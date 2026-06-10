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Sống Khỏe

Tái tạo dương vật cho bệnh nhân bỏng điện cao thế

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công phẫu thuật tái tạo dương vật cho bệnh nhân bị bỏng điện cao thế, giúp phục hồi chức năng sinh dục.

Thúy Nga

Bệnh nhân P.T.L. (sinh năm 1990, tỉnh Vĩnh Long). Trước khi nhập viện khoảng 5 giờ, trong lúc hái tiêu và di chuyển bằng thang sắt, anh không may vướng vào đường dây điện cao thế. Cú điện giật kéo dài khoảng 5-10 giây khiến bệnh nhân mất ý thức khoảng 5 phút.

Sau khi được sơ cứu tại địa phương, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

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Vi phẫu vạt tay tạo hình dương vật cho bệnh nhân bỏng điện - Ảnh BVCC

Tại Khoa Bỏng – Tạo hình, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng điện 6% diện tích cơ thể, độ II, III và IV (1%), với tổn thương ở bàn tay, cơ quan sinh dục, đùi phải và cẳng bàn chân hai bên.

Theo các bác sĩ, mặc dù diện tích bỏng không lớn nhưng dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng các cấu trúc vùng sinh dục. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được thay băng, chăm sóc vết thương, ghép da mỏng và trải qua khoảng 3-4 cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử.

Sau nhiều lần cắt lọc, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu không thể bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.

Sau khi vượt qua giai đoạn điều trị bỏng, người bệnh bày tỏ mong muốn được tái tạo dương vật.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp đã lấy một vạt vi phẫu tự do từ vùng cẳng tay ngoài và chuyển xuống vùng sinh dục. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nối mạch máu và thần kinh tại vị trí tái tạo nhằm tạo điều kiện cho cảm giác phục hồi về sau.

Kỹ thuật quấn "ống trong ống" được áp dụng để tạo hình niệu đạo và thân dương vật, giúp cơ quan tái tạo đạt hình dáng tương đối hoàn chỉnh.

BSCKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đây được đánh giá là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành vi phẫu tạo hình, thậm chí thuộc nhóm kỹ thuật có độ khó rất cao tại Việt Nam hiện nay.

Việc bảo tồn các cấu trúc mạch máu và thần kinh từ trước giúp quá trình xác định mạch nhận, thần kinh nhận trong ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, góp phần nâng cao khả năng phục hồi chức năng cho người bệnh.

Sau 7 ngày chuyển vạt tự do, kết quả thăm khám cho thấy phần vạt da sống hoàn toàn, hồng ấm, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay suy tuần hoàn.

Đáng chú ý, thân dương vật tái tạo đạt hình dáng gần 80-90% so với trước khi bị tai nạn. Người bệnh đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo.

Theo các bác sĩ, nhờ việc nối thần kinh trong quá trình phẫu thuật, chức năng cảm giác được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục dần trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp khôi phục hình thể cơ quan sinh dục mà còn tạo nền tảng cho quá trình phục hồi chức năng tiết niệu và các chức năng sinh lý ở những giai đoạn điều trị tiếp theo.

BSCKII Thân Văn Hùng khuyến cáo, người dân khi gặp tai nạn điện giật cần được sơ cứu đúng cách và nhanh chóng chuyển tới các cơ sở y tế có chuyên môn sâu về bỏng và chấn thương để được thăm khám, đánh giá toàn diện, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài.

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#Tái tạo dương vật bằng vi phẫu #Chữa trị bỏng điện cao thế #Phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục #Chấn thương do tai nạn điện #Chăm sóc và phục hồi chức năng

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