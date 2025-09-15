Công ty Thiên Hưng và "bộ sưu tập" 57 gói thầu không một đối thủ [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại 57 gói thầu. Điều đặc biệt là trong tất cả các cuộc thầu này, Thiên Hưng đều là nhà thầu duy nhất được lựa chọn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống (TT&CS), kể từ khi tham gia vào thị trường đấu thầu công, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (gọi tắt là Thiên Hưng) đã tạo nên một kỷ lục gần như vô tiền khoáng hậu: tham gia 57 gói thầu và trúng cả 57 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này đã vượt mốc 100 tỷ đồng đã được Báo TT&CS thể hiện qua bài viết: Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ.

Đáng chú ý, toàn bộ 57 gói thầu này đều tập trung trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, suất ăn học đường tại các cơ sở giáo dục công lập ở TP.HCM. Sự thành công của Thiên Hưng diễn ra với tốc độ "tên lửa", đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 18/08/2025 đến 12/09/2025, tức là chưa đầy một tháng, doanh nghiệp này đã trúng hàng chục gói thầu lớn nhỏ.

Một trong những yếu tố đặc biệt nhất trong chuỗi chiến thắng của Thiên Hưng là sự vắng bóng hoàn toàn của các đối thủ cạnh tranh. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, công ty này "đã từng đấu với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu". Điều này có nghĩa, trong tất cả 57 lần được lựa chọn, Thiên Hưng đều là nhà thầu duy nhất tham gia và được phê duyệt trúng thầu.

Sự ưu ái của các chủ đầu tư dành cho Thiên Hưng còn thể hiện qua việc một số đơn vị đã lựa chọn nhà thầu này 2 lần liên tiếp trong thời gian rất ngắn. Ví dụ, tại Trường mầm non 10 - Quận Tân Bình, Thiên Hưng được phê duyệt trúng gói "Mua thực phẩm tươi sống: rau củ quả, đồ khô" vào ngày 04/09/2025 , và cũng trong cùng ngày, tiếp tục được phê duyệt trúng gói "Mua thực phẩm hàng hóa các loại, phục vụ cho suất ăn trưa của trẻ". Tương tự, Trường mầm non Quỳnh Hương - Quận Gò Vấp cũng lựa chọn Thiên Hưng cho 2 gói thầu vào ngày 19/08/2025 và 03/09/2025.

Ảnh minh họa

Việc một nhà thầu "một mình một ngựa" băng băng về đích ở tất cả các cuộc đua đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực sự của các gói thầu này.

Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn có quy định về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau, bao gồm cả những trường hợp không qua đấu thầu rộng rãi như chỉ định thầu hay lựa chọn trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức nào, chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm giải trình về việc tại sao lựa chọn nhà thầu đó và phải đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, cũng như giá đề nghị trúng thầu phải phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế".

Phân tích sâu hơn về môi trường cạnh tranh, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Bản chất của đấu thầu là tạo ra một cuộc cạnh tranh để tìm ra phương án tốt nhất. Khi một nhà thầu trúng 100% các gói thầu mà không hề có đối thủ, thị trường lúc đó có dấu hiệu của sự độc quyền hoặc thiếu thông tin, khiến các nhà thầu tiềm năng khác không tham gia. Điều này đi ngược lại tinh thần của Luật Đấu thầu. Nó không chỉ làm giảm áp lực cạnh tranh về giá, có thể dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp, mà còn làm giảm động lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ của chính nhà thầu được lựa chọn".

Toàn bộ 57 gói thầu mà Thiên Hưng trúng đều được các chủ đầu tư áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Vậy quy định pháp luật về hình thức này cụ thể ra sao? Quy trình này có cho phép các chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu duy nhất mà không cần các yếu tố cạnh tranh khác không?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.