Dùng bệnh án giả chiếm đoạt hơn 6 tỷ của nhiều công ty bảo hiểm

Đường dây lập khống hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng của các công ty bảo hiểm vừa bị đưa ra xét xử tại Nghệ An.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử 60 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Gian lận bảo hiểm y tế", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, Lê Thị Hà An (SN 1989, trú tại phường Vinh Hưng, Nghệ An) xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Cùng hầu tòa còn có Thái Thị Mai (SN 1967, mẹ của An, nguyên điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ) và nhiều bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Nghệ An.

Bị cáo Lê Thị Hà An (mặc áo xanh) cùng các đồng phạm tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, do từng tham gia tập huấn nhân viên tư vấn bảo hiểm tại Công ty TNHH Manulife Việt Nam, An nắm rõ quy định, nếu khách hàng bị gãy xương, bỏng sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn. Từ đó, An nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

An liên hệ với những người đã có hợp đồng bảo hiểm hoặc thuyết phục người khác mua, rồi đề nghị lập hồ sơ bệnh án khống để nhận chi trả. Đổi lại, An yêu cầu họ đưa từ 60 đến 100 triệu đồng/hồ sơ.

Để thực hiện, An móc nối với mẹ ruột Thái Thị Mai cùng một số y bác sĩ như Nguyễn Quốc Việt (SN 1984), Hoàng Thị Hiền SN 1990), Nguyễn Thị Ngọc… nhằm hợp thức các bệnh án giả. Sau khi hồ sơ hoàn tất, An gửi đến các công ty bảo hiểm nhân thọ để đề nghị thanh toán.

Đáng chú ý, khi các công ty yêu cầu khách hàng đi khám lại tại Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao (Nghệ An) hoặc Phòng khám Đa khoa Hồng Đức (Hà Tĩnh), An tiếp tục chi từ 2–5 triệu đồng cho nhân viên y tế tại đây để “hợp thức hóa” kết quả, sao cho trùng khớp với bệnh án giả đã lập trước đó.

Bằng thủ đoạn này, Lê Thị Hà An cùng đồng phạm đã lập khống 37 hồ sơ bệnh án “gãy xương”, “bỏng”, chiếm đoạt hơn 6,1 tỷ đồng. Ngoài ra, An còn phối hợp với Trần Đức Lượng (SN 1982, bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, điều dưỡng) lập khống thêm 27 hồ sơ “ngày nằm viện”, chiếm đoạt hơn 266 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, An là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây lập khống tổng cộng 64 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng từ các công ty bảo hiểm như Manulife, Chubblife, Sunlife, AIA. Trong đó, riêng An hưởng lợi hơn 3,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX tiến hành xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội cũng như thủ đoạn gian dối của các bị cáo. Phiên xử dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.