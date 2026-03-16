Thể lệ cuộc thi viết chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”

Bộ VHTTDL vừa ban hành Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Cuộc thi nhằm lựa chọn những bài dự thi có chất lượng để tuyên truyền thông điệp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, đồng thời góp phần nhận diện và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt.

Thông qua các tác phẩm dự thi, cuộc thi khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của bữa cơm gia đình trong việc gắn kết các thành viên, giữ gìn hạnh phúc gia đình; tạo cơ hội để mỗi người chia sẻ những kỷ niệm, lòng biết ơn và những câu chuyện cảm động về giá trị truyền thống quanh mâm cơm. Qua đó, khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong nhịp sống hiện đại.

Với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, các bài dự thi tập trung vào một trong những nội dung sau:

- Kỷ niệm khó quên: nội dung viết về bữa cơm gắn liền với một bước ngoặt, một biến cố hoặc một niềm vui lớn của gia đình.

- Hương vị quê nhà: nội dung viết về bữa cơm với những món ăn bình dị của bà, của mẹ và ý nghĩa tinh thần đằng sau những bữa cơm gia đình.

- Nội dung viết về bữa cơm giúp hóa giải mâu thuẫn hoặc gắn kết các thế hệ (ông bà - cha mẹ - con cái).

- Giáo dục gia đình từ mâm cơm: nội dung viết về bữa cơm và những câu chuyện chia sẻ về bài học trong cuộc sống hằng ngày cho con người từ khi còn là đứa trẻ đến khi trưởng thành như “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, giáo dục về lòng biết ơn (mời cơm), sự tinh tế (nhìn nồi, trông hướng) và sự sẻ chia qua từng món ăn nhằm mục đích giáo dục gia đình từ mâm cơm.

- Góc nhìn hiện đại: nội dung viết về bữa cơm trong bối cảnh chuyển đổi số: suy nghĩ về “bữa cơm online”, bữa cơm ngày Tết hay việc duy trì thói quen ăn cùng nhau trong thời đại số.

Đối với bài dự thi: phải được viết bằng tiếng Việt, dưới hình thức văn xuôi, tối đa 1.500 từ, trong đó thông điệp chính của bài không quá 30 từ, bảo đảm phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Tác phẩm có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (nếu đánh máy sử dụng cỡ chữ 14, font Times New Roman). Trường hợp gửi kèm hình ảnh hoặc video qua thư điện tử, hình ảnh phải ở định dạng JPG, PNG và video ở định dạng MP4, thời lượng không quá 30 giây mỗi video.

Bài dự thi phải là sản phẩm của chính tác giả và tác giả là chủ sở hữu duy nhất của tác phẩm.

Đối với tác giả: Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi; bài có thể ghi tên thật hoặc bút danh nhưng trong Phiếu đăng ký phải ghi đầy đủ họ tên theo giấy tờ tùy thân.

Tác giả chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và pháp lý của bài dự thi, đồng thời điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận trong Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức; trường hợp tác giả dưới 18 tuổi cần có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.