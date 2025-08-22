Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Trump nói về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".

An An (Theo AA)

Theo Anadolu, Tổng thống Trump đã ấn định khung thời gian hai tuần để đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác. Hãy chờ xem. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", Tổng thống Trump nói.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA.

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm "tốt đẹp" với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 và gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cùng một số lãnh đạo Châu Âu tại Nhà Trắng ba ngày sau đó.

Sau đó, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social rằng ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky tại một địa điểm "sẽ được xác định", tiếp theo là một cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của Mỹ để giải quyết xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi ông Zelensky thể hiện "sự linh hoạt" trong các cuộc đàm phán, đồng thời loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Các quốc gia Châu Âu ngỏ ý cung cấp bảo đảm an ninh (cho Ukraine) thông qua triển khai trên bộ, trong khi Mỹ có khả năng cung cấp sự hỗ trợ trên không như một phần của bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20/8 khẳng định rằng sẽ không có quân đội NATO nào đóng vai trò là lực lượng gìn giữ hòa bình và Moscow sẽ không chấp nhận sự đảm bảo an ninh như vậy (cho Ukraine).

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8

Nguồn video: RT
#Triển vọng hòa bình Nga Ukraine #Tổng thống Trump đàm phán hòa bình #Đàm phán ba bên Mỹ Nga Ukraine #Hỗ trợ an ninh Ukraine #Chấm dứt xung đột Nga Ukraine #xung đột nga ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Ông Zelensky đề xuất địa điểm diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Putin

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Theo RT ngày 21/8, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow. Thay vào đó, ông đề xuất cuộc đàm phán được tổ chức tại một khu vực trung lập của châu Âu.

"Chắc chắn sẽ không có cuộc gặp nào ở Moscow", ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 21/8, nhưng không nêu rõ chi tiết. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, ông muốn Mỹ điều phối các cuộc đàm phán với Nga, nhưng cũng muốn các đồng minh châu Âu của Kiev tham gia.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga phá âm mưu đánh bom xe của Ukraine trên cầu Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã chặn đứng âm mưu đánh bom xe của Ukraine trên cầu Crimea.

Theo RT, FSB ngày 18/8 cho biết, chiếc xe điện chở đầy thuốc nổ do cơ quan tình báo Ukraine chuẩn bị đã bị chặn lại và vô hiệu hóa.

"Chiếc Chevrolet Volt được cài thiết bị nổ tự chế bên trong đã vượt biên vào Nga từ Georgia. Kế hoạch của Ukraine là đưa chiếc Chevrolet này đến vùng Krasnodar, miền nam nước Nga, bằng xe tải chở ô tô, sau đó giao nó cho một tài xế khác - người được cho là sẽ lái chiếc xe này đến Crimea của Nga qua cầu Crimea và trở thành một kẻ đánh bom liều chết", FSB thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga - Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh mới

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận thông tin này.

RT đưa tin, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới vào ngày 14/8, với 84 tù binh được trao trả mỗi bên.

"Các quân nhân Nga đang nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và y tế tại Belarus và sẽ sớm được đưa về nước", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới