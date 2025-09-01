Đức từ bỏ ý định đưa quân đội tới Ukraine

Tờ Bild dẫn nguồn tin Chính phủ Đức cho biết, Berlin đã gác lại kế hoạch triển khai binh lính Đức tới Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev ngừng bắn.

Theo RT ngày 31/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó đã ngỏ ý sẵn sàng tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình tiềm năng ở Ukraine.

Một số nước Châu Âu từng đề xuất triển khai lực lượng quân đội NATO để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng trong tương lai với Nga như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine, bất chấp việc Moscow liên tục bác bỏ bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine.

Tuy nhiên, tờ Bild dẫn nguồn tin Chính phủ Đức ngày 31/8 cho biết, Berlin đã gác lại kế hoạch triển khai binh lính Đức tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.

Các thành viên của lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: Getty.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố Quân đội Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine, nhấn mạnh rằng Liên minh Châu Âu (EU) nên là lực lượng trước tiên đảm bảo an ninh cho Kiev, chứ không phải Mỹ, bao gồm cả vấn đề liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo tờ Bild, lập trường của Tổng thống Trump đã khiến các cuộc thảo luận của Berlin về việc triển khai (quân đội tới Ukraine) phải tạm dừng "cho đến khi có thông báo mới". Các nguồn tin cho biết ý tưởng này có thể được đưa ra trở lại "nếu ông Trump hành động" hoặc khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn với ZDF ngày 31/8, Thủ tướng Đức xác nhận sự thay đổi này, nói rằng "không bàn về quân đội trên bộ vào thời điểm này" nhưng ám chỉ các cuộc thảo luận có thể được tiếp tục khi lệnh ngừng bắn được áp dụng.

Thay vào đó, Đức được cho là có kế hoạch cung cấp bảo đảm an ninh tài chính cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết Berlin dự định để Quân đội Đức tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, mở rộng sản xuất vũ khí tại Ukraine với các công ty vũ khí Đức, và có khả năng chi trả một phần lương cho binh sĩ Ukraine sau khi ngừng bắn để đảm bảo Kiev duy trì đủ lực lượng.

