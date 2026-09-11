Cảnh giác nguy cơ bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Công an TP Hà Nội cảnh báo thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua xuất hiện tình trạng thông tin cá nhân của người dân bị lợi dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đáng chú ý, có trường hợp người bị sử dụng thông tin chỉ phát hiện sự việc khi nhận được thông báo liên quan đến thuế hoặc khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể kéo theo nhiều hệ lụy. Thông tin cá nhân bị lợi dụng có thể được sử dụng để tạo lập pháp nhân phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật như trốn thuế, mua bán hóa đơn, lừa đảo hoặc các hành vi khác.

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Cơ quan Công an lưu ý, người dân không nên chủ quan khi cung cấp thông tin cá nhân cho người khác. Các giấy tờ, dữ liệu định danh nếu bị thu thập và sử dụng trái phép có thể trở thành công cụ để đối tượng xấu thực hiện những hành vi mà người có thông tin bị sử dụng không hề hay biết.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào như đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nhận tiền công hoặc cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân để làm thủ tục. Việc đứng tên nhưng không trực tiếp quản lý, điều hành hoặc kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo quy định về đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung kê khai, đăng ký theo quy định. Vì vậy, việc để người khác sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà không kiểm soát có thể khiến người bị mạo danh phải mất nhiều thời gian giải trình, xác minh khi phát sinh vấn đề.

Ảnh minh họa.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp hoặc để người khác sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và các thông tin cá nhân khác. Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân cần chủ động kiểm tra kỹ nội dung hồ sơ và tư cách pháp lý của mình.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra thông tin cá nhân trên các hệ thống dịch vụ công, thông tin thuế và những tài khoản, dịch vụ có liên quan để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện thông tin của mình bị sử dụng để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch mà bản thân không biết, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an và cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.

Cùng với đó, cần lưu giữ các giấy tờ, thông báo, dữ liệu giao dịch hoặc tài liệu có liên quan để làm căn cứ chứng minh việc bản thân không thực hiện các hoạt động nói trên.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, không tùy tiện cung cấp giấy tờ và thông tin xác thực cho người khác là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.