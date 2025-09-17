Education Solutions Việt Nam dự gói thầu hơn 1,4 tỷ, tiết kiệm 0 đồng

Gói thầu dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (môn Tiếng Anh) cho học sinh khối lớp 1, 2, 3 tại trường TH Kim Đồng (TP HCM) đã thu hút 1 nhà thầu.

Trước đó, ngày 25/08/2025, trường Tiểu học Kim Đồng (Phường Bình Tân, TP HCM) đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ Tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (môn Tiếng Anh) cho học sinh khối lớp 1, 2 và 3 tại trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2025-2026 với Quyết định 407/QĐ-THKĐ. Dự toán có mức đầu tư 1,457 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 13/9. Nguồn: MSC

Gói thầu số 02: Tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (môn tiếng Anh) cho học sinh khối lớp 1, 2 và 3 có giá 1,449 tỷ đồng. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 13/9, chỉ duy nhất Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam dự gói thầu trên với giá 1,449 tỷ đồng (tiết kiệm so với giá gói thầu là 0 đồng).

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam có địa chỉ tại Phường Tân Định, TP HCM thường xuyên trúng các gói thầu tổ chức giảng dạy Anh văn Toán Khoa học; tổ chức chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học… cho các trường trên địa bàn TP. Tại các gói thầu trên, công ty thường một mình tham gia và trúng, tiết kiệm sau đấu thầu 0 đồng.

Công ty đã tham gia 130 gói thầu, trúng 105 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 106,19 tỷ đồng (trên 6,78 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận hơn 93,13 tỷ đồng (hơn 6,78 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98.58%.

Một số gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Gói thầu số 06: Tổ chức chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học có giá 1,321 tỷ đồng; ngày 11/09/2025, Trường tiểu học Trần Quang Diệu Quận 3 đã phê duyệt Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam trúng thầu với giá 1,321 tỷ đồng thực hiện trong 9 ngày. Duy nhất nhà thầu tham gia và trúng.

Ngày 10/09/2025, gói thầu tổ chức giảng dạy Anh văn Toán Khoa cho học sinh Khối 1,2,3 năm 2025-2026 tại trường Tiểu học Trương Quyền với giá trúng thầu 1,844 tỷ đồng (giá gói thầu 1,844 tỷ đồng) thực hiện trong 255 ngày

Cũng trong ngày 10/09/2025, Gói thầu số 02: Tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ cho học sinh tại trường TH Hàn Hải Nguyên với giá trúng thầu 667 triệu đồng thực hiện trong 9 ngày.

Ngày 05/09/2025, gói thầu tổ chức giảng dạy Anh văn Phần mềm Ilearn cho học sinh năm 2025-2026 tại Trường Tiểu học Trương Quyền với giá trúng thầu 1,199 tỷ đồng thực hiện trong 255 ngày.

Ngày 4/9, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Định Của - ông Nguyễn Văn Lợi đã ký Quyết định 54/QĐ-LĐC Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam trúng thầu với giá 869 triệu đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu số 10: Cung cấp dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ tiếng Anh với người nước ngoài cho học sinh khối 1 và khối lớp 2 tại Trường Tiểu học Lương Định Của có giá 869 triệu đồng, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam trúng thầu với giá 869 triệu đồng thực hiện trong 9 ngày.

Cũng tại Trường Tiểu học Lương Định Của, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam trúng gói thầu số 11: Cung cấp dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ cho học sinh khối 1 và khối lớp 2 với giá 831 triệu đồng thực hiện trong 9 ngày.

Trước đó tại trường Tiểu học Kim Đồng, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam đã trúng gói thầu số 02: Tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài cho học sinh khối lớp 1, 2 và 3 với giá 662 triệu đồng thực hiện trong 4 ngày…