Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đức từ bỏ ý định đưa quân đội tới Ukraine

Tờ Bild dẫn nguồn tin Chính phủ Đức cho biết, Berlin đã gác lại kế hoạch triển khai binh lính Đức tới Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev ngừng bắn.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 31/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó đã ngỏ ý sẵn sàng tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình tiềm năng ở Ukraine.

Một số nước Châu Âu từng đề xuất triển khai lực lượng quân đội NATO để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng trong tương lai với Nga như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine, bất chấp việc Moscow liên tục bác bỏ bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine.

Tuy nhiên, tờ Bild dẫn nguồn tin Chính phủ Đức ngày 31/8 cho biết, Berlin đã gác lại kế hoạch triển khai binh lính Đức tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.

ukraine.jpg
Các thành viên của lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: Getty.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố Quân đội Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine, nhấn mạnh rằng Liên minh Châu Âu (EU) nên là lực lượng trước tiên đảm bảo an ninh cho Kiev, chứ không phải Mỹ, bao gồm cả vấn đề liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo tờ Bild, lập trường của Tổng thống Trump đã khiến các cuộc thảo luận của Berlin về việc triển khai (quân đội tới Ukraine) phải tạm dừng "cho đến khi có thông báo mới". Các nguồn tin cho biết ý tưởng này có thể được đưa ra trở lại "nếu ông Trump hành động" hoặc khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn với ZDF ngày 31/8, Thủ tướng Đức xác nhận sự thay đổi này, nói rằng "không bàn về quân đội trên bộ vào thời điểm này" nhưng ám chỉ các cuộc thảo luận có thể được tiếp tục khi lệnh ngừng bắn được áp dụng.

Thay vào đó, Đức được cho là có kế hoạch cung cấp bảo đảm an ninh tài chính cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết Berlin dự định để Quân đội Đức tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, mở rộng sản xuất vũ khí tại Ukraine với các công ty vũ khí Đức, và có khả năng chi trả một phần lương cho binh sĩ Ukraine sau khi ngừng bắn để đảm bảo Kiev duy trì đủ lực lượng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
#bảo đảm an ninh Ukraine #ngừng bắn Ukraine #vũ khí Đức Ukraine #vai trò của EU trong Ukraine #xung đột nga ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.
Xem chi tiết

Thế giới

Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".

Theo Anadolu, Tổng thống Trump đã ấn định khung thời gian hai tuần để đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác. Hãy chờ xem. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", Tổng thống Trump nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới