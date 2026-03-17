Hà Nội thần tốc thi công cầu Thượng Cát kịp vượt lũ sông Hồng

Giữa tháng 3, công trường cầu Thượng Cát thi công khẩn trương nhằm hoàn thành bệ trụ trước 30/6, tạo đà hợp long cầu vào 20/9.

Theo Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV
Dự án xây dựng cầu Thượng Cát nối hai bờ phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc có tổng chiều dài hơn 5.200m, riêng phần cầu chính vượt sông Hồng dài 780m với 3 nhịp lớn. Đây là công trình trọng điểm của Thủ đô, hiện đang tập trung đẩy mạnh thi công cọc khoan nhồi với 41 trên tổng số 108 cọc nhịp chính đã hoàn thành.
Công trường dự án xây dựng cầu Thượng Cát đang được các nhà thầu triển khai thi công khẩn trương cả hai bên đầu cầu trong những ngày giữa tháng 3.
Công nhân máy móc, thiết bị được huy động tối đa để đảm bảo tiến độ vượt lũ trước ngày 30/6.
Anh Đinh Văn Quyết (Kỹ thuật hiện trường, Công ty CP Tập đoàn Định An) cho biết đơn vị đang nỗ lực hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi và bệ trụ trước mùa lũ.
"Tập thể công ty từ ban lãnh đạo đến anh em công nhân đều rất quyết tâm hoàn thành xong hạng mục cọc khoan nhồi và bệ trước mùa lũ, vì khi nước dâng cao sẽ rất khó thi công", anh Quyết nói.
Công nhân chuẩn bị đổ bê tông móng trụ.
Quy trình thi công cọc khoan nhồi gồm các bước: hạ vách định vị, khoan, thổi rửa, hạ lồng thép và đổ bê tông.
Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị nhằm bám sát “đường găng” tiến độ công trình.
Ông Tăng Thế Anh (Tư vấn giám sát, Công ty Techco 2) đánh giá, chất lượng và tiến độ dự án hiện đảm bảo theo hồ sơ thiết kế. Hạng mục cọc khoan nhồi tại trụ P31 đang được thi công đúng tiến độ.
Không khí lao động khẩn trương khi công nhân tập trung gia công cốt thép cho nhịp chính cây cầu.
Công nhân làm việc liên tục trên công trường, đẩy nhanh tiến độ gia công cốt thép để kịp mốc vượt lũ.
Những khung cốt thép lớn được công nhân đan kết phục vụ thi công cọc khoan nhồi.
Tia lửa đỏ rực trên công trường cầu Thượng Cát thể hiện quyết tâm của công nhân tăng tốc thi công.
Công nhân hàn xì đỏ lửa trên công trường cầu Thượng Cát, quyết tâm hoàn thành các hạng mục trước mốc vượt lũ 30/6.
Các trụ cầu với thiết kế chữ V – điểm nhấn kiến trúc “Cánh chim hòa bình” của cầu Thượng Cát.
Bài liên quan

