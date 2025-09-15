Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Thiên Hưng và "bộ sưu tập" 57 gói thầu không một đối thủ [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại 57 gói thầu. Điều đặc biệt là trong tất cả các cuộc thầu này, Thiên Hưng đều là nhà thầu duy nhất được lựa chọn.

Hải Dương

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống (TT&CS), kể từ khi tham gia vào thị trường đấu thầu công, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (gọi tắt là Thiên Hưng) đã tạo nên một kỷ lục gần như vô tiền khoáng hậu: tham gia 57 gói thầu và trúng cả 57 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này đã vượt mốc 100 tỷ đồng đã được Báo TT&CS thể hiện qua bài viết: Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ.

Đáng chú ý, toàn bộ 57 gói thầu này đều tập trung trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, suất ăn học đường tại các cơ sở giáo dục công lập ở TP.HCM. Sự thành công của Thiên Hưng diễn ra với tốc độ "tên lửa", đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 18/08/2025 đến 12/09/2025, tức là chưa đầy một tháng, doanh nghiệp này đã trúng hàng chục gói thầu lớn nhỏ.

Một trong những yếu tố đặc biệt nhất trong chuỗi chiến thắng của Thiên Hưng là sự vắng bóng hoàn toàn của các đối thủ cạnh tranh. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, công ty này "đã từng đấu với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu". Điều này có nghĩa, trong tất cả 57 lần được lựa chọn, Thiên Hưng đều là nhà thầu duy nhất tham gia và được phê duyệt trúng thầu.

Sự ưu ái của các chủ đầu tư dành cho Thiên Hưng còn thể hiện qua việc một số đơn vị đã lựa chọn nhà thầu này 2 lần liên tiếp trong thời gian rất ngắn. Ví dụ, tại Trường mầm non 10 - Quận Tân Bình, Thiên Hưng được phê duyệt trúng gói "Mua thực phẩm tươi sống: rau củ quả, đồ khô" vào ngày 04/09/2025 , và cũng trong cùng ngày, tiếp tục được phê duyệt trúng gói "Mua thực phẩm hàng hóa các loại, phục vụ cho suất ăn trưa của trẻ". Tương tự, Trường mầm non Quỳnh Hương - Quận Gò Vấp cũng lựa chọn Thiên Hưng cho 2 gói thầu vào ngày 19/08/2025 và 03/09/2025.

z7012809859290-2a0022281a2f209f1d5390712f9359b8.jpg
Ảnh minh họa

Việc một nhà thầu "một mình một ngựa" băng băng về đích ở tất cả các cuộc đua đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực sự của các gói thầu này.

Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn có quy định về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau, bao gồm cả những trường hợp không qua đấu thầu rộng rãi như chỉ định thầu hay lựa chọn trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức nào, chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm giải trình về việc tại sao lựa chọn nhà thầu đó và phải đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, cũng như giá đề nghị trúng thầu phải phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế".

Phân tích sâu hơn về môi trường cạnh tranh, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Bản chất của đấu thầu là tạo ra một cuộc cạnh tranh để tìm ra phương án tốt nhất. Khi một nhà thầu trúng 100% các gói thầu mà không hề có đối thủ, thị trường lúc đó có dấu hiệu của sự độc quyền hoặc thiếu thông tin, khiến các nhà thầu tiềm năng khác không tham gia. Điều này đi ngược lại tinh thần của Luật Đấu thầu. Nó không chỉ làm giảm áp lực cạnh tranh về giá, có thể dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp, mà còn làm giảm động lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ của chính nhà thầu được lựa chọn".

Toàn bộ 57 gói thầu mà Thiên Hưng trúng đều được các chủ đầu tư áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Vậy quy định pháp luật về hình thức này cụ thể ra sao? Quy trình này có cho phép các chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu duy nhất mà không cần các yếu tố cạnh tranh khác không?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bài liên quan

Bạn đọc

Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ [Kỳ 1]

Mới tham gia thị trường đấu thầu từ cuối năm 2024, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã nhanh chóng trúng hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học ở TPHCM, đáng chú ý là nhiều gói có giá trúng thầu bằng giá mời thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường cung cấp thực phẩm và suất ăn học đường tại TP.HCM gần đây đang ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của một cái tên còn khá mới: Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (MSDN: 0318329808). Dù thông tin nhà thầu mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 10/09/2024, doanh nghiệp này đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp quen thuộc cho hàng loạt trường học công lập trên địa bàn.

Gần đây nhất, ngày 09/09/2025, ông Nguyễn Hồng Đức – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (phường An Hội Đông) đã ký Quyết định số 329/QĐ-THCS.NT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng thực hiện “Gói thầu cung cấp nguyên liệu thực phẩm, hàng hóa và nước uống cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi năm học 2025-2026”.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Phúc Huy liên tiếp trúng thầu: Năng lực thật hay "hệ sinh thái" quen?

Trúng 36/43 gói thầu đã tham gia, Công ty Phúc Huy sở hữu một "bảng vàng" thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, phân tích sâu dữ liệu lại hé lộ những quy luật đáng chú ý về các "đối thủ" và mối quan hệ với một số bên mời thầu quen thuộc.

Vừa qua, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy tiếp tục ghi danh vào danh sách trúng thầu khi được Trường Mầm non Hoàng Yến Quận 5 phê duyệt thắng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 1.898.525.640 đồng. Bề dày thành tích của nhà thầu này, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 35 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi thú vị về năng lực thực sự, tính cạnh tranh của các gói thầu và mối quan hệ "quen mặt" với một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.

Ngày 20/08/2025, bà Nguyễn Diễm Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Yến - đã ký Quyết định số 149/QĐ-MNHY phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng, thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến. Theo đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MST: 0314189959) đã trúng thầu với giá 1.898.525.640 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Lựa chọn nhà thầu "trường hợp đặc biệt" trong suất ăn học đường: Pháp lý và thực tiễn [Kỳ 3]

Việc áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" là căn cứ pháp lý cho các gói thầu mà Công ty Khôi Nguyên đã trúng. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cần đảm bảo mục tiêu cạnh tranh của Luật Đấu thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mấu chốt dẫn đến hiện tượng Công ty TNHH Thực phẩm Khôi Nguyên trúng thầu tuyệt đối 100% với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0 nằm ở việc áp dụng đồng loạt hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Việc soi chiếu quy định pháp luật và lắng nghe ý kiến chuyên gia là cần thiết để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý cho việc lựa chọn nhà thầu "đặc biệt"

Xem chi tiết

