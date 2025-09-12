Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh "bất động" vì mặt bằng

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND phường Cửa Ông khẩn trương bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện khí LNG trước ngày 30/9.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo gửi UBND phường Cửa Ông về mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG sau khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Lê Văn Ánh có cuộc kiểm tra trực tiếp tại mặt bằng thực hiện dự án.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, vướng mắc giải phóng mặt bằng đang là nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ. Nếu không tháo gỡ kịp thời, mục tiêu dự án phát điện vào năm 2028 có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND phường Cửa Ông phải rà soát toàn bộ ranh giới, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất, từ đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định. Chính quyền phường cũng cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức vận động, đối thoại, thuyết phục người dân.

Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, UBND phường Cửa Ông sẽ xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm đúng trình tự pháp luật và hoàn tất bàn giao 25 ha giai đoạn 1 trước ngày 30/9/2025 cho chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh đồng thời yêu cầu Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh khẩn trương ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, hoàn tất hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển theo quy định. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo, trong đó có hoạt động lấn biển.

Chủ đầu tư cũng được đề nghị nghiên cứu phương án hỗ trợ bổ sung cho người dân ngoài khung bồi thường (không tính vào chi phí đầu tư dự án), nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn. Sau khi nhận mặt bằng, doanh nghiệp phải nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để sẵn sàng khởi công, phấn đấu đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch năm 2028.

UBND tỉnh khẳng định, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, nhằm tháo gỡ nút thắt lớn nhất của dự án. Việc hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch, ổn định và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Tổng diện tích sử dụng dự án hơn 55 ha, trong đó 42 ha đất và 13 ha mặt nước tại phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, dù khởi động từ tháng 10/2021, tiến độ vẫn bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Giai đoạn 1 của dự án cần giải phóng hơn 25 ha, song một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Giai đoạn 2 với diện tích hơn 15 ha cũng xuất hiện tình trạng người dân không phối hợp trong kiểm kê, khiến chính quyền buộc phải tiến hành kiểm đếm bắt buộc.

Ngoài ra, gần 14 ha đất từng tạm giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhưng đã hết hạn từ năm 2011 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện nay, diện tích này do 8 hộ dân trực tiếp quản lý, gây khó khăn trong việc xác định chủ sử dụng hợp pháp để thu hồi.