3 cây cảnh tụ tài, hoa xanh thu hút may mắn, đón rước bình an

Người ta trồng 3 cây cảnh này không chỉ để ban công thêm đẹp, mà để giữ cho mình một khoảng lặng, nơi đôi mắt được dịu lại và tâm hồn được chữa lành.

Trong đời sống vội vã hôm nay, giữa những khối bê tông xám và những màn hình chói lòa, con người ta lại khao khát một màu xanh. Không phải màu xanh của lá cây quen thuộc, mà là một màu xanh hiếm hơn, tinh khiết hơn - màu xanh của hoa.

Màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, của mặt hồ tĩnh lặng lúc sớm mai. Người xưa có câu: “Nhìn màu xanh, lòng tự khắc an”.

Quả thực, sắc xanh của hoa không rực rỡ như đỏ, không kiêu sa như vàng, nó đến dịu dàng như một lời thì thầm, ở lại lâu trong tâm trí như một bản nhạc thiền.

Ba cây cảnh nở hoa xanh chữa lành

Cây cảnh nở hoa xanh làm dịu đôi mắt mỏi mệt, xoa dịu những xáo trộn trong tâm hồn, và nhắc ta nhớ về sự bình yên nguyên sơ nhất.

Trong thế giới hoa cỏ, những loài hoa mang sắc xanh coban, xanh lam, xanh biếc là vô cùng hiếm hoi. Chính vì hiếm nên lại càng quý.

Trồng một khóm hoa xanh ở ban công, ở góc sân vườn, cũng giống như giữ lại cho mình một khoảng trời riêng. Hôm nay, xin mời bạn cùng dừng lại một chút, để ngắm nhìn ba cây cảnh nở hoa xanh như thế. Ba cái tên, ba dáng vẻ, nhưng chung một sứ mệnh chữa lành.

1. Cây cảnh: Tuyết sơn xanh - Nàng thơ đến từ miền tuyết trắng

Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy cả một miền cổ tích: Tuyết sơn xanh. Cây có tên khoa học là Ceratostigma willmottianum ‘Forest Blue’, thuộc họ Đuôi công - Plumbaginaceae.

Cây cảnh tuyết sơn xanh hiếm thấy ở Việt Nam

Đây vốn là loài cây bụi nhỏ rụng lá, bản địa của những vùng núi cao miền tây Trung Quốc và Tây Tạng, nơi mây mù và tuyết phủ quanh năm. Có lẽ vì sinh ra giữa cái khắc nghiệt của núi tuyết mà nó mang một sức sống kiên cường đến lạ.

Ở Việt Nam, cây cảnh tuyết sơn xanh vẫn còn là một loài hoa ngoại nhập khá kén người chơi. Bạn sẽ khó tìm thấy nó ở những nhà vườn đại trà, mà phải tìm đến những cửa hàng cây cảnh ngoại nhập hay những người sưu tầm hạt giống ôn đới mới có được.

Chính sự hiếm gặp ấy lại làm cho người sở hữu nó càng thêm trân quý. Vẻ đẹp của Tuyết sơn xanh là vẻ đẹp của sự đối lập hài hòa. Cây chỉ cao chừng 50-90cm, dáng bụi tròn, cành nhánh mềm mại rủ xuống.

Màu xanh ấy đậm, sâu, trong vắt

Lá của nó nhỏ, hình trứng, xanh thẫm, đến mùa thu lại chuyển sang sắc đỏ tía rực rỡ như một bức tranh. Nhưng điều làm nên linh hồn của cây chính là hoa.

Hoa tuyết sơn xanh không nở đơn lẻ mà kết thành từng chùm ở đầu cành. Mỗi bông hoa chỉ nhỏ chừng 2cm, với năm cánh mỏng manh xếp tròn như một ngôi sao.

Điều kỳ diệu là màu của nó - một màu xanh coban thuần khiết, rực rỡ đến mức như tự phát sáng giữa nền lá. Màu xanh ấy đậm, sâu, trong vắt, không pha chút tím hay trắng nào.

Nhìn gần, bạn sẽ thấy nhị hoa trắng li ti như những hạt sương đọng trên nền trời xanh. Hoa nở bền, từ cuối hè cho đến tận cuối thu, khi những loài hoa khác đã tàn úa, thì Tuyết sơn xanh vẫn kiên trì khoe sắc, như một lời khẳng định dịu dàng về sức sống.'

Lá có lúc chuyển màu rất đẹp

Người ta yêu cây cảnh tuyết sơn xanh không chỉ vì hoa đẹp, mà vì cái cảm giác nó mang lại. Đặt một chậu Tuyết sơn xanh ở ban công hướng Tây, nơi nắng chiều gay gắt, bạn sẽ thấy cái nóng như được gột rửa.

Màu xanh coban của nó có khả năng làm dịu thị giác một cách kỳ lạ, khiến cho không gian chật hẹp bỗng trở nên sâu và mát hơn.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh tuyết sơn xanh

Trong phong thủy, cây cảnh tuyết sơn xanh là biểu tượng của trí tuệ, sự bình an và lòng kiên định. Màu xanh coban thuộc hành Thủy, hành của sự uyên bác, của dòng chảy trí tuệ không ngừng.

Cây cảnh như 1 mảnh trời xanh

Trồng tuyết sơn xanh trước nhà, ở ban công hay bàn làm việc giúp gia chủ gạt bỏ tạp niệm, giữ cho tâm trí sáng suốt, đưa ra những quyết định thấu đáo. Hơn nữa, loài cây sinh ra từ núi tuyết này còn mang năng lượng của sự vượt khó.

Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất, cái đẹp và sự sống vẫn có thể nở hoa rực rỡ.

Cây cảnh tuyết sơn xanh hợp nhất với những người mệnh Thủy và mệnh Mộc, giúp họ cân bằng cảm xúc, thu hút may mắn và sự hanh thông trong công việc.

2. Cây cảnh: Thanh tú - Nét dịu dàng xanh biếc của ban mai

Nếu tuyết sơn xanh là một nàng thơ kiêu kỳ từ miền sơn cước, thì cây cảnh thanh tú lại là cô thôn nữ dịu hiền, mộc mạc ngay bên hiên nhà.

Cây cảnh thanh tú lại là cô thôn nữ dịu hiền

Thanh tú có tên khoa học là Evolvulus glomeratus, trong tiếng Anh được gọi bằng cái tên rất thơ là Blue Daze - có nghĩa là cơn say màu xanh. Cây thuộc họ Bìm bìm, là loài thân thảo nhỏ, mọc bò lan.

Cây cảnh không cao, chỉ chừng 20-30cm, nhưng lại có sức lan tỏa rất mạnh. Cành nhánh mềm, phủ một lớp lông tơ mịn màu bạc, khiến cho toàn bộ tán lá như được phủ một màn sương sớm.

Hoa Thanh tú không lớn, chỉ bằng đồng xu, với năm cánh tròn trịa, mỏng manh như lụa. Nhưng màu xanh của nó thì không thể trộn lẫn. Đó là một màu xanh lam pastel, xanh da trời, dịu mát như màu trời tháng ba.

Cây cảnh không cao,

Hoa nở từ sáng sớm, khi nắng vừa lên, và khép lại khi chiều tà. Mỗi bông hoa chỉ sống một ngày, nhưng cây lại liên tục cho nụ mới, nên lúc nào khóm cây cũng rực rỡ. Sáng nào ra ban công, bạn cũng sẽ thấy những “đôi mắt xanh” ấy đang ngước nhìn mình, e ấp mà rạng rỡ.

Chính vì dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ trồng và sắc hoa dịu mắt mà Thanh tú trở thành “nữ hoàng ban công” được yêu thích nhất. Người ta trồng nó trong chậu treo, để cho những cành mềm rủ xuống như một thác hoa xanh biếc.

Trồng cây cảnh ở bồn hoa sân vườn, nó sẽ nhanh chóng phủ kín mặt đất, tạo thành một tấm thảm xanh điểm xuyết những vì sao.

Màu hoa nổi bật

Trồng nó cạnh những loài hoa màu vàng, trắng, sắc xanh lam của cây cảnh thanh tú càng nổi bật, làm cho khu vườn trở nên hài hòa như một bức tranh thủy mặc.

Ngắm hoa thanh tú, người ta không khỏi thấy lòng mình chậm lại. Màu xanh lam nhạt của nó là màu có bước sóng ngắn, được khoa học chứng minh là giúp làm giảm nhịp tim, hạ huyết áp và xoa dịu hệ thần kinh.

Đó là màu của sự chữa lành. Sau một ngày làm việc căng thẳng, chỉ cần ngồi bên chậu thanh tú, nhìn những bông hoa xanh rung rinh trong gió, mọi lo âu dường như tan biến.

Cây cảnh không cố gắng gây ấn tượng, nó chỉ lặng lẽ ở đó, xanh và an yên, dạy cho ta bài học về hạnh phúc giản đơn.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh thanh tú

Trong phong thủy, Thanh tú mang ý nghĩa của sự khởi đầu tinh khôi, tình yêu trong sáng và sự gắn kết bền lâu. Màu xanh lam của hoa tượng trưng cho niềm tin và hy vọng.

Trồng cây cảnh thanh tú ở ban công, cửa sổ hướng Đông - hướng của bình minh và sự sinh sôi - sẽ giúp gia đình đón được nhiều sinh khí, tăng cường sự hòa thuận giữa các thành viên.

Cây cảnh như lời nhắc về hạnh phúc

Loài hoa này đặc biệt hợp với người mệnh Thủy và mệnh Mộc, nhưng thực ra, nó hợp với tất cả những ai đang tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Cây cảnh thanh tú như một lời nhắc rằng, hạnh phúc không cần phải lớn lao, chỉ cần mỗi ngày được nở một bông hoa nhỏ cho đời là đã đủ.

3. Cây cảnh: Quạt xanh - Vũ điệu của những nàng tiên

Và cuối cùng, là một loài hoa khiến ai nhìn thấy một lần cũng phải ngẩn ngơ: Hoa quạt xanh. Hoa quạt có tên tiếng Anh là Fan Flower, Fairy Fan Flower - hoa quạt tiên, và tên khoa học là Scaevola aemula, thuộc họ Goodeniaceae.

Trông nó như những nàng tiên nhỏ đang tung váy múa.

Tên “Scaevola” trong tiếng Latin có nghĩa là “thuận tay trái”, còn “aemula” nghĩa là “bắt chước”, bởi hình dáng hoa của nó vô cùng độc đáo.

Hoa không tròn đều như những loài hoa khác, mà các cánh hoa chỉ mọc ở một phía, xòe ra như một chiếc quạt giấy, như một bàn tay năm ngón đang xòe ra hứng lấy ánh mặt trời.

Có người lại bảo, trông nó như những nàng tiên nhỏ đang tung váy múa. Hoa quạt có nhiều màu: hồng, trắng, nhưng được yêu thích và săn lùng nhất vẫn là màu xanh.

Màu xanh của quạt xanh là màu xanh lam tím, xanh lavender pha chút lam ngọc, vừa huyền bí vừa ngọt ngào.

Vẻ đẹp của quạt xanh là vẻ đẹp của sự chuyển động.

Mỗi bông hoa nhỏ xinh, nhưng chúng kết thành từng chùm dày đặc dọc theo cành, nở liên tục không ngừng nghỉ từ mùa xuân đến tận mùa thu. Cây có dáng bụi tròn, cành nhánh khỏe khoắn, rủ nhẹ, rất sai hoa.

Chỉ cần một chậu quạt xanh treo ở ban công, bạn sẽ có cả một “thác quạt” xanh biếc, lay động trong gió, vừa lạ mắt vừa vô cùng sang trọng.

Vẻ đẹp của quạt xanh là vẻ đẹp của sự chuyển động. Dù đứng yên, những bông hoa hình quạt của nó vẫn tạo cảm giác như đang xoay, đang múa.

Cây cảnh không tĩnh lặng như thanh tú, không kiêu kỳ như tuyết sơn xanh, mà nó vui tươi, lộng lẫy, mang đến một nguồn năng lượng tích cực dồi dào.

Giá trị chữa lành của màu xanh ở quạt xanh được thể hiện ở sự lạc quan.

Ngắm nhìn quạt xanh, người ta có cảm giác như đang xem một vũ điệu của các nàng tiên giữa khu vườn, khiến tâm hồn trở nên nhẹ bẫng, yêu đời.

Giá trị chữa lành của màu xanh ở quạt xanh được thể hiện ở sự lạc quan. Đó là màu xanh của sự sáng tạo và tự do. Nó không chỉ làm dịu mắt, mà còn khơi gợi trí tưởng tượng, giúp tâm hồn đang bị gò bó bởi những lo toan được bay bổng.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh quạt xanh

Về mặt phong thủy, hoa quạt xanh chính là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và những điều tốt lành đang lan tỏa.

Hình dáng xòe ra như chiếc quạt của nó được ví như bàn tay đang gom tài lộc, thu hút vượng khí vào nhà. Trong văn hóa phương Đông, chiếc quạt còn tượng trưng cho sự che chở, xua đuổi điều xấu.

Ba loài hoa, ba sắc xanh, ba tính cách.

Trồng một chậu Quạt xanh ở ban công, ở sân vườn hay trước hiên nhà, cũng giống như treo một chiếc quạt may mắn, giúp gia chủ đón được nhiều cơ hội mới, công việc hanh thông, “thuận buồm xuôi gió”.

Hoa đặc biệt hợp với người mệnh Thủy, giúp kích hoạt cung Tài Lộc, và người mệnh Mộc, giúp sự nghiệp phát triển như cành lá vươn ra.

Ba loài hoa, ba sắc xanh, ba tính cách. Tuyết sơn xanh thâm trầm và trí tuệ, Thanh tú dịu dàng và an yên, Quạt xanh vui tươi và may mắn. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: chúng dùng màu xanh hiếm có của mình để chữa lành cho con người.

Hãy trồng một chậu hoa xanh trong nhà bạn.

Trong triết lý sống, chúng ta vẫn mải miết đi tìm sự bình yên ở đâu xa. Có khi, bình yên chỉ đơn giản là một buổi sớm mai, pha một ấm trà, ngồi ở ban công ngập nắng, ngắm nhìn những bông hoa xanh khẽ rung.

Màu xanh ấy không nói gì cả, nhưng nó cho ta hiểu rằng, cuộc sống vốn dĩ đã đủ đầy. Chỉ cần ta chịu dừng lại, chịu ngắm nhìn, thì ngay cả một góc ban công nhỏ bé cũng có thể trở thành cả một bầu trời.

Hãy trồng một chậu hoa xanh trong nhà bạn. Không chỉ để làm đẹp cho không gian, mà là để giữ lại cho tâm hồn mình một khoảng lặng xanh, một nơi để trở về sau những giông gió của cuộc đời.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc