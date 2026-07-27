Đừng vội dán kính cường lực nếu chưa biết 3 điều này

Kính cường lực từ lâu đã trở thành phụ kiện gần như "mặc định" khi mua một chiếc smartphone mới. Không ít người sẵn sàng dán kính ngay sau khi bóc hộp nhằm hạn chế trầy xước và giảm nguy cơ nứt vỡ khi vô tình làm rơi máy. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng bảo vệ màn hình, kính cường lực cũng tồn tại những hạn chế mà nhiều người thường bỏ qua. Nếu sử dụng sản phẩm kém chất lượng hoặc không tương thích với thiết bị, trải nghiệm sử dụng điện thoại có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Một trong những nhược điểm dễ nhận thấy nhất là chất lượng hiển thị của màn hình có thể suy giảm. Những tấm kính quá dày hoặc được sản xuất với vật liệu không đạt chuẩn có thể làm giảm độ sáng, thay đổi màu sắc hiển thị và khiến hình ảnh kém sắc nét hơn so với màn hình gốc. Ngoài ra, một số loại kính còn làm tăng hiện tượng phản chiếu ánh sáng, khiến việc sử dụng điện thoại ngoài trời hoặc dưới ánh nắng mạnh trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy trên các smartphone sở hữu màn hình OLED hoặc được trang bị lớp phủ chống chói cao cấp.

Kính cường lực kém chất lượng có thể làm giảm độ sáng và chất lượng hiển thị của màn hình điện thoại.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, kính cường lực còn có thể tác động đến khả năng cảm ứng của thiết bị. Trên thực tế, không phải sản phẩm nào cũng có độ nhạy tương đương màn hình nguyên bản. Một số loại kính có thể khiến thao tác vuốt, chạm hoặc các cử chỉ điều hướng thiếu mượt mà hơn. Với những mẫu smartphone sử dụng cảm biến vân tay dưới màn hình, đặc biệt là công nghệ siêu âm hoặc quang học, kính cường lực không tương thích còn có thể làm giảm tốc độ và độ chính xác khi mở khóa. Đây là lý do nhiều hãng sản xuất khuyến nghị người dùng lựa chọn phụ kiện đạt tiêu chuẩn hoặc được chứng nhận tương thích với từng dòng máy.

Một yếu tố khác thường bị bỏ quên là ảnh hưởng đến các lớp bảo vệ vốn đã được tích hợp trên màn hình điện thoại. Các mẫu smartphone hiện đại ngày nay thường sử dụng những vật liệu cao cấp như Gorilla Glass hoặc Ceramic Shield, đi kèm lớp phủ chống bám vân tay, chống phản chiếu và tăng độ mượt khi thao tác. Nếu dán thêm một lớp kính cường lực chất lượng thấp, người dùng có thể vô tình làm mất đi những ưu điểm này. Màn hình sẽ dễ bám dấu vân tay hơn, phản chiếu nhiều hơn và không còn mang lại cảm giác vuốt chạm mượt như ban đầu.

Dù vậy, những hạn chế trên không đồng nghĩa người dùng nên từ bỏ kính cường lực. Với những người thường xuyên mang điện thoại theo bên mình, để máy chung với chìa khóa hoặc có nguy cơ làm rơi thiết bị, đây vẫn là giải pháp bảo vệ hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều so với chi phí thay màn hình. Điều quan trọng là lựa chọn kính cường lực từ thương hiệu uy tín, có độ trong suốt cao, độ nhạy cảm ứng tốt và được thiết kế phù hợp với từng mẫu smartphone. Khi chọn đúng sản phẩm, người dùng vẫn có thể bảo vệ thiết bị mà không phải đánh đổi quá nhiều về chất lượng hiển thị hay trải nghiệm sử dụng hằng ngày.