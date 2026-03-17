Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật điện thoại của khách du lịch ở Huế

Đang ngồi trên xe xích lô đi tham quan cố đô Huế, nữ du khách người Mỹ bất ngờ bị kẻ lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho bà Ramires Maria de Jesus (SN 1955, quốc tịch Mỹ), là du khách bị cướp giật điện thoại trong quá trình tham quan trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17h45’ ngày 13/3, khi bà Ramires Maria de Jesus đang ngồi trên xe xích lô tham quan tại khu vực trước số nhà 81 đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên bên phải, cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15.

Đối tượng Nguyễn Đức Phước tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét đối tượng cướp giật tài sản.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Đức Phước (SN 1999, trú tại phường Phú Xuân), nên đã tiến hành bắt giữ và thu hồi được tài sản để trao trả lại cho bà Ramires Maria de Jesus.

Sau khi nhận lại điện thoại, bà Ramires Maria de Jesus bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an phường Phú Xuân vì đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ kịp thời, giúp bà tìm lại tài sản bị mất.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.