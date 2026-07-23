Điện thoại gập của Samsung lột xác sang trang với 3 sản phẩm mới

Thiết kế của dòng Fold rẽ nhánh chia dòng smartphone gập của Samsung thành ba hướng trải nghiệm riêng biệt từ hiệu năng, giải trí đến phong cách cá nhân.

TM Roh, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch bộ phận Trải nghiệm Thiết bị của Samsung Electronics, cho biết hãng tiếp tục mở ra một chương mới với dòng sản phẩm gập toàn diện nhất từ trước đến nay, hướng tới việc hòa hợp liền mạch với cuộc sống hằng ngày của người dùng.

Samsung chính thức ra mắt thế hệ Galaxy Z series mới gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Đây là lần đầu tiên dòng Z Fold có kiểu dáng thay đổi hoàn toàn so với các thế hệ trước, trong khi Z Flip8 trở thành mẫu Flip mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng.

Bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8

Rẽ nhánh dòng Z Fold, định hình trải nghiệm

Khác với dự đoán trước đó, mẫu Galaxy có tỷ lệ màn hình khác biệt không mang tên Ultra mà trở thành người kế nhiệm của Galaxy Z Fold7. Máy nặng 201 g, là thế hệ Z Fold nhẹ nhất của Samsung từ trước đến nay.

Màn hình phụ bên ngoài có tỷ lệ 10:16, phù hợp cho nhắn tin, lướt mạng xã hội hay xem video ngắn. Khi mở ra, màn hình chính 7,6 inch có tỷ lệ 4:3, mang lại không gian hiển thị rộng hơn khi xem phim hoặc chơi game, đồng thời thuận tiện hơn khi đọc sách hoặc bài viết dài ở chế độ dọc.

Cả ba máy dùng công nghệ màn hình mới Flex Titanium, kết hợp màng hợp kim titan với tấm titan cải tiến, giúp thân máy mỏng hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền, đồng thời giảm nếp gấp trên màn hình.

Galaxy Z Fold8 mở ra với màn hình chính tỷ lệ 4:3

Cơ chế bản lề của Galaxy Z Fold8 cũng được tinh chỉnh giữa lực căng màn hình và lực từ tính để thao tác gập mở mượt hơn. Màn hình chính đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, có công nghệ Vision Booster và lớp hoàn thiện chống chói, hiển thị rõ ngay cả khi dùng ngoài trời.

Về camera, Galaxy Z Fold8 dùng cụm đôi 50 MP gồm góc rộng và góc siêu rộng, có tính năng quay phim kép bằng camera trước và sau cùng lúc, cùng công cụ My FanCam tự động canh khung và bám theo chủ thể khi quay video.

Với tỷ lệ màn hình cũ và thiết kế quen thuộc, mẫu điện thoại gập dạng Fold cò lại được mang tên Galaxy Z Fold8 Ultra. Mẫu máy này, kế thừa hệ thống 3 camera của người tiền nhiệm gốc.

Camera trên mẫu này cao cấp hơn gồm camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP mới và camera tele 10 MP cho zoom quang 3x.

Máy hỗ trợ quay video 8K qua codec APV và tính năng Cine LUT để chỉnh màu theo phong cách điện ảnh ngay trên thiết bị, hướng đến nhóm người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Đây cũng là mẫu Z Fold mỏng nhất của Samsung, dày 4,1 mm khi mở và nặng 215 g, màn hình chính rộng 8 inch cho không gian đa nhiệm lớn.

Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, pin 5.000mAh, sạc có dây 45W (sạc đến 67% trong 30 phút) và sạc không dây 20W. Thể tích graphite tản nhiệt tăng 7% so với thế hệ trước, giúp máy duy trì hiệu năng khi xử lý tác vụ nặng.

Cuối cùng, với mẫu gập còn lại là Galaxy Z Flip8 trở thành chiếc Flip mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung, dày 6,1 mm khi mở và nặng 180 g.

Máy dùng chip Exynos 2600, pin 4.300mAh, sạc có dây 25W và sạc không dây 15W. Camera sau gồm góc rộng 50 MP và góc siêu rộng 12 MP.

Điểm mới trên Flip8 là màn hình phụ FlexWindow được thiết kế lại, tích hợp tính năng Now Brief hiển thị thông tin và gợi ý theo thời điểm ngay trên màn hình ngoài.

Người dùng có thể kích hoạt Gemini Intelligence để thực hiện các tác vụ được kết nối chỉ bằng phím cạnh hoặc lệnh giọng nói, hiện mới hỗ trợ tại Mỹ và Hàn Quốc với tiếng Anh và tiếng Hàn.

Máy vẫn giữ các tính năng camera đặc trưng của dòng Flip như chụp ảnh rảnh tay qua Flex Mode, quay video ổn định với Super Steady có thêm tùy chọn khóa đường chân trời, cùng khả năng chụp selfie qua miro lên màn hình ngoài.

Galaxy Z Flip8 với màn hình phụ FlexWindow thiết kế mới

Mở rộng Galaxy AI

Trên toàn bộ dòng Z series mới, Samsung mở rộng Galaxy AI với Now Nudge, giúp AI chủ động gợi ý bước tiếp theo như kiểm tra lịch hay tìm địa điểm khi người dùng đang lên kế hoạch trong lúc trò chuyện.

Gemini Intelligence hỗ trợ tự động hóa tác vụ trên hơn 40 ứng dụng, từ tra vé đến đặt chỗ nhà hàng. Gemini Notebook cho phép gom ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm và tài liệu vào một không gian làm việc để tạo tóm tắt hoặc báo cáo. Các tính năng AI này đồng bộ với Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9 và kính thông minh sắp ra mắt của Samsung.

Về bảo mật, cả ba máy dùng Knox đa tầng, gồm Personal Data Engine xử lý dữ liệu cá nhân hóa ngay trên thiết bị, Knox Enhanced Encrypted Protection mã hóa riêng cho từng ứng dụng và Knox Vault bảo vệ vật lý cho dữ liệu nhạy cảm.

One UI 9 bổ sung bảng điều khiển AI Assistant Activity để người dùng xem lại các tác vụ do AI tự động thực hiện, cùng tính năng cảnh báo quyền riêng tư nâng cao giúp phát hiện sớm rủi ro bảo mật.

Cả ba máy đều có hai màu Đen Graphite và Trắng Cream. Galaxy Z Fold8 Ultra có thêm màu Tím Shadow và bản Xanh Shadow bán độc quyền trên Samsung.com. Galaxy Z Fold8 có thêm màu Tím Lavender và bản Xanh Pistachio độc quyền online. Galaxy Z Flip8 có thêm màu Hồng Rosé và bản Xanh Mint độc quyền online.

Tại Việt Nam, Galaxy Z Fold8 Ultra có giá từ 52.990.000 đồng cho bản 256 GB, Galaxy Z Fold8 giá từ 46.990.000 đồng cho bản 256 GB, Galaxy Z Flip8 giá từ 31.990.000 đồng cho bản 256 GB.

Với người dùng chuyển từ iPhone, Samsung nâng cấp Smart Switch cho phép chuyển dữ liệu không dây chỉ bằng cách quét mã QR, không cần cài thêm ứng dụng. Quick Share trên Galaxy Z series mới cũng tương thích hai chiều với AirDrop của Apple.