Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo về hoạt động trái phép của 'Hoàng Minh Đường'

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng đông y do đối tượng Hoàng Văn Toàn cầm đầu thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục ngàn người bệnh, chiếm đoạt 226 tỉ đồng, ngày 16/3 Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo chi tiết gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). Theo đó, cơ quan này khẳng định bài thuốc "thần dược" xương khớp của cơ sở này hoàn toàn là giả mạo, không được cấp phép.

Sản phẩm chưa được cấp phép, quảng cáo sai sự thật

Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, vụ việc bắt nguồn từ đầu năm 2025 khi cơ quan chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường (thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường). Qua phối hợp rà soát cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thanh Hóa, chân tướng của "thần y" Hoàng Văn Toàn (SN 1987, ngụ huyện Bá Thước, Thanh Hóa) dần lộ diện.

Kết quả kiểm tra hồ sơ quản lý cho thấy, ông Hoàng Văn Toàn không hề được cấp Giấy chứng nhận lương y. Đồng thời, sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", vốn được quảng bá rầm rộ như một phương thuốc cứu cánh cho người bệnh, thực chất không được công nhận là bài thuốc gia truyền và chưa hề có giấy đăng ký lưu hành theo quy định.

Qua phản ánh và thông tin trên một số kênh truyền thông, trong quá trình hoạt động, cơ sở và các trang thông tin liên quan đã sử dụng, quảng bá các nội dung như: danh xưng "lương y", nội dung "bài thuốc gia truyền", đồng thời quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Các nội dung quảng cáo này không đúng với hồ sơ quản lý của cơ quan Nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 82 triệu đồng.

Sản phẩm thảo dược đắp xương khớp không được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp phép, nhưng đường dây "lang băm" đã bán cho hàng chục ngàn người tiêu dùng, chiếm đoạt 227 tỉ đồng

Lừa đảo hơn 227 tỷ đồng

Cũng theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Toàn cùng Lê Đình Tiến đã thổi phồng mọi công dụng của bài thuốc với sự hỗ trợ của các công cụ Marketing hiện đại. Các đối tượng này đã biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép lấy được uy tín với nhiều người nhẹ dạ, cả tin.

Hàng loạt Fanpage được lập ra, hàng tỷ đồng tiền quảng cáo được đổ vào Facebook, TikTok để tiếp cận những người già, người lao động nghèo đang đau đớn vì bệnh xương khớp. Bọn chúng không ngần ngại cắt ghép hình ảnh từ những kênh truyền hình trong nước, “mượn danh” các hiệp hội đông y, hoặc xây dựng các video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về các bài thuốc thông qua các Fanpage trên nền tảng mạng xã hội, từ đó tạo dựng lòng tin cho những người bệnh.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các đối tượng đã tự xưng là bác sĩ, lương y, cam kết chữa khỏi 100%, điều trị tận gốc. Các đối tượng đã thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như: Bộ phận Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok. Sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các Đài Truyền hình uy tín và các Hiệp hội đông y để tạo lòng tin giả tạo. Bộ phận tư vấn online chuyên sử dụng các kịch bản được soạn sẵn để mạo danh bác sĩ, cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc.

Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Đến nay, đường dây lừa đảo quy mô lớn này đã bị triệt phá. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trước thực trạng "loạn thần y" trên không gian mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người bệnh cần tỉnh táo, chỉ nên thăm khám và mua thuốc tại các cơ sở y tế đã được Nhà nước cấp phép hoạt động chính thức.