Tổng thống Trump nói về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".

Theo Anadolu, Tổng thống Trump đã ấn định khung thời gian hai tuần để đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác. Hãy chờ xem. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA.

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm "tốt đẹp" với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 và gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cùng một số lãnh đạo Châu Âu tại Nhà Trắng ba ngày sau đó.

Sau đó, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social rằng ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky tại một địa điểm "sẽ được xác định", tiếp theo là một cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của Mỹ để giải quyết xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi ông Zelensky thể hiện "sự linh hoạt" trong các cuộc đàm phán, đồng thời loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Các quốc gia Châu Âu ngỏ ý cung cấp bảo đảm an ninh (cho Ukraine) thông qua triển khai trên bộ, trong khi Mỹ có khả năng cung cấp sự hỗ trợ trên không như một phần của bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20/8 khẳng định rằng sẽ không có quân đội NATO nào đóng vai trò là lực lượng gìn giữ hòa bình và Moscow sẽ không chấp nhận sự đảm bảo an ninh như vậy (cho Ukraine).

