nhẹ, đơn giản nhưng mang lại niềm vui thuần túy cho người lái. Đó là điều mà rất nhiều người chơi xe lâu năm đang tìm kiếm.
Trong thời đại mà nhiều mẫu xe ngày càng trở nên phức tạp, to lớn và đầy công nghệ, Monkey FTR lại đi theo hướng ngược lại. Xe nhỏ, nhẹ, đơn giản nhưng mang lại niềm vui thuần túy cho người lái. Đó là điều mà rất nhiều người chơi xe lâu năm đang tìm kiếm.
Đặc biệt tại Việt Nam, nơi văn hóa sưu tầm Super Cub, Dax, CT125, Monkey và các dòng xe Honda biểu tượng ngày càng phát triển, Monkey FTR 125 xuất hiện đúng thời điểm để trở thành một "món đồ chơi cao cấp" mà nhiều người đam mê xe mong muốn sở hữu.
Đặc biệt tại Việt Nam, nơi văn hóa sưu tầm Super Cub, Dax, CT125, Monkey và các dòng xe Honda biểu tượng ngày càng phát triển, Monkey FTR 125 xuất hiện đúng thời điểm để trở thành một "món đồ chơi cao cấp" mà nhiều người đam mê xe mong muốn sở hữu.
Video: Giới thiệu xe máy Honda Monkey FTR 125 2026 bản đặc biệt.
Tâm Võ
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