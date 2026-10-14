Du lịch âm nhạc bùng nổ nhờ làn sóng concert quốc tế

Mô hình du lịch kết hợp tham dự các sự kiện âm nhạc quy mô lớn đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch Việt Nam cũng như khu vực. Theo dữ liệu từ nền tảng Trip.com, nhu cầu di chuyển và lưu trú của du khách trong nước lẫn quốc tế tăng vọt trong tháng 10 và những tháng cuối năm 2026, xuất phát từ sức hút của các chuyến lưu diễn đến từ những ngôi sao âm nhạc toàn cầu.

Cú hích cho du lịch Thủ đô từ đại nhạc hội

Sự kiện nhóm nhạc BIGBANG tổ chức hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10/2026 đã tạo ra làn sóng đặt dịch vụ trực tuyến tăng vọt. Thống kê trong giai đoạn từ ngày 23 đến 26/10 cho thấy lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74% và số lượng hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhóm nhạc BIGBANG sẽ tổ chức hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội (Ảnh: AFP)

Lực đẩy từ đại nhạc hội này góp phần đưa tổng nhu cầu du lịch đến Thủ đô trong tháng 10 tăng 45%. Trong đó, TP.HCM, Seoul, Taipei, Nagoya, Đà Nẵng và Busan là những thị trường đóng góp lượng khách đông đảo nhất đến Hà Nội dịp này.

Đáng chú ý, tệp du khách tham dự concert có xu hướng hoạch định chuyến đi từ rất sớm. Ngay sau đợt mở bán vé sớm vào giữa tháng 8, lượng đặt vé máy bay và phòng khách sạn đã cao gấp 6 lần mức trung bình hàng ngày. Trung bình, vé máy bay được đặt trước ngày khởi hành 70 ngày, trong khi dịch vụ lưu trú được chốt trước tới 76 ngày. Từ cuối tháng 7, hầu hết các cơ sở lưu trú trong bán kính 3 km quanh khu vực Mỹ Đình đã ghi nhận tình trạng cháy phòng, với nhu cầu đặt phòng trong các ngày diễn ra sự kiện tăng khoảng 15 lần so với ngày thường.

Chia sẻ về kế hoạch ra Hà Nội tham dự concert với Tri thức & Cuộc sống, chị Minh Anh (TP.HCM) cho biết: "Ngay khi có thông tin chính thức về đêm diễn, tôi đã chủ động săn vé máy bay và đặt phòng khách sạn gần sân vận động Mỹ Đình trước cả hai tháng. Dù giá dịch vụ mùa cao điểm có nhích nhẹ, việc kết hợp thưởng thức âm nhạc và tranh thủ du lịch Hà Nội trong mùa thu vẫn là một trải nghiệm rất đáng mong chờ".

Làn sóng xuất ngoại thưởng thức âm nhạc của khán giả Việt

Không chỉ thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam, làn sóng du lịch âm nhạc còn ghi nhận chiều ngược lại khi ngày càng nhiều khán giả Việt sẵn sàng chi tiêu cho các chuyến đi nước ngoài để hòa mình vào không khí đại nhạc hội. Dữ liệu ghi nhận trong dịp concert của The Weeknd tại Bangkok (Thái Lan) vào đầu tháng 10 vừa qua cho thấy lượt đặt chỗ du lịch đến địa điểm này tăng gấp 7 lần bình thường, với thời gian chốt dịch vụ trung bình trước 72 ngày.

Concert của The Weeknd tại Bangkok vào đầu tháng 10 vừa qua. (Ảnh: Kevin Wong)

Đà tăng trưởng này dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong tháng 12/2026 với chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm nhạc BTS tại các đô thị lớn ở Đông Nam Á. Riêng tại thị trường Việt Nam, khoảng 49% lượt đặt chỗ đi Bangkok và 45% lượt đặt chỗ đi Singapore cho kỳ nghỉ tháng 12 đã được hoàn tất từ tháng 9. Tốc độ đặt chỗ sớm này giúp lượng book tour tháng 12/2026 đi Bangkok tăng tới 1.116% và Singapore tăng 696% so với cùng kỳ năm ngoái, khẳng định vị thế của âm nhạc như một chất xúc tác hàng đầu cho ngành du lịch hiện đại.