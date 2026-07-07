EVNHANOI triển khai chiến dịch truyền thông “Hà Nội 26+”

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa như thế nào để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện đang là mối quan tâm của nhiều khách hàng.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), mỗi mùa hè, điều hòa là một trong những thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng điện năng tiêu thụ của các hộ gia đình. Khi nền nhiệt ngoài trời tăng cao, nhiều người có thói quen cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức thấp từ 18 - 22 độ C để làm mát nhanh. Tuy nhiên, cách sử dụng này không chỉ làm gia tăng lượng điện tiêu thụ mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời.

Cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên

Nhằm lan tỏa thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng, EVNHANOI đang triển khai chiến dịch truyền thông “Hà Nội 26+” với thông điệp khuyến khích khách hàng sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát.

Các chuyên gia năng lượng cho biết, khi tăng nhiệt độ cài đặt điều hòa thêm 1 độ C, lượng điện năng tiêu thụ có thể giảm khoảng 2 - 3%. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu thay đổi thói quen từ cài đặt 22 độ C lên 26 độ C, người sử dụng có thể tiết kiệm được một phần đáng kể điện năng tiêu thụ mà vẫn duy trì cảm giác dễ chịu trong không gian sinh hoạt.

Ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết: “Nhiều khách hàng cho rằng phải cài đặt nhiệt độ thật thấp mới cảm thấy mát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên kết hợp với quạt điện vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát, đồng thời giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ. Đây cũng là thông điệp cốt lõi mà chiến dịch ‘Hà Nội 26+’ muốn lan tỏa đến cộng đồng trong mùa hè năm nay.”

Dùng điều hòa đúng cách để tiết kiệm điện cho gia đình

Theo EVNHANOI, bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, khách hàng nên đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa, hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng, vệ sinh bộ lọc định kỳ và ưu tiên sử dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng như Eco hoặc Inverter. Đây đều là những giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm điện năng tiêu thụ.

Đặc biệt, từ đầu tháng 6, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, thời gian sinh hoạt tại nhà tăng lên kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị giải trí cũng gia tăng đáng kể. Đây là nguyên nhân khiến sản lượng điện tiêu thụ của nhiều hộ gia đình thường tăng cao trong các tháng hè.

Thông qua chiến dịch “Hà Nội 26+”, EVNHANOI mong muốn mỗi khách hàng sẽ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện hằng ngày. Chỉ cần cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và tắt các thiết bị không cần thiết, mỗi gia đình đã góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời giảm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng.