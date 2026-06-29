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Xã hội

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

Bước vào mùa hè, thời tiết oi nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa,quạt điện có xu hướng gia tăng,kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng cao.

PV

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý là giải pháp thiết thực giúp khách hàng kiểm soát chi phí tiền điện và sử dụng điện hiệu quả.

Thời tiết oi nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo hóa đơn dễ “leo thang”

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh thường tăng mạnh và kéo dài hơn so với ngày thường. Đây là nguyên nhân chính khiến sản lượng điện tiêu thụ tại các hộ gia đình có xu hướng tăng đáng kể.

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Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Theo ghi nhận từ EVNHANOI, nhiều hộ gia đình có thói quen sử dụng điều hòa liên tục trong nhiều giờ, kết hợp với các thiết bị sinh hoạt khác như bếp điện, máy giặt, bình nóng lạnh… khiến lượng điện tiêu thụ cộng dồn tăng nhanh.

Ông Vũ Thế Thắng cho biết: “Trong mùa hè, mức tiêu thụ điện tăng cao chủ yếu đến từ việc các thiết bị làm mát hoạt động với tần suất lớn hơn và thời gian dài hơn. Nếu khách hàng chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý, hoàn toàn có thể kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện hàng tháng.”

Điều chỉnh thói quen sử dụng điện để giảm chi phí

Để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện hiệu quả trong mùa hè, EVNHANOI đang tiếp tục lan tỏa chiến dịch “Hà Nội 26+”, khuyến khích cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện năng.

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“Hai Bật Ba Tắt” - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Bên cạnh đó, thông điệp “Hai Bật Ba Tắt” cũng được EVNHANOI khuyến nghị như những hành động đơn giản nhưng thiết thực: Bật điều hòa 26+, Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); Ba Tắt là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, Tắt nguồn điện chờ (Rút phích cắm khi không sử dụng).

Theo ông Vũ Thế Thắng, tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm nhu cầu thiết yếu mà là sử dụng điện một cách khoa học và hợp lý hơn. “Việc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, kết hợp thay đổi các thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tiền điện, nhất là trong mùa hè,” ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện Thủ đô.

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